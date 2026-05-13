Kesän Farmari kiinnostaa yrityksiä
13.5.2026 11:14:14 EEST | ProAgria Tapahtumat Oy | Tiedote
Farmari-maatalousnäyttely on kiinnostanut yrityksiä ja muita toimijoita. Kalajoella järjestettävään tapahtuman paikkamyynti on ollut vilkasta. Kaiken kaikkiaan Farmarissa on lähes 350 näytteilleasettajaa.
Farmari-maatalousnäyttely avaa porttinsa runsaan kuukauden päästä. Tapahtuman näytteilleasettajamyynti on loppusuoralla.
"Farmarin paikkamyynti on ollut hyvin vilkasta aina sen aukeamista lähtien. Nyt mukana on jo lähes 350 näytteilleasettajaa. Konekenttä on kiinnostanut erityisesti ja saamme Farmarissa nauttia runsaasa kattauksesta koneita ja laitteita", kertoo näyttelypäällikkö Kirsi Ylitalo.
Maatalousrakentamisen piristyminen näkyy myös näytteilleasettajalistassa. Mukana on myös maatalouspuolen investointeihin ja kotieläintuotantoon liittyviä yrityksiä sekä runsaasti palvelualan toimijoita. Farmarissa on myös vapaa-aikaan liittyviä osastoja, muun muassa kädentaidot ja kotimainen ruoka näkyvät vahvasti tapahtumassa.
"Farmaria odotetaan Kalajokilaaksossa jo kovasti, onhan Farmari nyt ensimmäistä kertaa Kalajoella. Se näkyy myös lipunmyynnissä, joka käy vilkkaana", kertoo Kirsi Ylitalo.
Farmari-maatalousnäyttely järjestetään kahden vuoden välein ympäri Suomea. Kesällä 2026 tapahtuma on Kalajoella 25.-27.6.2026, farmari.net
Henri HonkalaNäyttelytoiminnan johtajaProAgria Tapahtumat OyPuh:040 827 7100henri.honkala@proagria.fi
Kirsi Ylitalonäyttelypäällikkö/Farmari 2026Puh:040 1964 434kirsi.varila@proagria.fi
Miia Lenkkeri-Tamminenviestintäpäällikkö/Farmari 2026Puh:0400159118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
Niina LampinenProAgria Tapahtumat OyPuh:043 826 7291niina.lampinen@proagria.fi
Ritva-Liisa Nisulajohtaja, ProAgria Keski-PohjanmaaPuh:040 584 9550ritva-liisa.nisula@proagria.fi
ProAgria Tapahtumat Oy:n ydintoimintaa on maatalousalan ammattinäyttelyiden järjestäminen. Sen tunnettuja näyttelyitä ovat Farmari-maatalousnäyttely, KoneAgria sekä Jyväskylässä järjestettävät Wemmi-sadonkorjuumarkkinat. Näyttelyt ovat ProAgrian omistajien eli viljelijöiden haluamia uuden teknologian, tiedon ja menetelmien tutustumispaikkoja ja suosittuja kohtaamis- ja verkostoitumispaikkoja.
Farmari 2026 rakentuu 25.–27.6. Kalajoelle – Kolme päivää alan huippuaiheita, keskusteluja, mielipiteitä ja monia tuttuja kasvoja17.4.2026 08:49:51 EEST | Tiedote
Kun näyttelyn ohjelmaa työstää 60 henkinen joukko alan huippuja eri organisaatioista, voi olla varma, että ohjelma sisältää merkittävimmät ajankohtaiset aiheet, parhaat asiantuntijat ja terävät mielipiteet puolesta ja vastaan.
Farmarin kumppaneilla vahva sidos ruoantuotantoon21.1.2026 10:03:07 EET | Tiedote
Farmari maatalousnäyttely on Kalajoella ensi kesänä, 25. - 27.6.2026. Tapahtuman pääyhteystyökumppaneilla on vahva sidos maatalouteen.
Farmarin lipunmyynti on auki1.12.2025 12:12:16 EET | Tiedote
Farmari on kesällä 2026 Kalajoen Hiekkasärkkien kupeessa ensi kertaa. Tapahtuman lipunmyynti on nyt auki. Edellisen kerran tapahtuma on ollut Keski-Pohjanmaan alueella 2009, kun Farmari oli Kokkolassa.
