Kokoomuksen Castrén: Keliakiaa sairastaville lapsille oma etuus – vanhemmille pidempi oikeus jäädä hoitamaan sairasta lasta

Keliakia on yleistynyt Suomessa voimakkaasti: jo 2,4 prosenttia suomalaisista sairastaa sitä, ja sairastuneiden määrä on kymmenkertaistunut viime vuosikymmenten aikana.

Koska ainoa hoito on elinikäinen gluteeniton ruokavalio, joka aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia, Orpon hallitus esittää, että keliakiaa sairastaville alle 18-vuotiaille voitaisiin myöntää perusvammaistukea ruokavalion kustannusten kattamiseksi.

– Keliakia ei ole valinta, vaan se on elämänikäinen sairaus, joka vaatii jatkuvaa erityisruokavaliota. On kohtuullista, että yhteiskunta tukee lapsia ja perheitä, joita tämä koskee. Nyt tehdään vihdoin oikea korjaus, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Maaret Castrén.

– Hoitamaton keliakia lisää terveydenhuollon palvelujen käyttöä ja psyykkisiä oireita sekä aiheuttaa vakavia komplikaatioita. Hoitamaton keliakia kasvattaa myös lapsettomuuden ja osteoporoosin riskiä, Castrén jatkaa.

Esitys tuo helpotusta myös vanhemmille, joiden lapsi tarvitsee vaativaa hoitoa tai kuntoutusta. Sairausvakuutuslain mukainen erityishoitoraha laajenisi koskemaan 16–17-vuotiaita nuoria nykyisen 16 ikävuoden rajan sijaan.

Jatkossa vanhemmalla olisi oikeus jäädä pois töistä lapsensa hoidon tai kuntoutuksen ajaksi siihen asti, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

– Vakavasti sairas 17-vuotias ei ole yhtään vähemmän hoidon tarpeessa kuin 15-vuotias. Vanhempien mahdollisuus olla läsnä vaikean hoidon hetkenä on inhimillisesti välttämätöntä ja tämän esityksen myötä se olisi jatkossa mahdollista. Pidän tätä tärkeänä parannuksena keliakiaa sairastaville ja heidän läheisilleen, Castrén sanoo.

Uudistuspaketti sisältää myös käytännön helpotuksia terveydenhuollolle ja asiakkaille. Vammaisetuusasioissa riittäväksi lääketieteelliseksi selvitykseksi hyväksyttäisiin jatkossa myös muut kuin lausuntomuotoiset asiakirjat, kunhan niissä on asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.



Tämä vähentää vähentää paperisotaa myös potilaan näkökulmasta, mutta myös terveydenhuollon kirjallista työtaakkaa samalla nopeuttaen etuusprosesseja.

Ehdotettujen lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2027.