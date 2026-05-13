Kutsu: Mitä vaikutuksia metsänomistuksen rakenteen muutoksilla on Suomen metsäalaan?

Tutkimuksessa on arvioitu, millaisia vaikutuksia metsänomistusrakenteen muutoksilla yhdessä toimintaympäristön kehittymisen kanssa on suomalaiseen metsäalaan vuoteen 2035 mennessä. Vaikutuksia on arvioitu etenkin metsien hoidon ja käytön, metsäpalvelumarkkinoiden ja metsäammattilaisten työn näkökulmasta.

Tulokset auttavat ennakoimaan metsänomistuksen kehittymisen vaikutuksia metsäalan kestävyyteen ja hyväksyttävyyteen, palvelujen kysyntään sekä metsäammattilaisten työhön. Hanke on toteutettu Metsämiesten Säätiön rahoituksella.

Aika: tiistai 2.6. klo 10.00–11.15

Paikka: webinaari (Teams). Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki tilaisuuden alla

Tilaisuuden ohjelma.

10:00 Tilaisuuden avaus ja rahoittajan puheenvuoro, Veikko Iittainen, Metsämiesten Säätiö

10:05 Metsänomistusrakenteen muutosten keskeiset vaikutukset vuonna 2035

Yksityismetsätalouden rakennemuutos: Arvio vaihtuvasta metsäpinta-alasta, Emma Bräysy, PTT

Metsänomistus vuonna 2035 ja sen vaikutukset metsäpalveluihin ja -ammattilaisiin, Marjo Maidell, PTT

Metsänomistuksen muutosten vaikutukset metsäalan kestävyyteen ja hyväksyttävyyteen, Matti Valonen, PTT





10:50 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

Satu Rantala, Maa- ja metsätalousministeriö

Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK



11:15 Loppusanat, tilaisuus päättyy

Metsämiesten Säätiö on tunnistanut tämän hankkeen rahoittamisen arvoiseksi. Lahjoituksilla Säätiö kasvattaa apurahojen määrää metsäalan hyväksi. Sota-ajan savottajätkien muonahuollosta alkunsa saanut Säätiö kunnioittaa historiaansa nimellään ja tasa-arvoisella toiminnalla. Lisätietoja www.mmsaatio.fi