Työn liike – Uusi kirja avaa Suomen Yrittäjien roolin ja työmarkkinapöytien murrosta

1990-luvun puolivälissä perustettu Suomen Yrittäjät (SY) joutui aluksi kolkuttelemaan suljettuja ovia, sillä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen sisärinkiin ei ollut asiaa. Kolme vuosikymmentä myöhemmin tilanne on toinen. SY on noussut suomalaisen työmarkkinapolitiikan kovaan ytimeen.

”Suomen Yrittäjien työmarkkinapoliittinen asema on muuttunut perusteellisesti. 1990-luvun puolivälissä järjestö jätettiin ulkopuolelle niistä pöydistä, joissa työmarkkinoiden keskeiset linjaukset vedettiin. Paikallista sopimista koskevan lainsäädännön uudistus 2020-luvun puolivälissä näyttäytyy kehityksen näkyvimpänä ilmentymänä”, kirjan kirjoittaja, dosentti Maiju Wuokko sanoo.

Järjestö pyrki alkuvuosinaan mukaan keskitettyihin työmarkkinaratkaisuihin, mutta suunta muuttui nopeasti. Matkan varrella yrittäjäjärjestö koki karvaita pettymyksiä, poliittisia takaiskuja ja haljuja torjuntavoittoja ennen keskeisten tavoitteidensa läpimurtoa.

”Kirja kertoo työstä, jonka tavoitteena oli kaataa perinteinen työmarkkinapöytä, josta muut järjestöt ovat hartiavoimin pitäneet Yrittäjiä sivussa. Työ tuotti tuloksia. Keskitettyjä ei enää tehdä, ja suomalainen korporatismi on muuttunut merkittävästi. Järjestöt eivät enää sanele, miten työmarkkinoita pitää kehittää”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

”Suomen Yrittäjät ei ole ollut vain muutoksen seuraaja, vaan aktiivinen toimija. Järjestö on vaikuttanut hallituksiin, eduskuntaan ja muihin elinkeinojärjestöihin ja myös Etelärantaan, jonka linja on vuosien varrella muuttunut huomattavasti”, hän lisää.

Ajankohtainen julkaisu juhlavuonna

Wuokon tutkimus perustuu laajaan arkistoaineistoon ja keskeisten Yrittäjien toimijoiden haastatteluihin. Teos tarkastelee Suomen Yrittäjien tavoitteita, toimintatapoja ja strategisia ratkaisuja 1990-luvulta 2020-luvulle sekä tarjoaa uuden näkökulman työmarkkinapolitiikan muutoksiin ja etujärjestöjen voimasuhteisiin.

”Työn liike kertoo myös laajemmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Tutkitulla ajanjaksolla Suomen korporatistisen järjestelmän toimintakyky heikkeni, keskitetty sopiminen hapertui ja hallitusten työmarkkinapoliittinen merkitys kasvoi. Suomen Yrittäjät ei ainoastaan reagoinut muutokseen, vaan pyrki aktiivisesti sitä vauhdittamaan”, Wuokko toteaa.

Aiemmassa tutkimuksessaan Wuokko on todennut, että Suomen Yrittäjät jää työmarkkinahistoriassa usein tarkastelun ulkopuolelle, mikä johti erillisen tutkimuksen tilaamiseen Suomen Yrittäjien toimesta.

Siltalan kustantama teos ilmestyy Suomen Yrittäjien 30-vuotisjuhlavuonna.

