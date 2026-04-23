Työn liike – Uusi kirja avaa Suomen Yrittäjien roolin ja työmarkkinapöytien murrosta
13.5.2026 13:41:57 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote
Suomen Yrittäjien asema suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa on muuttunut merkittävästi kolmen vuosikymmenen aikana, käy ilmi historiantutkija Maiju Wuokon uudesta teoksesta Työn liike.
Teos kuvaa murrosta, jossa keskitetty sopiminen väistyi ja Suomen korporatistisen järjestelmän toimintakyky heikkeni. Samalla Suomen Yrittäjien vaikutusvalta kasvoi.
***
TERVETULOA kirjan julkistamis- ja infotilaisuuteen tiistaina 26.5. klo 8.30–9.30, Hotelli Scandic Park, Mannerheimintie 46. Aamiaistarjoilu.
///Kirjan sisältö on julkivapaa tilaisuuden alkaessa 26.5. klo 8.30.///
1990-luvun puolivälissä perustettu Suomen Yrittäjät (SY) joutui aluksi kolkuttelemaan suljettuja ovia, sillä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen sisärinkiin ei ollut asiaa. Kolme vuosikymmentä myöhemmin tilanne on toinen. SY on noussut suomalaisen työmarkkinapolitiikan kovaan ytimeen.
”Suomen Yrittäjien työmarkkinapoliittinen asema on muuttunut perusteellisesti. 1990-luvun puolivälissä järjestö jätettiin ulkopuolelle niistä pöydistä, joissa työmarkkinoiden keskeiset linjaukset vedettiin. Paikallista sopimista koskevan lainsäädännön uudistus 2020-luvun puolivälissä näyttäytyy kehityksen näkyvimpänä ilmentymänä”, kirjan kirjoittaja, dosentti Maiju Wuokko sanoo.
Järjestö pyrki alkuvuosinaan mukaan keskitettyihin työmarkkinaratkaisuihin, mutta suunta muuttui nopeasti. Matkan varrella yrittäjäjärjestö koki karvaita pettymyksiä, poliittisia takaiskuja ja haljuja torjuntavoittoja ennen keskeisten tavoitteidensa läpimurtoa.
”Kirja kertoo työstä, jonka tavoitteena oli kaataa perinteinen työmarkkinapöytä, josta muut järjestöt ovat hartiavoimin pitäneet Yrittäjiä sivussa. Työ tuotti tuloksia. Keskitettyjä ei enää tehdä, ja suomalainen korporatismi on muuttunut merkittävästi. Järjestöt eivät enää sanele, miten työmarkkinoita pitää kehittää”, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.
”Suomen Yrittäjät ei ole ollut vain muutoksen seuraaja, vaan aktiivinen toimija. Järjestö on vaikuttanut hallituksiin, eduskuntaan ja muihin elinkeinojärjestöihin ja myös Etelärantaan, jonka linja on vuosien varrella muuttunut huomattavasti”, hän lisää.
Ajankohtainen julkaisu juhlavuonna
Wuokon tutkimus perustuu laajaan arkistoaineistoon ja keskeisten Yrittäjien toimijoiden haastatteluihin. Teos tarkastelee Suomen Yrittäjien tavoitteita, toimintatapoja ja strategisia ratkaisuja 1990-luvulta 2020-luvulle sekä tarjoaa uuden näkökulman työmarkkinapolitiikan muutoksiin ja etujärjestöjen voimasuhteisiin.
”Työn liike kertoo myös laajemmasta yhteiskunnallisesta muutoksesta. Tutkitulla ajanjaksolla Suomen korporatistisen järjestelmän toimintakyky heikkeni, keskitetty sopiminen hapertui ja hallitusten työmarkkinapoliittinen merkitys kasvoi. Suomen Yrittäjät ei ainoastaan reagoinut muutokseen, vaan pyrki aktiivisesti sitä vauhdittamaan”, Wuokko toteaa.
Aiemmassa tutkimuksessaan Wuokko on todennut, että Suomen Yrittäjät jää työmarkkinahistoriassa usein tarkastelun ulkopuolelle, mikä johti erillisen tutkimuksen tilaamiseen Suomen Yrittäjien toimesta.
Siltalan kustantama teos ilmestyy Suomen Yrittäjien 30-vuotisjuhlavuonna.
Lisätietoja:
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
Median kirjapyynnöt ja tietoa kirjan julkistuksesta:
Janika Tikkala, viestintäjohtaja, Suomen Yrittäjät
p. 046 923 4386, janika.tikkala@yrittajat.fi
Tutkimuksen tekijä:
Maiju Wuokko, historiantutkija, dosentti
maiju.wuokko@helsinki.fi
Reetta RaviTiedotuspäällikköPuh:+358 40 032 8300reetta@siltalapublishing.fi
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.
