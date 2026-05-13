Kanta-Hämeeseen hankitaan uudenlaista kalustoa rauniopelastuksen kehittämiseen
13.5.2026 13:10:10 EEST | Oma Häme | Tiedote
Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhteishanke on saanut EU:n ISF-rahoitusta. Kalustohankinnalla pyritään varautumaan paremmin maailmanpoliittisen tilanteen tuomiin muutoksiin.
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille hankitaan lähivuosina uudenlaista kalustoa rauniopelastuksen kehittämiseen. Tavoitteena on parantaa pelastustoimen suoristuskykyä tilanteissa, joissa ihmisiä on tarve pelastaa sortuneista rakennuksista ja rakenteiden alta.
Tavoitteena on hankkia erikoisvälineistöä esimerkiksi rakenteiden läpäisyyn, murtamiseen ja sortuneiden rakenteiden turvalliseen tukemiseen pelastustehtävissä. Kalustoa voidaan hyödyntää myös muissa päivittäisissä onnettomuuksissa, kuten liikenne- ja raideliikenneonnettomuuksissa yli maakuntarajojen. Henkilöstölle järjestetään myös koulutuksia välineistön käyttöön.
Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hyvinvointialueet ovat saaneet yhteiseen, lähes miljoonan euron hankkeeseen EU:n ISF-rahoitusta (sisäisen turvallisuuden rahasto). Hankkeen kokonaiskustannus on noin 900 000 euroa, josta EU-rahoituksen osuus 75 %.
Terrorismiuhkiin varautuminen Sisä-Suomessa –hanke alkoi toukokuun alussa ja se kestää 30.6.2028 asti. Se on samalla Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ensimmäinen hanke, joka keskittyy nimenomaan kaluston hankintaan. Hyvinvointialueelle tiukassa taloudellisessa tilanteessa EU-rahoitus tuo mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.
- Maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi erilaisten onnettomuuksien todennäköisyys kasvaa, joten valmiuden ja suorituskyvyn lisääminen on tarpeellista. Yhdenmukainen kalusto ja koulutus niiden käyttöön takaa sen, että pystymme auttamaan myös muita hyvinvointialueita tarvittaessa. Tietenkin toivomme, ettei kalustoille todellisuudessa olisi koskaan tarvetta, sanoo Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen palopäällikkö Teemu Hurjanen.
Yhteyshenkilöt
Teemu HurjanenPalopäällikköPuh:050 365 9861Teemu.hurjanen@omahame.fi
Sini KelokehittämispäällikköPuh:046 923 0815sini.kelo@omahame.fi
