Kutsu medialle: Suomen Pankin tiedotustilaisuus 20.5. rahoitusjärjestelmän vakaudesta
13.5.2026 13:55:34 EEST | Suomen Pankki | Kutsu
Miten ajankohtaiset kansainväliset konfliktit vaikuttavat talouteen ja rahoitusjärjestelmään? Miten voidaan jatkossakin turvata Suomen pankkisektorin ja lainanottajien riskinkestävyys? Miltä asuntomarkkinoilla näyttää? Mikä olisi yhteisen eurooppalaisen talletussuojan merkitys?
Tervetuloa osallistumaan lehdistötilaisuuteen keskiviikkona 20.5.2025 klo 10. Johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen esittelee tilaisuudessa Suomen Pankin tuoreen rahoitusjärjestelmän vakausarvion.
Vakausarviossa (Financial Stability Assessment) tarkastellaan rahoitusjärjestelmän riskejä ja haavoittuvuuksia kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Suomen Pankki julkaisee vakausarvion kerran vuodessa.
Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan tiedotustilaisuuteen sekä embargolistalle viimeistään tiistaina 19.5. klo 12 tämän linkin kautta:
Ilmoittautumisen yhteydessä voi esittää mahdolliset TV- ja radiohaastattelupyynnöt.
Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus.
Tiedotustilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä. Ilmoittautuneille toimittajille lähetetään tilaisuuden linkki. Median edustajien on mahdollista esittää kysymyksiä verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta. Kysymyksen yhteydessä pyydämme kertomaan nimen ja median, jota toimittaja edustaa.
Vakausartikkelit julkaistaan verkkosivuillamme www.eurojatalous.fi.
Median palvelulinja / Medietjänst / Media ServicePuh:+358 9 183 2101media@bof.fi
Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