Psykonautti – Psykedeelit hoitokeinona mielenterveysongelmissa23.4.2026 10:40:29 EEST | Tiedote
Media ja populaarikulttuuri ovat täynnä tarinoita psykedeelien uudesta tulemisesta. Ennen niin pelätyt ja kielletyt molekyylit ovat tuomassa uusia hoitomuotoja mielenterveysongelmiin. Oikeanlaiseen terapiaan yhdistettynä psykedeelit voivat toimia tehokkaana hoitokeinona muun muassa masennukseen, ahdistukseen ja addiktioihin. Yhteiskuntatieteiden tohtori Aleksi Hupli on tutkinut psykoaktiivisia aineita sosiologisesti yli 15 vuotta. Hänen edellinen tietokirjansa Älyä lääkkeistä ja päihteistä? - Tajusteiden hyötykäyttö (2024) voitti Suomen Tiedekustantajien Liiton Vuoden tiedekirja -palkinnon. Hänen uuden Psykonautti-kirjansa alaotsikko on Psykedeelinen käsitekirja mielen manifestiin.
Kirjailijat Tara Menon ja Lena Andersson vieraina Helsinki Litissä22.4.2026 14:20:57 EEST | Tiedote
Siltalan kirjailijat, intialainen Tara Menon ja ruotsalainen Lena Andersson saapuvat Helsinki Lit -kirjallisuustapahtuman vieraiksi toukokuussa. Lena Anderssonin kanssa perjantaina 22.5. keskustelee europarlamentaarikko Li Andersson, ja lauantaina 23.5. Tara Menonin kanssa toimittaja Adile Sevimli. Medialla on mahdollisuus haastatella kirjailijoita Helsingissä. He molemmat esiintyvät Akateemisen kirjakaupan Kohtaamispaikalla torstaina 21.5. Helsinki Lit ohjelma: https://helsinki-lit.fi/ohjelma/
Enkelten leipää – Patti Smithin uusi, unohtumaton elämäkerta21.4.2026 11:21:45 EEST | Tiedote
Enkelten leipää -muistelmateoksessaan Patti Smith vie lukijansa intiimille matkalle toisen maailmansodan jälkeiseen lapsuuteensa ja nuoruuteensa. Lapsuutta värittävät muun muassa tiheään vaihtuvat osoitteet, tuhoon tuomitut talokompleksit, vaihtuvat naapurit, kiusaajien kukistaminen ja pyhien hopeakolikoiden metsästäminen. Teini-iässä roihuavat ensirakkaudet niin poikiin kuin taiteeseen, kirjoittaminen alkaa, Arthur Rimbaud ja Bob Dylan astuvat esikuvina näyttämölle, rockmuusikon ura nousee vähitellen siivilleen. Tavattuaan suuren rakkautensa, Fred Sonic Smithin, Patti jättää musiikkimaailman taakseen, perustaa perheen ja keskittyy uudenlaiseen seikkailuun miehensä ja lastensa kanssa – palatakseen suurten surujen ja menetysten jälkeen vapaaksi taiteilijaksi, jolla on taito muuttaa arkinen maagiseksi ja löytää tuskasta toivon siemeniä.
Rikoksetta rangaistut – Tietokirja Suomen työlaitoksista ///HUOM KIRJAN EMBARGO ON 26.4.///16.4.2026 13:34:16 EEST | Tiedote
///LISÄYS SILTALAN EDELLISEEN TIEDOTTEESEEN: KIRJAN EMBARGO ON 26.4. KLO 00.01/// Suomessa toimi 1920-luvulta alkaen aina 1980-luvulle saakka työlaitoksia, joiden avulla pyrittiin puuttumaan rikoksiin jo ennen kuin ne edes tapahtuivat. Huonosti tunnetut, mutta yhteiskunnallisesti merkittävät työlaitokset toimivat kehittyvän hyvinvointiyhteiskunnan laajalti hyväksyttynä varjopuolena. Työlaitosten historia on yksilönvapauden menetyksen ja sääntö-Suomen historiaa. Katariina Parhin ja Vesa Rannan teos Rikoksetta rangaistut – Sopeutumattomat Suomen työlaitoksissa kertoo, miksi työlaitoksia perustettiin, kuka niihin joutui, ja mitä niissä koettiin. *** Kirjaan perustuva näyttely avautuu yleisölle Työväenmuseo Werstaalla Tampereella vappuaattona 30.4. https://www.tyovaenmuseo.fi/nayttelyt/tulevat-nayttelyt/ Medialla on mahdollisuus haastatella kirjan tekijöitä keskiviikkona 29.4. Yht: Museolehtori Hanna Yli-Hinkkala, hanna.yli-hinkkala@tyovaenmuseo.fi
