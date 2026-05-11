Yleisö saa äänestää suosikkiaan Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokkaista
13.5.2026 14:08:14 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote
Yleisö saa äänestää omaa suosikkiaan Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokkaista. Eniten ääniä saanut kirja palkitaan Eeva Joenpelto -palkinnon rinnalla.
Ehdokasteokset ovat Antti Heikkinen: Rautavaara (WSOY), Tommi Kinnunen: Kaarna (WSOY), Markus Nummi: Käräjät (Otava), Jenni Räinä: Vaino (Otava), Riko Saatsi: Yönistujat (Gummerrus), Ville Similä: Kani nimeltä Paisti (Otava) ja Anna Soudakova: Haikara levittää siipensä (Atena).
Äänestäminen tapahtuu 1.6.2026 mennessä Webropol-lomakkeella, joka löytyy myös Eeva Joenpelto -palkinnon verkkosivuilta. Halukkaiden äänestäjien kesken arvotaan Lohja-aiheinen palkinto.
Palkinnot jaetaan Lohjan kirjallisuusseminaarissa
Lohjan kirjallisuusseminaari järjestetään la 6.6.2026 klo 10.15 alkaen Lohjan Laurentius-salissa osoitteessa Kirkkokatu 6.
Kirjallisuusseminaarissa esitellään vuoden 2026 Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokasteokset. Vuoden 2026 Eeva Joenpelto -palkinnon saaja sekä yleisön suosikki julkistetaan tilaisuuden päätteeksi. Tilaisuus striimataan ja livelähetys on katsottavissa Lohjan kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla.
Lohjan kirjallisuusseminaariin on vapaa pääsy, mutta sinne tulee ilmoittautua 1.6.2026 mennessä. Ilmoittautumislinkin löytyy myös Eeva Joenpelto -palkinnon verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja LonkainenKulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, kirjastotoimenjohtajaPuh:0504621642merja.lonkainen@lohja.fi
Sara ErtekkulttuurituottajaYleinen kulttuuritoimiPuh:044 362 1130sara.ertek@lohja.fi
