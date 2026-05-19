Yonoton ja Better Burger Society aloittavat laajan yhteistyön

Yonoton on suomalainen ravintola-alaan erikoistunut teknologiayhtiö, joka tarjoaa edistyksellisen omnichannel-alustan ravintola- ja hospitalityalan toimijoille. Yhtiön yhtenäinen, pilvipohjainen aidosti omnichannel-ratkaisu mahdollistaa digitaaliset tilaukset, maksamisen, kanta-asiakkuuden ja markkinoinnin kaikissa asiakaskohtaamispisteissä, auttaen yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoa, tehostamaan operaatioita ja parantamaan asiakaskokemusta.

Yonoton toimii tällä hetkellä seitsemässä maassa ja palvelee kasvavaa joukkoa enterprise-asiakkaita Pohjois-Euroopassa. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Sodexo, Nordic Bites Group (Subway), Muumimaailma, Compass Group Pretty Boy Wingery ja Dyreparken. Yhtiö keskittyy skaalautuvien, enterprise-tason ratkaisujen toimittamiseen erityisesti suurivolyymisille ja monitoimipaikkaisille liiketoiminnoille.