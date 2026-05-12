Kutsu: EU-afterit kesätoimittajille keskiviikkona 3.6.2026
13.5.2026 15:28:01 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu
Mitä tehdä, jos työpöydälle putoaa EU-aihe? Miten uutisoida EU-asioista ymmärrettävästi ja kiinnostavasti eri kanaviin? Tule oppimaan EU-uutisoinnista Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kesätoimittajatilaisuuteen!
Tervetuloa kesätoimittajille ja toimittajaopiskelijoille järjestettävään afterwork-tilaisuuteen, joka valottaa EU-päätöksenteon ja -toimielinten toimintaa sekä niistä uutisoimista. Tilaisuus järjestetään keskiviikkona 3.6. klo 16.30–18.00 Eurooppasalin isossa neuvotteluhuoneessa (Malminkatu 16, Helsinki) sekä etäyhteyksin. Klo 16.00 alkaen luvassa on vapaata verkostoitumista tilaisuuden puhujien sekä muiden toimittajien kanssa. Lisäksi tarjolla on pientä purtavaa ja virvoketta.
Tilaisuuden ohjelma:
EU-päätöksenteko ja -toimielimet tutuiksi
Ismo Ulvila, tiedotuspäällikkö, Euroopan komission Suomen-edustusto
Roosa Purhonen, lehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
EU-uutisointia sosiaalisessa mediassa
Stiina Hekkala, toimittaja, Yle Kioski Politiikka
Pyydämme ilmoittautumaan tilaisuuteen 28.5. klo 16 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Kerrothan samalla, osallistutko tilaisuuteen paikan päällä vai etänä. Ilmoitathan myös erityisruokavaliosi, jos tulet paikan päälle. Lämpimästi tervetuloa!
Lisätietoja:
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Lehdistötiedottaja
Pia Siitonen
+358 40 720 5025
pia.siitonen@europarl.europa.eu
Lehdistötiedottaja
Roosa Purhonen
+358 40 351 0264
roosa.purhonen@europarl.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
Tiedotuspäällikkö
Ismo Ulvila
+358 50 541 1122
ismo.ulvila@ec.europa.eu
Tiedottaja
Nina Hotti
+358 50 384 7857
nina.hotti@ec.europa.eu
Muistutus: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa keskiviikkona 13.5. klo 9–1012.5.2026 09:39:11 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin toukokuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon haku on auki8.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti on avannut Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaun. Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman syväluotaavan artikkelinsa kilpailuun. Kilpailun hakuaika päättyy keskiyöllä (CET) 31. heinäkuuta 2026.
Kom med och fira Europadagen den 8 maj i Helsingfors och den 9 maj i Lahtis4.5.2026 13:00:18 EEST | Pressmeddelande
På Europadagen den 9 maj firar vi Europas enighet. I år firar vi med ett jubileumsseminarium i Helsingfors centrumbibliotek Ode den 8 maj och en folkfest den 9 maj på Lahtis torg och flera mindre evenemang runtom i Finland. Enligt en Eurobarometerundersökning anser 92 % av finländarna att EU-länderna bör vara mer eniga när det gäller att ta itu med aktuella globala utmaningar.
Eurooppa-päivää juhlitaan 8. toukokuuta Helsingissä ja 9. toukokuuta Lahdessa4.5.2026 13:00:18 EEST | Tiedote
Euroopan yhtenäisyyden juhlapäivää vietetään tänä vuonna 8.5. juhlaseminaarissa Helsingin keskustakirjasto Oodissa ja 9.5. kansanjuhlassa Lahden torilla sekä pienemmissä tapahtumissa ympäri Suomea. Eurobarometri-mielipidekyselyn mukaan 92 % suomalaisista on sitä mieltä, että EU:n jäsenvaltioiden tulisi olla yhtenäisempiä vastatakseen nykyisiin globaaleihin haasteisiin.
