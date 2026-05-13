SDP:n Perholehto ja Heinäluoma: Kotirauhaa turvataan helpottamalla puuttumista taloyhtiöiden häiriötilanteisiin
14.5.2026 09:04:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Liian monessa taloyhtiössä kotirauhaa rikotaan toistuvasti vakavilla häiriöillä, joihin ei ole ollut riittäviä keinoja puuttua. Asunto-osakeyhtiölain uudistus vahvistaa asukkaiden oikeutta turvalliseen ja häiriöttömään kotiin, toteavat ympäristövaliokunnan sd-ryhmän kansanedustajat Pinja Perholehto ja Eveliina Heinäluoma.
Eduskunnan ympäristövaliokunta hyväksyi eilen asunto-osakeyhtiölain uudistusta koskevan mietinnön. SDP:n kannattama uudistus parantaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia puuttua häiriötilanteisiin ja lyhytaikaisesta vuokraustoiminnasta aiheutuviin ongelmiin.
– Taloyhtiö voi viime kädessä rajoittaa yhtiölle ja sen asukkaille koituvaa häiriötä, vahinkoa ja ylimääräisiä kustannuksia ottamalla osakehuoneisto hallintaan. Tähän säädetään uutena perusteena erittäin painava syy. Huoneistoa ei siis jatkossakaan oteta hallintaan kevein perustein, vaan tällä perusteella puututaan jatkuviin ja vakaviin häiriöihin, jotka eivät kuulu tavanomaiseen asumiseen, selventää ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Perholehto.
– Osakeasuntojen lyhytvuokraus on edelleen mahdollista, mutta sen tulee tapahtua vastuullisesti eikä muiden asukkaiden kustannuksella. Samalla on tärkeää, että lyhytvuokrauksen sääntelyä kehitetään kokonaisuutena. Eduskunta ottaa kantaa erikseen esimerkiksi vuorokausirajoihin rakentamislain käsittelyn yhteydessä, Perholehto lisää.
Ympäristövaliokunta lisäsi mietintöön lausuman, jolla pyritään helpottamaan poliisiraporttien luovuttamista vuokranantajille ja näytön saamista tilanteissa, joissa kotirauhaa rikotaan vakavasti. Hallituksen on määrä antaa selvitys valmistelun edistymisestä ympäristövaliokunnalle 31.8.2027 mennessä.
Usein haasteena on, ettei poliisi saa kertoa esimerkiksi saamastaan kotihälytyksestä taloyhtiölle eikä vuokranantajalle. Tällöin vastuu tiedonvälittämisestä häiriötilanteissa lankeaa taloyhtiön muille asukkaille. Siksi olisikin tärkeää, että poliisi voisi tulevaisuudessa ottaa yhteyttä itse vuokranantajaan ja taloyhtiöön. Näin vastuuta ei sälytettäisi muiden asukkaiden tai naapureiden kontolle.
– Poliisi on aiemmin luovuttanut vuokralaisen häiriökäyttäytymistä koskevia tietoja vuokranantajille ja asuinyhteisöille, mutta käytäntö lopetettiin yli kymmenen vuotta sitten. Asumisrauha on pystyttävä turvaamaan kaikille asukkaille. SDP on pitänyt kotirauhan turvaamisen tärkeyttä esillä jo aiemminkin ja olemme tyytyväisiä, että puolueet haluavat yksimielisesti löytää ratkaisut häiriökäyttäytymiseen puuttumiseksi, edustaja Heinäluoma sanoo.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
Pinja PerholehtoKansanedustajaPuh:040 059 6521pinja.perholehto@eduskunta.fi
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) vaatii oikeusministeriötä valmistelemaan viipymättä kansallisen lainsäädännön, jolla niin sanotut eheytyshoidot kielletään Suomessa.
– Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kehyspäätös on kaksijakoinen: toimintamenoja leikataan, vaikka liikennevirastojen työmäärä lisääntyy. Liikennehallinto asetetaan vahvaan paineeseen tilanteessa, jossa uudet liikennehankkeet pitäisi myös toteuttaa ja kyberturvallisuudesta sekä muista lakisääteisistä tehtävistä huolehtia rajallisilla resursseilla, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
SDP:n ryhmäpuhe 12.5.2026 välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Puhujana kansanedustaja Lauri Lyly. Muutokset puhuessa mahdollisia.
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, välikysymyksen 1. allekirjoittaja Tytti Tuppurainen Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puhemies, Jokainen hallitus valitsee itse tavoitteensa. Kun suomalaiset viime eduskuntavaalien alla kuuntelivat silloisten oppositiopuolueiden, kokoomuksen ja perussuomalaisten vaalipuheita, ihmisille luvattiin seuraavaa: Nyt piti olla aika talouden käänteelle. Nyt piti lopettaa tuhlailu ja velaksi eläminen. Nyt piti luoda maahan kasvua ja suomalaisiin yrityksiin 100 00 uutta työpaikkaa. Kokoomuksen johdolla piti alkaa uusi uljas kasvun aikakausi. Vaalien jälkeen hallituksen muodostaja, nykyinen pääministeri Orpo vakuutti keväällä 2023, että velkaantuminen taitetaan. Ja vieläpä niin, että keneltäkään ei tulla vaatimaan mahdottomia. Hallituskautta on nyt takana kolme vuotta, eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista. Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Lupaus kasvusta ja hyvinvoinnista jä
Tähän mennessä Suomelle on myönnetty 71 prosenttia kokonaissummasta, joka Suomelle on allokoitu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Kuitenkin vielä lähes 30 prosenttia on myöntämättä. — Hallituksen vastuulla on Suomi, mutta vältteleekö se vastuutaan Espanjan pohdiskelulla? kysyy Miapetra Kumpula-Natri.
