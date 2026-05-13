Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu maksuttomaksi 1.6. alkaen

Lapsiperheiden kotipalvelu muuttuu maksuttomaksi 1.6.2026. Muutos perustuu aluevaltuuston huhtikuussa tekemään päätökseen.

Lapsiperheiden kotipalvelu oli maksullista syyskuusta 2025 lähtien aluevaltuuston joulukuussa 2024 tekemän päätöksen perusteella. Maksullisuuden aikana kotipalvelua käyttävien asiakkaiden määrä laski ja tuotto jäi vähäiseksi suhteessa asiakasmaksujen hallinnollisiin kustannuksiin. Aluevaltuuston päätöksellä lapsiperheiden kotipalvelu on jatkossa maksutonta kaikille asiakkaille, jotka täyttävät palvelun myöntämisen perusteet.

– Kotipalvelun asiakasmaksu näytti vaikuttavan jonkin verran palvelun vastaanottamiseen. Nyt voimme paremmin varmistaa, että tuesta hyötyvät perheet ottavat sitä vastaan, toteaa perhekeskuspalveluiden tulosaluejohtaja Riikka Lammintausta-Mäkelä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on ennaltaehkäisevää varhaisen tuen palvelua, jonka tarkoituksena on tukea perheen arjessa jaksamista tilapäisissä tai pidempiaikaisissa kuormittavissa elämäntilanteissa. Kotipalvelu on määräaikaista ja tavoitteellista tukea, jota toteutetaan yhdessä perheen ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kotipalvelua voidaan myöntää esimerkiksi silloin, kun vanhemman toimintakyky on alentunut sairauden, synnytyksen tai uupumuksen vuoksi tai arjen hallinta tarvitsee vahvistamista. Kotipalvelua voidaan tarvita myös monikkovauvojen vuoksi tai äkillisen elämäntilanteen muutoksen vuoksi, kuten eron tai vakavan sairastumisen takia. Perheen saama tuki voi olla apua lasten hoidossa, arjen askareissa ja vanhemmuuden tukemisessa.

Kotipalvelua ei kuitenkaan myönnetä esimerkiksi pelkkään siivoukseen, vanhemman harrastusten mahdollistamiseen, parisuhdeaikaan, kuljetuspalveluksi tai tilanteisiin, joissa lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhemman työn tai opiskelun perusteella.

Palveluun hakeudutaan ottamalla yhteyttä Perhekeskuksen Ensilinjaan tai Perhekeskus-chattiin. Jos perheellä on jo oma työntekijä, yhteydenotto tehdään ensisijaisesti hänelle. Työskentely tapahtuu pääasiassa perheen kotona arkipäivisin.

