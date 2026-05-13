Kutsu: Mitä vaikutuksia metsänomistuksen rakenteen muutoksilla on Suomen metsäalaan?
13.5.2026 11:51:18 EEST | Pellervon taloustutkimus PTT | Kutsu
Tervetuloa tiistaina 2. kesäkuuta Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Tapion tutkimusraportin julkistuswebinaariin, jonka aiheena on metsänomistusrakenteen muutosten vaikutukset Suomessa.
Tutkimuksessa on arvioitu, millaisia vaikutuksia metsänomistusrakenteen muutoksilla yhdessä toimintaympäristön kehittymisen kanssa on suomalaiseen metsäalaan vuoteen 2035 mennessä. Vaikutuksia on arvioitu etenkin metsien hoidon ja käytön, metsäpalvelumarkkinoiden ja metsäammattilaisten työn näkökulmasta.
Tulokset auttavat ennakoimaan metsänomistuksen kehittymisen vaikutuksia metsäalan kestävyyteen ja hyväksyttävyyteen, palvelujen kysyntään sekä metsäammattilaisten työhön. Hanke on toteutettu Metsämiesten Säätiön rahoituksella.
Tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ilmoittaudu tästä: https://link.webropol.com/ep/metsanomistuswebinaari26
Aika: tiistai 2.6. klo 10.00–11.15
Paikka: webinaari (Teams). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuden alla
Tilaisuuden ohjelma.
10:00 Tilaisuuden avaus ja rahoittajan puheenvuoro, Veikko Iittainen, Metsämiesten Säätiö
10:05 Metsänomistusrakenteen muutosten keskeiset vaikutukset vuonna 2035
-
Yksityismetsätalouden rakennemuutos: Arvio vaihtuvasta metsäpinta-alasta, Emma Bräysy, PTT
- Metsänomistus vuonna 2035 ja sen vaikutukset metsäpalveluihin ja -ammattilaisiin, Marjo Maidell, PTT
- Metsänomistuksen muutosten vaikutukset metsäalan kestävyyteen ja hyväksyttävyyteen, Matti Valonen, PTT
10:50 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
- Satu Rantala, Maa- ja metsätalousministeriö
- Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
11:15 Loppusanat, tilaisuus päättyy
Tervetuloa!
Metsämiesten Säätiö on tunnistanut tämän hankkeen rahoittamisen arvoiseksi. Lahjoituksilla Säätiö kasvattaa apurahojen määrää metsäalan hyväksi. Sota-ajan savottajätkien muonahuollosta alkunsa saanut Säätiö kunnioittaa historiaansa nimellään ja tasa-arvoisella toiminnalla. Lisätietoja www.mmsaatio.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Marjo MaidellmetsäekonomistiPellervon taloustutkimus PTT ryPuh:+358 40 164 8139marjo.maidell@ptt.fi
Tietoja julkaisijasta
Pellervon taloustutkimus PTT on soveltavaa taloustutkimusta ja talousennusteita tekevä riippumaton tutkimuslaitos. Perinteisiä vahvoja tutkimusalueitamme ovat kansantalous, maa- ja elintarviketalous, metsä- ja ympäristötalous sekä asuntomarkkinat. Erityisosaamistamme on talouden ilmiöiden alueellinen tarkastelu.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.