Hammashoidon ajanvarausasiat hoituvat helposti verkossa

13.5.2026 12:42:27 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote

Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hammashoitoloista käyttää hammashoidon verkkoajanvarausta. Siellä asiakas voi tarkastella, siirtää ja perua joitakin omia hammashoitoaikojaan. Uuden ajan hammashoitoon voi myös varata verkossa, jos asiakas on saanut ensin ajanvarauskutsun tekstiviestillä.

Hammashoidon verkkoajanvaraus on käytössä ympäri vuorokauden, joten asiakas voi hoitaa ajanvarausasiat siellä helposti silloin, kun se itselle sopii.

Hammashoidon verkkoajanvarauksessa asiakas voi

  • tarkastella varattuja aikoja
  • perua joitakin varattuja aikoja
  • siirtää joitakin varattuja aikoja uuteen ajankohtaan
  • varata ajan, jos ajanvarauskutsu on tullut tekstiviestillä.

Ajan varaaminen verkossa on kuitenkin mahdollista vain Oulun, Limingan, Muhoksen, Raahen ja Vaalan hammashoitoloiden asiakkaille sen jälkeen, kun ajanvarauskutsu on tullut tekstiviestillä.

Lapsen huoltaja voi hoitaa alle 12-vuotiaan lapsen ajanvarausasioita hammashoidon verkkoajanvarauksessa.

Hammashoidon verkkoajanvaraus löytyy OmaPohteesta sekä Pohteen verkkosivulta Hammashoito ja suun terveys arkena päivällä.

Verkkoajanvaraus ei ole käytössä Kalajoen, Himangan, Merijärven, Tyrnävän eikä Hailuodon hammashoitoloissa eri potilastietojärjestelmän takia.

Hammashoitolassa voi asioida puhelimella tai chatissa

Ajan voi varata, perua ja siirtää edelleen myös soittamalla omaan hammashoitolaan tai asioimalla suun terveydenhuollon chatissa. Suun terveydenhuollon chat on käytössä Alavieskassa, Haapajärvellä, Iissä, Kempeleessä, Kärsämäellä, Muhoksella, Nivalassa, Oulussa, Pudasjärvellä, Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Sievissä, Utajärvellä, Vaalassa ja Ylivieskassa. Palvelu laajenee vaiheittain koko Pohjois-Pohjanmaalle. Asiointi chatissa tapahtuu kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.

