Kesän Farmari kiinnostaa yrityksiä

13.5.2026 11:14:14 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote

Farmari-maatalousnäyttely on kiinnostanut yrityksiä ja muita toimijoita. Kalajoella järjestettävään tapahtuman paikkamyynti on ollut vilkasta. Kaiken kaikkiaan Farmarissa on  lähes 350 näytteilleasettajaa. 

Farmarin konekenttä ja traktori, jossa halukkaat saavat kokeilla traktorin istuinmukavuutta.
Farmari-maatalousnäyttely on Kalajoella 25.- 27.6.2026. Näytteilleasettajaksi on ilmoittautunut yli 300 yritystä ja muuta toimijaa.

Farmari-maatalousnäyttely avaa porttinsa runsaan kuukauden päästä. Tapahtuman näytteilleasettajamyynti on loppusuoralla. 

"Farmarin paikkamyynti on ollut hyvin vilkasta aina sen aukeamista lähtien. Nyt mukana on jo lähes 350 näytteilleasettajaa. Konekenttä on kiinnostanut erityisesti ja saamme Farmarissa nauttia runsaasa kattauksesta koneita ja laitteita", kertoo näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo.

Maatalousrakentamisen piristyminen näkyy myös näytteilleasettajalistassa. Mukana on myös maatalouspuolen investointeihin ja kotieläintuotantoon liittyviä yrityksiä sekä runsaasti palvelualan toimijoita. Farmarissa on myös vapaa-aikaan liittyviä osastoja, muun muassa kädentaidot ja kotimainen ruoka näkyvät vahvasti tapahtumassa. 

"Farmaria odotetaan Kalajokilaaksossa jo kovasti, onhan Farmari nyt ensimmäistä kertaa Kalajoella. Se näkyy myös lipunmyynnissä, joka käy vilkkaana", kertoo Kirsi Ylitalo.

Farmari-maatalousnäyttely järjestetään kahden vuoden välein ympäri Suomea. Kesällä 2026 tapahtuma on Kalajoella 25.-27.6.2026, farmari.net

ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.

