Pitkäveto-kertoimet: Leijonat on MM-mitaleilla 58 prosentin todennäköisyydellä

- Leijonat lähtee turnauksesta kotiin selvästi todennäköisemmin mitalien kera kuin ilman niitä. Arvioimme, että Suomi saavuttaa mitalin jääkiekon MM-kisoista noin 58 prosentin todennäköisyydellä ja maailmanmestaruuden noin 17,5 prosentin todennäköisyydellä, Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara laskee.



- Suomella on erittäin hyvä joukkue. Turnauksen luonne pitää kuitenkin muistaa. Jos puolivälieriin tulee yksi tappio, homma on sitten siinä. Mielestämme Leijona-joukkue on samaa tasoa kuin kotikisoissa 2023, eli todella hyvä. Alexander Barkov on totta kai tärkein lenkki niin pelillisesti kuin johtajuuden osalta. Tärkeää on myös, että NHL-pelaajien lisäksi joukkueessa on myös Euroopan terävimpään kärkeen kuuluvia pelaajia, kuten Sakari Manninen ja Jesse Puljujärvi.

-Maalivahtiosastolla on kaksi NHL-vahtia. Justus Annunen on heistä lähtökohtaisesti parempi meidän papereissamme. On mielenkiintoista nähdä, miten valmennusjohto maalivahteja peluuttaa ja löytyykö Suomelle menestystä tuonut vahva maalivahtipeli turnaukseen, Eirtovaara sanoo.





Maa Veikkauksen Pitkäveto-kerroin MM-turnauksen voitosta Maailmanmestaruustodennäköisyys Kanada 1,96 48,0 % Suomi 5,50 17,5 % Sveitsi 6,50 14,0 % Ruotsi 9,60 10,0 % USA 18,00 5,0 % Tshekki 22,00 3,5 % Saksa 80,00 1,0 % Slovakia 150,00 0,4 % Latvia 300,00 0,2 % Tanska 300,00 0,2 % Norja 300,00 0,2 % Itävalta 800,00 0 % Slovenia 1400,00 0 % Italia 1400,00 0 % Unkari 1500,00 0, % Iso-Britannia 1500,00 0 %

MM-kisojen selkeä ennakkosuosikki on Kanada.

-Kanada se on suosikki. Ihan yksin. Kanada (mestaruustodennäköisyys 48 %) tuo MM-kisoihin kovimman joukkueensa vuosikausiin. Osa pelaajista tietenkin vaihtuu, mutta eiköhän siellä ole myös revanssihenkeä ilmassa. Olympiafinaali kirvelee ja edellisten MM-kisojen katastrofitappio Tanskalle puolivälierissä ovat ainakin Sidney Crosbyn mielessä, Eirtovaara nostaa.

- Barkov ja Crosby sekä tunnetuimmat muut NHL-pelaajat ovat varmasti niitä, jotka nousevat maalintekijävedoissa esiin. Kisat ovat alkamaisillaan, mutta sisääntulleet vedot ovat tähän saakka olleet hyvin Leijonat-myönteisiä. Kerrointietoiset asiakkaat iskevät heti, jos me kertoimenlaskijat sössimme intensiivisen turnauksen aikana. Vesa Toskala selvisi kuitenkin aikanaan katkeilevista mailoista, joten kyllä mekin näistä karkeloista, seniorianalyytikko Eirtovaara nauraa.

Kanadan ja Suomen jälkeen Eirtovaaran mukaan mitalikamppailuihin tulee isäntämaa Sveitsi.

- Finaalipaikkoja Sveitsillä on jo ollut ja ryhmä on jälleen vahva. Kotikisoissa MM-kullan tavoittelu sytyttää ihan varmasti. USA:n, Ruotsin ja Tšekin joukkueet eivät ole ihan niin tasokkaita kuin yleensä, joten nostan ennen turnauksen alkua Sveitsin kolmanneksi Kanadan ja Suomen jälkeen.

Pitkäveto: Jääkiekon MM-kisojen mestaruusvedot



Suomen ottelut jääkiekon MM-kisoissa



Perjantai 15.5. klo 17.20 Suomi-Saksa

Lauantai 16.5. klo 17.20 Suomi-Unkari

Maanantai 18.5. klo 17.20 Suomi-USA

Torstai 21.5. klo 17.20 Suomi-Latvia

Perjantai 22.5. klo 21.20 Suomi-Iso-Britannia

Sunnuntai 24.5. klo 21.20 Suomi-Itävalta

Tiistai 26.5. klo 21.20 Suomi-Sveitsi



Jääkiekon MM-kisojen puolivälierät pelataan torstaina 28.5., välierät lauantaina 30.5. ja mitalipelit sunnuntaina 31.5.