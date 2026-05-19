Yonoton ja Better Burger Society aloittavat laajan yhteistyön
19.5.2026 08:30:00 EEST | Yonoton Oy | Uutinen
Yonoton ja Better Burger Society monivuotiseen yhteistyöhön – Friends & Brgrs digitalisoi kaikki ravintolansa Yonottoman ratkaisuilla.
Suomalainen ravintola-alaan erikoistunut teknologiayhtiö Yonoton Oy on solminut monivuotisen yhteistyösopimuksen Better Burger Society Oy:n kanssa. Sopimuksen myötä Yonoton digitalisoi kaikki Suomessa sijaitsevat 38 Friends & Brgrs -ravintolaa kesän 2026 aikana.
Yhteistyö kattaa Yonottoman kassajärjestelmät, itsepalvelukioskit, mobiilisovelluksen sekä integraatiot Woltin toimituspalveluihin. Tavoitteena on yhtenäistää ja tehostaa Friends & Brgrs -ketjun digitaalista asiakaskokemusta sekä ravintoloiden operatiivista toimintaa.
Tavoitteena myyntikanavien saumaton yhdistäminen
“Friends & Brgrs on ehdottomasti Suomen paras premium-hampurilaisketju, ja olemme erittäin ylpeitä tästä yhteistyöstä. Haluamme tarjota ravintoloille teknologiaa, joka aidosti parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa liiketoimintaa kaikissa myyntikanavissa”, sanoo Yonottoman toimitusjohtaja Teemu Karenius.
Friends & Brgrs -ketjua operoivan Better Burger Societyn mukaan yhteistyössä painottuvat erityisesti skaalautuvuus, moderni asiakaskokemus sekä eri myyntikanavien saumaton yhdistäminen.
Moderni asiakaskokemus
“Haemme jatkuvasti tapoja kehittää asiakaskokemustamme ja ravintoloidemme tehokkuutta. Yonottoman kokonaisratkaisu mahdollistaa meille modernin ja yhtenäisen digitaalisen asiakaskokemuksen ja ympäristön kaikkiin ravintoloihimme”, sanoo Better Burger Societyn toimitusjohtaja Tuomas Piirtola.
Ratkaisujen käyttöönotot alkavat kesällä 2026 ja kattavat kaikki ketjun Suomessa toimivat ravintolat.
Yonoton - uuden ajan myyntijärjestelmä ravintoloille
Yonoton on suomalainen ravintola-alaan erikoistunut teknologiayhtiö, joka tarjoaa edistyksellisen omnichannel-alustan ravintola- ja hospitalityalan toimijoille. Yhtiön yhtenäinen, pilvipohjainen aidosti omnichannel-ratkaisu mahdollistaa digitaaliset tilaukset, maksamisen, kanta-asiakkuuden ja markkinoinnin kaikissa asiakaskohtaamispisteissä, auttaen yrityksiä kasvattamaan liikevaihtoa, tehostamaan operaatioita ja parantamaan asiakaskokemusta.
Yonoton toimii tällä hetkellä seitsemässä maassa ja palvelee kasvavaa joukkoa enterprise-asiakkaita Pohjois-Euroopassa. Asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Sodexo, Nordic Bites Group (Subway), Muumimaailma, Compass Group Pretty Boy Wingery ja Dyreparken. Yhtiö keskittyy skaalautuvien, enterprise-tason ratkaisujen toimittamiseen erityisesti suurivolyymisille ja monitoimipaikkaisille liiketoiminnoille.
