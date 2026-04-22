Fira rakentaa kaksi asuinkerrostaloa Pukimon kortteliin Kouvolassa – purkutyöt aloitettu

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Pukimon korttelissa puretaan nykyinen, elinkaarensa päähän tullut liikekiinteistö Kouvolan torin ja Torikadun laidalta. Korttelin suojeltu tiilirakennus säilytetään tontilla. Purkutyöt alkavat sisäpuruilla ja siirtyvät sen jälkeen matalan liikerakennuksen purkamiseen.

Kortteliin rakennetaan kaksi uutta asuinkerrostaloa, joihin valmistuu noin 150 asuntoa opiskelijoille ja senioreille. Hanke on osa Kouvolan keskustan kehittämistä ja vastaa sekä opiskelija-asumisen että ikääntyvän väestön asumistarpeisiin keskeisellä sijainnilla. Lisäksi kohteeseen toteutetaan liiketiloja katutasoon, jotka tukevat keskustan elävyyttä ja palvelutarjontaa.

- Tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisten, hyvälaatuisten vuokra-asuntojen tarjontaa keskustassa, lähellä palveluja ja opiskelu- sekä työpaikkoja. Opiskelijoille Pukimo tarjoaa lyhyet etäisyydet kampukselle, joukkoliikenteeseen ja keskustan palveluihin. Hanke tukee Kouvolan ja Kouvolan Asuntojen strategiaa vastata opiskelija-asuntojen tarpeeseen ja päivittää kiinteistökantaa vastaamaan nykyisiä asumistarpeita, kertoo Kouvolan asuntojen toimitusjohtaja Jari Niemi.

- Yhteisöllisen asumisen tarve perustuu Kymenlaakson hyvinvointialueen asumispalveluiden tarveselvitykseen. Poikkeuksellisen hyvä sijainti Kouvolassa mahdollistaa sen, että asukkailla on käytössä keskeiset palvelut. Tämä mahdollistaa myös asukkaiden omatoimisen ja aktiivisen elämän keskustassa, kertoo Kymenlaakson hyvinvointialueen tuki- ja kiinteistöpalvelut Oyn toimitilajohtaja Jari Toikka.

- Fira on nähty perinteisesti pääkaupunkiseutulaisena rakentajana, mutta rakennamme mielellämme myös PK-seudun ulkopuolelle. Kouvolan Pukimon kortteli on hyvä esimerkki meille sopivasta hankkeesta, jossa pääsemme hyödyntämään vahvuuksia ja sitä kautta tuottamaan merkittävää hyötyä tilaajille, kertoo Firan asuntorakentamisen johtaja Ville Sireni.

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisena KVR-urakkana, jossa suunnittelu ja rakentaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä osapuolten kesken. Varsinainen rakentaminen on tarkoitus aloittaa loppukesästä 2026.