Kaarina Griffithsin Nummen peto -romaanissa myrsky sulkee poliisit Cornwallin nummen pikkupubiin – aamulla riehakas ilta on muuttunut karuksi todellisuudeksi

Profiloija Antti Honkanen vie poliisikollegansa ratsastusretkelle. Kun myrsky nousee ja tiimin uusi vahvistus, nuori konstaapeli Ivy Geen, putoaa hevosen selästä, seurue hakeutuu turvaan syrjäiseen pubiin, Jamaica Inniin. Yhteydet katkeavat, ja he joutuvat viettämään yön muiden asiakkaiden kanssa pubin lattialla. Illan riehakas meno muuttuu uhkaavaksi, ja aamulla yksi asiakkaista on kadonnut.

Kun mies löytyy kuolleena ojasta pubin läheltä, huhut nummen pedosta alkavat kiertää. Myrsky laantuu mutta ruumiita tulee lisää, ja jokaiselta rikospaikalta löytyy outo merkki: jäniksen luu. Voiko kyseessä olla sarjamurhaaja?

– Olen käynyt useasti Jamaica Inn -pubissa, se vangitsi mielikuvitukseni heti ensi käynnillä ja ajattelin: tästä haluan kirjoittaa, Kaarina Griffiths kertoo.

1700-luvulla rakennettu pubi sijaitsee Bodminin nummella Cornwallissa ja se toimi aikoinaan muun muassa salakuljettajien kohtaamispaikkana. Pubin yhteydessä on salakuljetusmuseo ja Daphne du Maurier -museo, ja paikka tunnetaan myös kummituspubina.

– Nummen pedon profiloija Antti Honkanen puolestaan on ulkosuomalainen kuten minäkin, Griffiths jatkaa.

– Hän tuli opiskelujen välivuodeksi hanttihommiin Cornwalliin ja jäi asumaan. Antti Honkanen luotsaa profiloijan työn ohessa hotellikartanoa, jonka rannassa seisoo suomalainen sauna. Hän taitaa olla alter egoni, ja peilaan Suomi-ikävääni hänen kauttaan.

Kaarina Griffiths on Cornwallissa asuva kirjailija ja psykoterapeutti. Griffiths on kotoisin Kuopiosta ja päätyi Eurooppaa kierreltyään asumaan Cornwalliin. Hän rakastui sen tummasävyiseen, villiin kauneuteen ja legendoihin, jotka inspiroivat kirjoittamaan murhamysteereitä. Griffiths on kiinnostunut ihmismielestä – ja sarjamurhaajan mielestä. Griffithsin Lintumies-jännäri oli ehdolla Vuoden johtolanka 2024 -palkinnon saajaksi.

Nummen peto julkaistaan 15.5.2026.

Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.

