Neljä uranuurtajaa palkittiin Vihreiden korkeimmalla kunniamerkillä Helsingin Vihreiden 50-vuotisjuhlassa

Helsingin Vihreät viettävät tänä vuonna 50-v juhlavuottaan, ja Helsingin Vihreiden vuosijuhla pidettiin viime viikonloppuna 9.5. Vuosijuhlissa myönnettiin kultaiset maapallot Ville Komsille, Osmo Soininvaaralle, Tuija Braxille ja Pekka Saurille Helsingin Vihreiden esityksestä. Kultainen maapallo on Vihreiden tuoreen ansiomerkkijärjestelmän korkein tunnustus. Merkit myöntää puoluehallitus Vihreiden yhdistysten esitysten perusteella. Aiemmin kultaisen maapallon on saanut ainoastaan Pekka Haavisto.

Kaikki neljä kultaisen maapallon saajaa ovat tehneet merkittävää ja uraauurtavaa työtä niin vihreämmän Helsingin ja yhteiskunnan, Helsingin Vihreiden kuin koko puolueen kehityksen ja historian eteen.

“Palkitut ovat raivanneet politiikassa tilaa ympäristöasioille, vähemmistöjen oikeuksille ja tasa-arvolle ajassa, jolloin ne eivät todella olleet valtavirtaa”, merkit jakanut Vihreiden puoluesihteeri Anna Moring kuvailee.

Ville Komsi on yksi vihreän liikkeen pioneereja. Hän oli perustamassa Helsingin Vihreiden historian aloittanutta Helsinki-liikettä ja oli mukana Koijärvi-liikkeessä ennen Vihreä liiton järjestäytymistä. Komsi oli ensimmäinen vihreä Helsingin kaupunginvaltuutettu ja Kalle Könkkölän kanssa toinen ensimmäisistä vihreistä kansanedustajista vuonna 1983.

Osmo Soininvaara on vaikuttanut Helsingin kaupunginvaltuustossa yhteensä 40 vuoden ajan. Lisäksi hän toiminut viisi kautta kansanedustajana ja 2000-luvun alussa peruspalveluministerinä sekä puolueen puheenjohtajana. Soininvaara on raivannut tilaa erityisesti vihreälle kaupunkisuunnittelulle ja sosiaalipolitiikalle.

Tuija Brax tunnetaan vahvana oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien puolestapuhujana. Hän on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna, kaksikymmentä vuotta kansanedustajana sekä oikeusministerinä kahdessa hallituksessa. Puolueen puheenjohtajana Brax toimi 1990-luvun puolivälissä.

Pekka Sauri on tehnyt pitkän uran Helsingissä kaupunginvaltuutettuna ja toiminut niin valtuuston puheenjohtajana kuin kaupunginhallituksessa. Vuosina 2003–2017 hän johti Helsingin rakennus- ja ympäristötoimea apulaiskaupunginjohtajana. Vihreää puoluetta Sauri on johtanut sekä puoluesihteerin että puolueen puheenjohtajan roolissa.