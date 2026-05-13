Kutsu: Huuhkajien ja Helmareiden joukkueet julkistetaan to 21.5.
13.5.2026 15:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Huuhkajat kohtaa A-maaotteluissa Saksan Mainzissa (31.5.) ja Unkarin Budapestissa (5.6.). Helmarit saa MM-karsintojen lohkovaiheen päätösotteluissa vastaansa Slovakian Nitrassa (5.6.) ja Portugalin Tampereella (9.6.)
Miesten A-maajoukkueen päävalmentaja Jacob Friis ja naisten A-maajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta julkistavat joukkueensa tuleviin otteluihin yhteisessä mediatilaisuudessa Olympiastadionilla torstaina 21. toukokuuta kello 13.00 alkaen.
Päävalmentajien lisäksi paikalla ovat pelaajista Huuhkajien Leo Walta ja Helmareiden Oona Sevenius maajoukkueiden uusissa pelipaidoissa.
Haastateltavissa on myös Pikkuhuuhkajien päävalmentaja Mika Lehkosuo, jonka joukkue kesäkuun Ruotsi- ja Norja-otteluihin julkaistaan keskiviikkona 27. toukokuuta.
Tilaisuuteen osallistuville median edustajille on tarjolla lounasta Olympiastadionin Bistro Stadion -ravintolassa ennen varsinaisen tilaisuuden käynnistymistä.
Huuhkajien A-maaottelut
Saksa – Suomi, 31.5., Mainz
Unkari – Suomi, 5.6., Budapest
Saksa- tai Unkari-vierasotteluiden media-akkreditoinneista kiinnostuneet median edustajat voivat olla yhteydessä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot viestin lopussa).
Helmareiden MM-karsintaottelut
Slovakia – Suomi, 5.6., Nitra
Suomi – Portugali, 9.6., Tampere
Media-akkreditointi Portugali-otteluun on avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään perjantaina 5. kesäkuuta.
Akkreditointi MM-karsintaotteluun Suomi – Portugali (9.6.)
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
