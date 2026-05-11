Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tulevat viikot ratkaisevat kasvukauden vauhdin
13.5.2026 12:31:55 EEST | ProAgria | Tiedote
Huhtikuun lopulla kasvukauden alku oli Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa vielä selvästi odottavassa vaiheessa. Toukokuun edetessä tilanne on edistynyt, mutta viileä sää ja vähäiset sateet hidastavat edelleen kasvun käynnistymistä. Kokonaiskuva on kuitenkin monin paikoin varovaisen myönteinen.
Kevät etenee vaiheittain
Kevään eteneminen näkyy tällä hetkellä selvinä eroina Varsinais-Suomen ja Satakunnan eri osissa. Varsinais-Suomessa kylvöt ovat monin paikoin jo loppusuoralla, ja aikaisimmilla lohkoilla näkyy ensimmäisiä oraita. Satakunnassa työtahti on ollut maltillisempi. Viileät yöt ovat hidastaneet kasvun käynnistymistä. Paikoin routaa löytyykin edelleen syvemmältä maasta, mikä pitää pellot kylminä.
Huhtikuun jälkeen sää jatkui pitkään kuivana, mikä näkyi nopeasti peltojen pintakuivuutena eri puolilla Varsinais-Suomea ja Satakuntaa. Viime päivien sateet ovat kuitenkin tuoneet kasvustoille kaivattua helpotusta, ja erityisesti nurmien sekä syysviljojen kasvu on lähtenyt paremmin liikkeelle. Kosteustilanne on parantunut, mutta tasaisen kasvun turvaamiseksi sateita ja lämpöä kaivataan edelleen lisää monin paikoin alueellamme.
Orastuminen on hidasta, mutta kasvustot näyttävät pääosin lupaavilta
Kasvustojen kehitys on ollut viileän sään vuoksi maltillista. Ensimmäisiä oraita näkyy jo aikaisilla kylvöillä. Yöpakkaset ovat paikoin hidastaneet taimettumista ja aiheuttaneet lieviä vioituksia herkimmille kasveille.
Syysviljat ovat lähteneet kasvuun pääosin kohtalaisesti. Kasvustoissa näkyy paikoin laikkuisuutta ja värieroja, mutta monessa kasvustossa vihertyminen on lähtenyt nopeasti liikkeelle heti kosteuden lisääntyessä.
"Kevään olosuhteet ovat jälleen korostaneet pellon rakenteen ja vesitalouden merkitystä: hyväkuntoiset lohkot ovat selvinneet keväästä tasaisemmin kuin tiivistyneet tai epätasaisesti kuivuvat pellot", kertoo kasvintuotannon asiantuntija Anna-Sofia Koivu ProAgria Länsi-Suomesta.
Nurmissa potentiaalia
"Nurmikasvustot ovat talvehtineet pääosin hyvin", kommentoi nurmentuotannon asiantuntija Jarkko Storberg ja jatkaa: "Kasvu on vielä hidasta, mutta kasvupotentiaalia näyttää olevan paljon, mikäli sää lämpenee lähiviikkoina. Ensimmäisiä laidunnuksia on jo aloitettu, mutta toistaiseksi laidunnurmien kasvu on ollut maltillista."
Kasvinsuojelutilanne toistaiseksi rauhallinen
Kevään viileys on pitänyt myös rikkakasvi-, tauti- ja tuholaispaineen melko alhaisena. Merkittäviä tautihavaintoja ei ole juuri tehty, ja rikkakasvien kehitys on ollut hidasta. Ensimmäisiä havaintoja rapsikuoriaisista on tehty, ja yksittäisiä torjuntoja on aloitettu.
Lämpenevät säät ja tulevat sateet lisäävät kuitenkin kasvustojen kehitystä ja samalla myös rikkojen ja tuholaisten painetta, mikä tekee torjuntatarpeista ajankohtaisempia lähiviikkoina. Torjunnat kannattaa ajoittaa hyviin kasvuolosuhteisiin, jolloin teho on paras ja kasvusto pystyy toipumaan käsittelyistä nopeammin.
Tällä hetkellä kasvukauden eteneminen on vahvasti tulevien viikkojen sääolojen varassa. Pellot ovat monin paikoin hyvässä kunnossa, ja kasvustot odottavat nyt ennen kaikkea lämpöä ja tasaista sadetta. Jos sää muuttuu suotuisammaksi toukokuun loppua kohti, kasvustoilla on edelleen hyvät mahdollisuudet kiriä kehitystä nopeasti kiinni.
Lisätietoa kasvintuotannon asiantuntijoilta:
- Etelä-Satakunta Juho Moisio 0400 838924
- Pohjois-Satakunta Elisa Kivioja 050 5412042
- Varsinais-Suomi Jarmo Pirhonen 050 569 6885
- nurmet Jarkko Storberg 0400 849 992
- puutarha Lotta Palo 050 664 72
Yhteyshenkilöt
Anna-Sofia KoivuProAgria Länsi-SuomiPuh:0400 725 995anna-sofia.koivu@proagria.fi
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.