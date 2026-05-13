Virastokeskus Veturin käyttökielto jatkuu Riihimäellä
13.5.2026 12:34:46 EEST | Oma Häme | Uutinen
Oma Hämeen palvelut toimivat toistaiseksi väliaikaistiloissa – asiakkaille on ilmoitettu muutoksista.
Oma Hämeen henkilöstö ja palvelut ovat siirtyneet pois Virastokeskus Veturin tiloista Riihimäellä rakennukseen asetetun käyttökiellon vuoksi. Riihimäen kaupunki on ilmoittanut, että rakennus pidetään käyttökiellossa ainakin 19.5.2026 asti. Tuolloin tilannetta arvioidaan uudelleen, ja kaupunki kertoo asiasta lisää.
Veturissa sjainneet Oma Hämeen palvelut toimivat toistaiseksi väliaikaistiloissa. Veturiin suunnitellut asiakastapaamiset on siirretty muualle – Oma Hämeen työntekijät ovat suoraan yhteydessä asiakkaisiin ja kertovat muutoksista. Veturissa ei ole ollut palveluja, joissa asiakkaat kävisivät ilman ajanvarausta.
Perjantaina 8. toukokuuta asetettu käyttökielto perustuu mittauksiin, joissa rakennuksen vierustalla havaittiin maan painumista ja perustuksissa liikettä. Rakennuksen omistaa KOY Riihimäen Yritystalo, ja Oma Häme toimii tiloissa vuokralaisena. Veturi sijaitsee osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Veturissa sijaitsee muun muassa vammaissosiaalityön ja aikuissosiaalityön palveluja, perheoikeudelliset palvelut sekä kotoutumista ja työllistymistä edistäviä palveluja.
Tiedotamme mahdollisista muutoksista tilanteen tarkentuessa.
Yhteyshenkilöt
Eeva Rikkilä-KettunentilapalvelupäällikköPuh:040 621 1225eeva.rikkila-kettunen@omahame.fi
Virastokeskus Veturi käyttökieltoon Riihimäellä – vaikuttaa myös Oma Hämeen palveluihin8.5.2026 18:17:22 EEST | Uutinen
Oma Hämeen henkilöstö ja palvelut ovat toistaiseksi siirtyneet pois Virastokeskus Veturin tiloista Riihimäellä. Veturi on asetettu käyttökieltoon perjantaista 8.5.2026 klo 16 alkaen. Veturi sijaitsee osoitteessa Eteläinen Asemakatu 4. Käyttökielto tarkoittaa, ettei rakennusta saa käyttää ennen kuin tarvittavat lisäselvitykset on tehty ja käyttökiellon poistamisesta on päätetty. Kulku rakennukseen on estetty. Rakennuksen omistaa KOY Riihimäen Yritystalo, ja Oma Häme toimii tiloissa vuokralaisena. Käyttökielto perustuu perjantaina 8. toukokuuta tehtyihin mittauksiin, joissa havaittiin rakennuksen vierustalla maan painumista ja perustuspaaluissa liikettä. Lue lisää Riihimäen kaupungin tiedotteesta Kiinteistössä työskenteleviä Oma Hämeen työntekijöitä on informoitu tilanteesta. Hyvinvointialue on aloittanut kartoittamaan korvaavia tiloja palveluilleen. Oma Häme tiedottaa palveluiden muutoksista maanantaina 11. toukokuuta tai myöhemmin, kun lisätietoja on saatavilla. Veturissa sijaitsee muu
