SIXT-franchisekumppani Suomessa ja Baltian maissa kasvatti liikevaihtoaan 79,8 miljoonaan euroon vuonna 2025

Konsernin verojen jälkeinen tulos oli viime vuonna 2,15 milj. euroa ja kasvoi edellisvuodesta 64,3 %. Viime vuosi oli konsernille erityisen merkittävä myös nousseiden asiakastyytyväisyyslukujen ansiosta – täyden palvelun autotilaus- ja leasingpalveluissa asiakkaat antoivat konsernille 9,27 pistettä (enintään 10:stä) ja lyhytaikaisissa vuokrauksissa 4,68 pistettä (enintään 5:stä).

SIXT:n franchisekumppani Suomessa ja Baltian maissa jatkaa autonvuokrausverkostonsa laajentamista: sillä on alueella yli 40 vuokrauspistettä, joista 17 sijaitsee lentoasemilla. Yhtiö aikoo jatkaa laajentumistaan, ja yksi tämän vuoden merkittävimmistä uudistuksista on vuokrauspisteen avaaminen Helsingin päärautatieasemalle.

Suomessa Transporent laajensi toimintaansa vuonna 2024 ostamalla SIXT-brändiä maassa edustaneen yhtiön. Vuosi 2025 oli Transporent Oy:n ensimmäinen täysi toimintavuosi uudessa omistusrakenteessa. Transporent Oy:n tulos parani merkittävästi 513 000 euron tappiosta vuonna 2024 yhteensä 313 000 euron voittoon vuonna 2025, mikä luo tulevaisuuden edellytykset kestävälle kasvulle ja taloudelliselle vakaudelle.

Virossa liikevaihto laski viime vuonna, mutta toteutetun tiettyjen liiketoiminta-alueiden mittavan uudelleenjärjestelyn ansiosta kannattavuuden odotetaan paranevan jo kuluvana vuonna.

Liettuasta muodostui yksi konsernin vahvimmista kasvutarinoista: liikevaihto kasvoi 26,5 milj. euroon eli 7 %, ja verojen jälkeinen tulos kasvoi 1,58 milj. euroon.

Latviassa SIA Transporentilla oli onnistunut vuosi 2025, ja yhtiö kasvoi tasaisesti: liikevaihto nousi 3 % yhteensä 30,4 milj. euroon ja voitto oli 1,07 milj. euroa.

”Vuosi 2025 oli konsernillemme vahvan operatiivisen ja taloudellisen kehityksen vuosi, ja kannattavuutemme parani kaikilla keskeisillä markkinoilla. Meille on erityisen tärkeää, että kasvu saavutettiin samalla kun asiakastyytyväisyytemme pysyi korkealla tasolla – asiakaskokemuksen parantaminen on jatkossakin yksi tärkeimmistä painopisteistämme. Samalla keskitymme edistämään kestävää kehitystä – kasvatamme vähäpäästöisen kaluston osuutta, vähennämme CO₂-päästöjä ja digitalisoimme prosesseja tarjotaksemme entistä tehokkaampia ja nykyaikaisempia liikkumisratkaisuja”, sanoo Tuomas Valta, SIXT:n toimitusjohtaja Suomessa.

”Tähänastiset saavutuksemme luovat vankan perustan tulevalle kehityksellemme ja markkina-asemamme vahvistamiselle Suomessa ja Baltian maissa sekä tiiviimmälle integraatiolle SIXT:n kansainväliseen kumppaniverkostoon. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vuoteen 2030 mennessä: haluamme nousta johtavaksi lyhytaikaisen autonvuokrauksen konserniksi Suomessa ja Baltian maissa, ylläpitää huippuluokan asiakaspalvelua ja kehittää edelleen digitaalista asiakaskokemusta”, Valta toteaa.

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen moderneja, digitaalisia ja kestäviä ratkaisuja muun muassa autotilauksen, sähköisen liikkumisen ja toimintamaiden yhtenäisten palvelustandardien muodossa. Lisäksi yhtiö jatkaa innovatiivisten palvelujen kehittämistä kaikissa toimintamaissaan. Viime vuonna konserni investoi IT-ratkaisujen tutkimukseen ja kehitykseen parantaakseen kilpailukykyään ja uudisti onnistuneesti lyhytaikaisen autonvuokrauspalvelunsa IT-järjestelmän ottamalla käyttöön Orangen, uuden maailmanlaajuisen SIXT-järjestelmän. Se mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman asiakaspalvelun, yhtenäiset prosessit eri maissa, paremman tiedonhallinnan sekä uusia digitalisointimahdollisuuksia niin asiakkaille kuin työntekijöillekin.

Transporent on yksi Suomen ja Baltian maiden suurimmista autonvuokraus- ja leasingpalveluiden tarjoajista ja kestävä kasvu on tärkeä osa yhtiön toimintaa. Viime vuonna sähkö- ja hybridiautojen osuus kasvoi merkittävästi, ja nolla- ja vähäpäästöiset ajoneuvot muodostavat jo yli 15 % pitkäaikaisesta leasing-kalustosta. Samalla konsernin uusien ajoneuvojen keskimääräiset CO₂-päästöt ovat laskeneet ja olivat 117 g/km verrattuna vuoden 2024 tasoon 129 g/km, mikä osoittaa yhtiön sitoutumisen kaluston sähköistämiseen ja kestävämpään liikkumiseen.

Konserniin kuuluu useita yhtiöitä neljässä maassa: Latviassa SIA Transporent, SIA Transporent auto noma, SIA Transporent.com, SIA Transporent Property ja SIA Easy Park; Liettuassa UAB Transporent; Virossa OÜ Transporent; Suomessa Transporent Oy.

Konsernin yhtiöitä johdetaan keskitetysti, ja ne edustavat SIXT-brändiä Suomessa ja Latviassa, Liettuassa ja Virossa.

Transporent Group:

Autonvuokraus ja leasing-palveluiden tarjoaja SIA Transporent on toiminut SIXT:n franchisekumppanina Baltian maissa vuodesta 2010 ja Suomessa vuodesta 2024. Yhtiö tarjoaa autonvuokraus-, autotilaus- ja täyden palvelun leasingpalveluja, ja sen kalustossa on yhteensä yli 8 000 ajoneuvoa. Lyhytaikaiseen vuokraukseen on saatavilla yli 2 000 autoa BMW:n, Audin, Mercedeksen, Volkswagenin, Toyotan, Škodan ja muiden maailman johtavien valmistajien mallistoista. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti SIXT kasvattaa ympäristöystävällisten sähkö- ja hybridiautojen osuutta vuosittain. Suomessa ja Baltian maissa SIXT:llä on yli 40 autonvuokrauspistettä muun muassa kunkin maan pääkaupungissa – Vilnassa, Riiassa, Tallinnassa ja Helsingissä – sekä maiden lentoasemilla. SIA Transporent on Element-Arval Global Alliance -verkoston jäsen Baltiassa. Lisätietoa yhtiöstä: http://www.sixt.fi/.

Lisätietoja:

Sofia Alander

Marketing Project Manager

Transporent Oy

E‑mail: sofia.alander@sixt.fi

Office: +358 20 1122 507