ENNAKKOTIEDOTE: Miten Grönlannista tuli uuden maailmanjärjestyksen polttopiste? Marjo Näkin silmiä avaava uutuuskirja Jään valta vaihtuu (Gummerus) ilmestyy 8.6.

Marjo Näkin kesäkuussa ilmestyvä Jään valta vaihtuu vie lukijan pohjoisiin maisemiin, kalastajakyliin ja sotilastukikohtiin selvittäessään, miten ilmastonmuutos, hybridiuhkat, uudet teknologiat, avaruus ja kilpailu luonnonvaroista ja merireiteistä kytkeytyvät arktisella alueella kiristyviin jännitteisiin.

Näkki sai idean kirjaan runsaat kolme vuotta sitten seisoessaan Jäämeren rannalla Pohjois-Norjassa.

”Päätin ryhtyä selvittämään, miten aikamme jännitteet voisivat heijastua arktiselle alueelle,

mukaan lukien merelle, joka avautui edessäni. En silloin voinut tietää, miten päivänpolttavaksi aiheeksi Arktis pian muuttuisi, mutta jo silloin ymmärsin, miten kiehtovasta seudusta on kyse”, Näkki kirjoittaa kirjassaan.

Ajankohtaisten kysymysten rinnalla teos kuvaa Fridtjof Nansenin vuonna 1893 käynnistynyttä huimapäistä naparetkeä ja avaa kiehtovia yhteyksiä menneiden ja nykyisten murroskausien välillä. Suurten löytöretkien historia auttaa ymmärtämään ja suhteuttamaan nykyisyyttä.

”Se, mitä juuri nyt tapahtuu, voi hyvinkin olla suurten löytöretkien kolmas aalto. Jään valta vaihtuu, mutta emme vielä tiedä, kuka voittaa ja kuka häviää.”

Toinen kautta kirjan kulkeva teema on kylmä sota, jonka realiteetit ovat monin paikoin palanneet.

Marjo Näkki (s. 1976) on tietokirjailija ja vapaa kirjoittaja, joka on työskennellyt Itämeren-, Baltian- ja Venäjän-kirjeenvaihtajana. Häneltä on julkaistu useita turvallisuuspolitiikkaa käsitteleviä tietokirjoja. Hän on myös käsikirjoittanut ja toimittanut podcasteja ja dokumenttielokuvia sekä luontoon ja historiaan liittyviä artikkeleita.

Marjo Näkki: Jään valta vaihtuu – Arktinen alue maailmanjärjestyksen murroksessa (Gummerus)

303 sivua

Ilmestyy 8.6. painettuna, e- ja äänikirjana, lukija: Marjo Näkki

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi