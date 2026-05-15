Kaarina Griffithsin Nummen peto -romaanissa myrsky sulkee poliisit Cornwallin nummen pikkupubiin – aamulla riehakas ilta on muuttunut karuksi todellisuudeksi
15.5.2026 10:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Kaarina Griffithsin Cornwall-sarjan neljäs romaani Nummen peto sijoittuu jylhiin maisemiin ja paikkoihin, jotka vangitsivat kirjailijan mielikuvituksen heti.
Profiloija Antti Honkanen vie poliisikollegansa ratsastusretkelle. Kun myrsky nousee ja tiimin uusi vahvistus, nuori konstaapeli Ivy Geen, putoaa hevosen selästä, seurue hakeutuu turvaan syrjäiseen pubiin, Jamaica Inniin. Yhteydet katkeavat, ja he joutuvat viettämään yön muiden asiakkaiden kanssa pubin lattialla. Illan riehakas meno muuttuu uhkaavaksi, ja aamulla yksi asiakkaista on kadonnut.
Kun mies löytyy kuolleena ojasta pubin läheltä, huhut nummen pedosta alkavat kiertää. Myrsky laantuu mutta ruumiita tulee lisää, ja jokaiselta rikospaikalta löytyy outo merkki: jäniksen luu. Voiko kyseessä olla sarjamurhaaja?
– Olen käynyt useasti Jamaica Inn -pubissa, se vangitsi mielikuvitukseni heti ensi käynnillä ja ajattelin: tästä haluan kirjoittaa, Kaarina Griffiths kertoo.
1700-luvulla rakennettu pubi sijaitsee Bodminin nummella Cornwallissa ja se toimi aikoinaan muun muassa salakuljettajien kohtaamispaikkana. Pubin yhteydessä on salakuljetusmuseo ja Daphne du Maurier -museo, ja paikka tunnetaan myös kummituspubina.
– Nummen pedon profiloija Antti Honkanen puolestaan on ulkosuomalainen kuten minäkin, Griffiths jatkaa.
– Hän tuli opiskelujen välivuodeksi hanttihommiin Cornwalliin ja jäi asumaan. Antti Honkanen luotsaa profiloijan työn ohessa hotellikartanoa, jonka rannassa seisoo suomalainen sauna. Hän taitaa olla alter egoni, ja peilaan Suomi-ikävääni hänen kauttaan.
Kaarina Griffiths on Cornwallissa asuva kirjailija ja psykoterapeutti. Griffiths on kotoisin Kuopiosta ja päätyi Eurooppaa kierreltyään asumaan Cornwalliin. Hän rakastui sen tummasävyiseen, villiin kauneuteen ja legendoihin, jotka inspiroivat kirjoittamaan murhamysteereitä. Griffiths on kiinnostunut ihmismielestä – ja sarjamurhaajan mielestä. Griffithsin Lintumies-jännäri oli ehdolla Vuoden johtolanka 2024 -palkinnon saajaksi.
Nummen peto julkaistaan 15.5.2026.
Kirja julkaistaan kaikissa formaateissa. Äänikirjan lukee Krista Putkonen-Örn.
Haastattelupyynnöt ja tiedustelut: jenni.heiti@otava.fi
Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kotimainen kaunokirjallisuus
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Kesä hehkuu ja hellii hyvänmielen kirjauutuuksissa15.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Etsit sitten kutkuttavaa romantiikkaa, kesäistä seikkailua tai hyvän mielen tarinoita ystävyydestä, löytyy kesän uutuusviihdekirjoistamme täydellinen matkakumppani. Nämä tarinat vievät mökkilaiturille, Välimerelle ja viidakon syvyyksiin.
Emilia Ekholmin esikoisteos on kiihkeä kurkistus suomalaiseen parinvaihtomaailmaan13.5.2026 08:54:19 EEST | Tiedote
Kalju, tatuoitu, lihaksikas ja iso penis. Jos kolme neljästä kriteeristä täyttyy, olen erittäin kiinnostunut. Näin vastasin puolisolleni Jukalle, kun suhteemme alussa keskustelimme siitä, millaisten ihmisten kanssa haluaisimme toistemme lisäksi harrastaa seksiä.
Otavan kirjaston kesä tuo mukanaan mestarillisia kertomuksia maailmalta12.5.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Luvassa ovat uutuusteokset Lina Wolffilta, Kiran Desailta, Oksana Vasjakinalta sekä Gaël Fayelta. Otavan kirjasto tunnetaan laadukkaista käännösromaaneistaan.
Miia Saaren kirja Nico Lingmanista on terävästi piirretty henkilökuva uuden ja vanhan mieskuvan törmäämisestä11.5.2026 10:09:23 EEST | Tiedote
Nico Lingman – Sodassa ja rakkaudessa on Suomen tunnetuimman tuntemattoman sotilaan häpeilemätön tarina.
Villinä viety -romaani tarjoilee tulista chiliä heinänkorsien keskellä11.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Annukka Salaman ensimmäinen aikuisille suunnattu romaani saa kansainvälisen countryromanssi-ilmiön hehkumaan kotimaisissa maalaismaisemissa. Romaani aloittaa Villi sydän -viihdesarjan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme