Timo Turunen market- ja käyttötavarakaupan toimialajohtajaksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:lle
13.5.2026 14:00:00 EEST | Suur-Seudun Osuuskauppa SSO | Tiedote
SSO:n market- ja käyttötavarakaupan toimialajohtajaksi on nimitetty Timo Turunen, joka aloittaa tehtävässään 10.8.2026.
Timo siirtyy SSO:lle Fazer Leipomoiden kaupallisen johtajan tehtävästä. Aiemmin hän on työskennellyt Mars Finlandilla useissa myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen rooleissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hänellä on laaja-alainen kokemus päivittäistavarakaupan arvoketjusta sekä vahva liiketoiminnan ja ihmisten johtamisen osaaminen.
– Timossa vakuutti erityisesti kiinnostus paikallisen osuuskaupan kehittämiseen ja halu rakentaa menestystä yhdessä alueen ihmisten ja tiimien kanssa. Hänet tunnetaan helposti lähestyttävänä ja aitona johtajana, joka hahmottaa laajoja kokonaisuuksia nopeasti, kertoo SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér.
Timo asuu perheensä kanssa Ojakkalassa ja on monelle vihtiläiselle tuttu urheiluvaikuttajana.
Market- ja käyttötavarakauppa on SSO:n suurin toimiala. Kokonaisuuteen kuuluu kolme Prismaa, 11 S-marketia, 18 Sale-myymälää, kaksi Sokosta ja yksi Emotion, kaksi parturi-kampaamoa sekä kukkakauppa. Toimialajohtajana Timo vastaa yli 300 miljoonan euron liikevaihdon liiketoiminnasta sekä sen tuloksen ja kasvun kehittämisestä. Hän toimii myös SSO:n johtoryhmän jäsenenä.
– Timo saa vastuulleen erinomaisesti ja pitkäjänteisesti johdetun toimialan, josta lämmin kiitos Heikki Vottoselle hänen merkittävästä ja arvokkaasta työstään SSO:n market- ja käyttötavarakaupan kehittämisessä, jatkaa Tapio.
– Olen todella innoissani siirtyessäni SSO:n market- ja käyttötavarakaupan toimialajohtajaksi ja päästessäni edistämään SSO:n mission “Teemme yhdessä paremman paikan elää” toteutumista sekä vaikuttamaan oman alueeni asiakasomistajien ja kaikkien asiakkaiden arkeen positiivisesti. On hienoa päästä tekemään työtä yhdessä SSO:n osaavien ammattilaisten kanssa sekä jatkaa edeltäjäni erinomaista työtä tästä eteenpäin, kertoo Timo.
Lisätiedot: toimitusjohtaja Tapio Finér, puh. 040 540 2006
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kahdeksan kunnan alueella toimiva, paikallisten ihmisten omistama kasvava alueosuuskauppa. SSO:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa palveluja ja etuja yli 72 000 asiakasomistajalleen. SSO:n tavoitteena on pysyä kehityksen kärjessä kaikilla toimialoillaan: market- ja tavaratalokaupassa, liikennekaupassa, matkailu- ja ravitsemiskaupassa sekä autokaupassa.
