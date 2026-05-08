Matkusta Euroopassa – kaikki yhdellä lipulla: komissio yksinkertaistaa Euroopan laajuisia matkavarauksia
13.5.2026 12:56:41 EEST | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio on ehdottanut uusia sääntöjä, jotka sujuvoittavat matkustusta Euroopan sisällä. Komissio esittää matkojen suunnittelun ja varaamisen yksinkertaistamista niin lähi-, kauko- kuin maiden rajojen yli ulottuvassa matkustuksessa. Tämä koskee erityisesti junamatkustusta, johon sisältyy useiden rautatieyhtiöiden osuuksia. Lisäksi junamatkustajien oikeudet suojataan matkan alusta loppuun saakka.
Tällä hetkellä eri matkustusvaihtoehtojen vertailu ja kestävimpien valintojen löytäminen on hankalaa, varsinkin jos reitti kulkee usean maan kautta ja matka taitetaan junalla. Jos junamatkaan sisältyy useiden eri rautatieyhtiöiden lippuja, matkustajien suoja on rajallinen.
Komission ehdotusten taustalla on tavoite tehdä matkustuksesta sujuvaa ja helppoa sekä edistää EU:n ilmastotavoitteita. Komissio esittää, että matkustaja voi yhdistää samalle lipulle useamman rautatieyhtiön reittejä. Tämä tekee rautatieliikenteen markkinoista avoimemmat ja saavutettavammat. Matkustajat voivat etsiä ja vertailla eri junaoperaattoreiden yhteyksiä ja ostaa ne samalle lipulle. Lipun saa ostettua yhdellä kertaa yhdeltä lipunmyyntialustalta. Myyntialusta voi olla itsenäinen alusta tai rautatieyhtiön lipunmyyntipalvelu.
Jos reittiin sisältyy usean rautatieyhtiön osuuksia ja matkustaja ei ehdi jollekin niistä, yhden lipun ostaneiden matkustajien oikeudet ovat turvatut. Matkustajan oikeuksiin kuuluu huolenpito, uudelleenreititys, lipun hinnan palautus ja korvaukset.
Komissio asettaa myös lipunmyyntialustoille ja liikenteenharjoittajille uusia velvoitteita, joilla varmistetaan tasapuolinen mahdollisuus myydä lippuja ja matkavaihtoehtojen puolueeton esittäminen.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1056
Yhteyshenkilöt
Ismo UlvilaTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122ismo.ulvila@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Euroopan komission Suomen-edustuston tehtävänä on:
- Tiedottaa Euroopan unionin toiminnasta ja sen vaikutuksista Suomessa.
- Tarjota suomalaisille tiedotusvälineille ja suoraan kansalaisille tietoa EU:n toimista ja päätöksistä
toimia EU-komission edustajana Suomessa.
- Raportoida komissiolle tärkeistä poliittisista, taloudellisista ja yhteiskunnallisista kehityskuluista Suomessa.
Euroopan komission Suomen-edustuston kotisivu: https://finland.representation.ec.europa.eu/index_fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Euroopan komission Suomen-edustusto
Finländarnas förtroende för EU ökade – i synnerhet som en garant för stabilitet och säkerhet8.5.2026 12:55:38 EEST | Pressmeddelande
Enligt den senaste Eurobarometerundersökningen anser nästan tre fjärdedelar av EU-invånarna att deras land har gynnats av EU-medlemskapet. Att EU-medlemskapet är bra för Finlands säkerhet anser 86 procent av finländarna. 72 procent av européerna anser att deras land har gynnats av EU-medlemskapet. I Finland är motsvarande siffra 79 procent. Sex av tio EU-invånare (60 procent) och 67 procent av de finländarna förhåller sig optimistiskt till EU:s framtid. Förtroendet för EU har förblivit högt: 51 procent säger att de litar på EU. I Finland är motsvarande siffra 60 procent. Finlands resultat har stigit med två procentenheter jämfört med för ett halvår sedan. Finländarna anser att de fyra största problemen för EU är den ryska invasionen av Ukraina (31 procent), världsläget (26 procent), säkerhet och försvar (22 procent) och EU:s inflytande i världen (21 procent). Ser man till svaren bland alla européer uppfattas konflikten i Mellanöstern (25 procent) och världsläget (23 procent) som de stö
Suomalaisten luottamus EU:hun kasvoi – EU nähdään etenkin vakauden ja turvallisuuden takaajana8.5.2026 12:55:38 EEST | Tiedote
