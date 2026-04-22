Fira rakentaa kaksi asuinkerrostaloa Pukimon kortteliin Kouvolassa – purkutyöt aloitettu
13.5.2026 13:59:05 EEST | Fira | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on valittu Kouvolan keskustassa sijaitsevan Pukimon korttelin kahden asuinkerrostalon toteuttajaksi. Hankkeen rakennuttajina toimivat Kouvolan Asunnot Oy sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oy.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Pukimon korttelissa puretaan nykyinen, elinkaarensa päähän tullut liikekiinteistö Kouvolan torin ja Torikadun laidalta. Korttelin suojeltu tiilirakennus säilytetään tontilla. Purkutyöt alkavat sisäpuruilla ja siirtyvät sen jälkeen matalan liikerakennuksen purkamiseen.
Kortteliin rakennetaan kaksi uutta asuinkerrostaloa, joihin valmistuu noin 150 asuntoa opiskelijoille ja senioreille. Hanke on osa Kouvolan keskustan kehittämistä ja vastaa sekä opiskelija-asumisen että ikääntyvän väestön asumistarpeisiin keskeisellä sijainnilla. Lisäksi kohteeseen toteutetaan liiketiloja katutasoon, jotka tukevat keskustan elävyyttä ja palvelutarjontaa.
- Tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten, hyvälaatuisten vuokra-asuntojen tarjontaa keskustassa, lähellä palveluja ja opiskelu- sekä työpaikkoja. Opiskelijoille Pukimo tarjoaa lyhyet etäisyydet kampukselle, joukkoliikenteeseen ja keskustan palveluihin. Hanke tukee Kouvolan ja Kouvolan Asuntojen strategiaa vastata opiskelija-asuntojen tarpeeseen ja päivittää kiinteistökantaa vastaamaan nykyisiä asumistarpeita, kertoo Kouvolan asuntojen toimitusjohtaja Jari Niemi.
- Yhteisöllisen asumisen tarve perustuu Kymenlaakson hyvinvointialueen asumispalveluiden tarveselvitykseen. Poikkeuksellisen hyvä sijainti Kouvolassa mahdollistaa sen, että asukkailla on käytössä keskeiset palvelut. Tämä mahdollistaa myös asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen elämän keskustassa, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oyn toimitilajohtaja Jari Toikka.
- Fira on nähty perinteisesti pääkaupunkiseutulaisena rakentajana, mutta rakennamme mielellämme myös PK-seudun ulkopuolelle. Kouvolan Pukimon kortteli on hyvä esimerkki meille sopivasta hankkeesta, jossa pääsemme hyödyntämään vahvuuksia ja sitä kautta tuottamaan merkittävää hyötyä tilaajille, kertoo Firan asuntorakentamisen johtaja Ville Sireni.
Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa suunnittelu ja rakentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä osapuolten kesken. Varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppukesästä 2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville SireniLiiketoimintajohtaja, Asuminen & asuntorakentaminenFiraPuh:+358 50 5744 859ville.sireni@fira.fi
Kuvat
Linkit
Fira lyhyesti
Fira on rakennusalan rohkea uudistaja. Maailma muuttuu koko ajan ja uskomme, että rakennusalan tulee muuttua sen mukana. Tavoitteenamme on tarjota ylivoimaista palvelurakentamista, jonka keskiössä on asiakas – sekä tietysti ihmiset, jotka tiloja käyttävät. Siksi kehitämme rakentamisen ja asumisen ratkaisuja, jotka huomioivat ympäristön sekä ilahduttavat ja auttavat asiakasta ylittämään tavoitteensa. Olemme merkittävä rakentaja pääkaupunkiseudulla, ja liikevaihtomme oli 160,2 miljoonaa euroa vuonna 2025. Palvelualueitamme ovat asuntorakentaminen, toimitilarakentaminen, modernisointi sekä putkiremontit ja asuntokorjaukset.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fira
Fira rakentaa asuinkerrostalon Eden Asunnoille Oulunkylään22.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on sopinut kehittämänsä asuinkerrostalokohteen rakentamisesta Eden Asunnot Ky:lle. Kohde rakentuu erinomaiselle paikalle aivan Oulunkylän juna-aseman ja Raide-Jokeri-yhteyden viereen.
Firalle positiivinen tulos pienentyneestä liikevaihdosta huolimatta17.3.2026 09:00:49 EET | Tiedote
Vuonna 2025 rakentamisen palveluyhtiö Firan liikevaihto tippui odotetusti, mutta tulos pysyi voitollisena. Useiden hankkeiden aloitus siirtyi vuodelle 2026 eikä tilauskantatavoitetta saavutettu. Firan vuosi 2026 näyttää huomattavasti paremmalta.
Fira rakentaa modernin jakelukeskuksen lääketukkuri Oriolalle9.3.2026 08:03:26 EET | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on sopinut lääketukkuri Oriolan kanssa modernin jakelukeskuksen rakentamisesta Järvenpäähän. Rakennustyöt tontilla aloitetaan välittömästi.
Fira to build a modern distribution centre for pharmaceutical wholesaler Oriola9.3.2026 08:03:26 EET | Press release
Construction service company Fira has signed an agreement with pharmaceutical wholesaler Oriola to build a modern distribution center in Järvenpää. Construction work on the site will begin immediately.
Fira aloitti As Oy Saarenhelmen rakentamisen Nihtiin22.12.2025 09:15:17 EET | Tiedote
Rakentamisen palveluyhtiö Fira on aloittanut Helsingin Nihtiin rakennettavan Hitas-asuinkerrostalon rakentamisen sijoitusyhtiö Kilo Invest Oy:lle. Kohteen 41 asunnosta 36 on joko varattu tai myyty.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme