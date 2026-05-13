Muutoksia Vaalan sosiaali- ja terveysaseman palveluissa sisäilmaongelmien vuoksi

Sisäilman aiheuttaman altistumisen vähentämiseksi otetaan käyttöön erilaisia toimenpiteitä. Toimintaa muun muassa tiivistetään Vaalan sosiaali- ja terveysasemalla aiempaa pienemmälle alueelle. Näissä tiloissa toiminnan jatkuminen mahdollistetaan sisäilmapuhdistimilla.

Lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoa kolmena päivänä viikossa

18.5.2026 alkaen lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanotot sekä laboratoriopalvelut keskitetään Vaalan sosiaali- ja terveysasemalla kolmelle arkipäivälle: maanantaille, keskiviikolle ja perjantaille. Käytössä olevat tilat on rajattu siten, että käytettävissä on neljä vastaanottohuonetta, yksi toimenpidehuone sekä erilliset tilat laboratoriolle ja asiakaspalvelulle.

Infopiste palvelee jatkossa keskiviikkoisin kello 8–10, kun aikaisemmin se palveli kahtena päivänä viikossa.

Suun terveydenhuoltoa liikkuvassa hammashoitolassa sekä Utajärvellä

Vaalan hammashoitolan toiminta nykyisissä tiloissa päättyy 31.5.2026. Jatkossa ikäihmisten ja lasten suun terveydenhuolto tapahtuu liikkuvassa hammashoitola Pohdentissa sosiaali- ja terveysaseman pihalla. Lasten suun terveystarkastuksia tehdään myös kouluilla.

Aikuiset asioivat jatkossa Utajärven hammashoitolassa.

Kuntoutuksen palveluja Vaalassa ja Utajärvellä

Fysioterapian asiakkaat ohjataan ensisijaisesti Utajärvelle ja tarvittaessa Vaalassa asuvien asiakkaiden luona tehdään kotikäyntejä. Asiakastarpeen mukaan järjestetään vastaanotto tarvittaessa Vaalassa.

Terveysasemalla toteutunut ryhmätoiminta jää tauolle ja vaihtoehtoisia tapoja järjestää palvelu kartoitetaan.

Apuvälineasioiden hoitaminen jatkuu Vaalassa, palveluaika on maanantaisin kello 14–15 ja keskiviikkoisin kello 8–9.

Kotihoito ja kotisairaala jatkavat nykyisissä tiloissa

Ikäihmisten kotihoito- ja kotisairaalatoiminta jatkavat nykyisissä tiloissa Vaalan sosiaali- ja terveysasemalla. Kotihoidon tiloissa ei ole ollut sisäilmaoireilua. Samoihin tiloihin siirtyy myös kotikuntoutus, jos lisätilaa saadaan vapautuvista tiloista. Kotisairaalatoiminnalle etsitään kuitenkin samalla väistötiloja Utajärveltä ja toiminta siirtyy sinne, mikäli sopivat tilat löytyvät.

Edellä mainituilla poikkeusmenettelyillä on Lupa- ja valvontaviraston hyväksyntä.

Vaalaan rakennetaan uusi sosiaali- ja terveysasema alustavan aikataulun mukaan vuonna 2027.

Kesällä 2026 voi olla muita poikkeuksia palveluissa. Kesän muutokset löytyvät Pohteen verkkosivuilta palvelujen tiedoista.

