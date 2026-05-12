Kutsu: Aamu Kelassa 20.5.2026: Maailmanjärjestys muuttuu: millaisiin digiratkaisuihin Suomi nojaa?
13.5.2026 14:45:27 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Aamu Kelassa -tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten Suomi turvaa ihmisten palvelut yhä epävakaammassa maailmassa. Ilmoittaudu mukaan seuraamaan keskustelua viimeistään 18.5.2026!
Geopoliittinen epävakaus haastaa myös suomalaista julkishallintoa. Miten julkishallinnon teknologiaratkaisuissa pitäisi huomioida maailmanpolitiikan heilahtelut nyt ja tulevaisuudessa? Entä miten ihmisten tiedot pidetään turvassa ja julkiset palvelut luotettavina tilanteessa, jossa erilaisia digiuhkia riittää?
Paneelissa aiheesta keskustelevat Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura, Koodia Suomesta -yhdistyksen puheenjohtaja Janne Kalliola, Aalto-yliopiston tutkijatohtori Otto Kässi ja Kelan johtaja Nina Nissilä. Tilaisuuden juontaa Marika Ahonen.
Aamu Kelassa -tapahtumat ovat ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia Kelan sidosryhmille ja kumppaneille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.
Aika: Keskiviikkona 20.5.2026 klo 8.30–10.15. Aamupuuro tarjolla klo 8.30–9. Ohjelma ja striimi alkavat klo 9.
Paikka: Kelan päätalolla, os. Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Varaathan mukaasi henkilöllisyystodistuksen Kelan kulunvalvontaa varten. Tilaisuutta voi seurata myös etänä. Keskustelun tallenne julkaistaan Kelan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 18.5.2026.
Lämpimästi tervetuloa!
Anna-Stiina LundqvistKela, johtava yhteiskuntasuhteiden asiantuntijaPuh:020 634 1424etunimi.sukunimi@kela.fi
Veera Adolfsenviestinnän asiantuntijaKelaPuh:0206354733etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelivat Helsingissä – saamenkielisiä palveluja kehitetään yhteistyössä12.5.2026 14:55:04 EEST | Tiedote
Kela ja saamelaiskäräjät neuvottelivat saamenkielisten palvelujen kehittämisestä Helsingissä tiistaina 12.5. Neuvotteluissa tarkasteltiin myös saamelaisten sosiaaliturvan toteutumista eri tilanteissa.
Ändringar i FPA:s tjänster i Esbo11.5.2026 09:20:11 EEST | Pressmeddelande
FPA:s serviceställe i Mattby stängs 1.6.2026. FPA-ärenden kan i fortsättningen skötas i MittFPA, per telefon, på serviceställena i närområdet och på stadens servicepunkter.
Kelan palvelut Espoossa muuttuvat11.5.2026 09:20:11 EEST | Tiedote
Kelan Matinkylän palvelupiste suljetaan 1.6.2026. Jatkossa Kela-asioita voi hoitaa OmaKelassa ja puhelimessa sekä lähialueen palvelupisteissä ja kaupungin asiointipisteissä.
Changes in Kela’s services in Espoo11.5.2026 09:20:11 EEST | Press release
Kela’s service point in Matinkylä will be closed permanently on 1 June 2026. After the closure, you can access Kela’s services via the OmaKela e-service or by calling our customer service. You can also visit other Kela service points in or near Espoo or go to a joint service point operated by the City of Espoo.
Ändringar i FPA:s tjänster i Vanda11.5.2026 09:19:23 EEST | Pressmeddelande
FPA:s serviceställe i Myrbacka stängs 1.6.2026. FPA-ärenden kan i fortsättningen skötas i MittFPA, per telefon, på serviceställena i närområdet och på stadens servicepunkter.