Tuoreimman Eurobarometri-tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa EU:n kansalaisista katsoo maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä. 86 prosenttia suomalaisista näkee EU-jäsenyyden olevan hyväksi maan turvallisuudelle. Eurooppalaisista 72 prosenttia on sitä mieltä, että heidän maansa on hyötynyt EU:n jäsenyydestä. Suomessa vastaava luku on 79 prosenttia. Kuusi kymmenestä EU:n kansalaisesta (60 %) ja 67 prosenttia suomalaisvastaajista suhtautuu optimistisesti EU:n tulevaisuuteen. Luottamus EU:hun on pysynyt korkealla tasolla: 51 prosenttia sanoo luottavansa EU:hun. Suomessa vastaava luku on 60 prosenttia. Suomen tulos on noussut kaksi prosenttiyksikköä puolen vuoden takaisiin vastauksiin verrattuna. Suomalaisvastaajien mielestä neljä EU:n kohtaamaa merkittävintä ongelmaa ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan (31 %), kansainvälinen tilanne (26 %), turvallisuus ja puolustus (22 %) sekä EU:n vaikutusvalta maailmassa (21 %). Kaikkien vastaajien mielestä merkittävimmät ongelmat ovat Lähi-idän konflikti
Kom med och fira Europadagen den 8 maj i Helsingfors och den 9 maj i Lahtis28.4.2026 08:43:05 EEST | Pressmeddelande
På Europadagen den 9 maj firar vi Europas enighet. I år firar vi med ett jubileumsseminarium i Helsingfors centrumbibliotek Ode den 8 maj och en folkfest den 9 maj på Lahtis torg och flera mindre evenemang runtom i Finland. Enligt en Eurobarometerundersökning anser 92 % av finländarna att EU-länderna bör vara mer eniga när det gäller att ta itu med aktuella globala utmaningar. Helsingfors den 8 maj kl. 11.00–17.00 Vid seminariet i Ode diskuterar toppolitiker och experter Europas självständighet i en turbulent värld, Finlands ställning och EU:s framtida budgetram. Seminariet är öppet för alla. Enligt en Eurobarometerundersökning som offentliggjordes i februari är medborgarna i takt med att de geopolitiska spänningarna ökar alltmer oroade över sin framtid och vill att EU ska vara enigt och agera målmedvetet. 89 % av finländarna anser att EU behöver mer resurser för att möta de aktuella globala utmaningarna. Jubileumsseminariet invigs kl. 11.00 av Henna Virkkunen, EU-kommissionens verkstä
Eurooppa-päivää juhlitaan 8. toukokuuta Helsingissä ja 9. toukokuuta Lahdessa28.4.2026 08:43:05 EEST | Tiedote
Euroopan yhtenäisyyden juhlapäivää vietetään tänä vuonna 8.5. juhlaseminaarissa Helsingin keskustakirjasto Oodissa ja 9.5. kansanjuhlassa Lahden torilla sekä pienemmissä tapahtumissa ympäri Suomea. Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan 92 % suomalaisista on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden tulisi olla yhtenäisempiä vastatakseen nykyisiin globaaleihin haasteisiin. Helsinki 8. toukokuuta klo 11.00–17.00 Keskustakirjasto Oodin avoimessa juhlaseminaarissa keskustellaan Euroopan itsenäisyydestä myrskyisässä maailmassa, Suomen asemasta ja EU:n tulevasta rahoituskehyksestä poliitikkojen ja asiantuntijoiden johdolla. Helmikuussa julkaistun Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan kansalaiset ovat geopoliittisten jännitteiden kasvaessa yhä huolestuneempia tulevaisuudestaan ja haluavat EU:lta yhtenäistä ja kunnianhimoista toimintaa. Suomalaisista 89 % on sitä mieltä, että Euroopan unioni tarvitsee enemmän resursseja kohdatakseen nykyiset globaalit haasteet. Juhlaseminaarin avaa klo 11.00 Euro
EU-kommissionen skyddar européerna från krisen i samband med fossil energi och påskyndar övergången till ren energi som produceras i EU22.4.2026 13:05:49 EEST | Pressmeddelande
För andra gången på mindre än fem år är det Europas invånare som får betala priset för Europas beroende av importerade fossila bränslen. AccelerateEU är kommissionens verktygslåda för att ge omedelbar hjälp till europeiska hushåll och industrier, särskilt de mest utsatta, och samtidigt föra in Europa på en stadig väg mot energioberoende. Sedan upptrappningen av konflikten i Mellanöstern har de högre priserna gjort att EU tvingats betala ytterligare 24 miljarder euro för energiimporten, utan att importmängderna ökat alls.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme