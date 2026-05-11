Lohjan kaupunki

Yleisö saa äänestää suosikkiaan Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokkaista

13.5.2026 14:08:14 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Yleisö saa äänestää omaa suosikkiaan Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokkaista. Eniten ääniä saanut kirja palkitaan Eeva Joenpelto -palkinnon rinnalla.

Ehdokasteokset ovat Antti Heikkinen: Rautavaara (WSOY), Tommi Kinnunen: Kaarna (WSOY), Markus Nummi: Käräjät (Otava), Jenni Räinä: Vaino (Otava), Riko Saatsi: Yönistujat (Gummerrus), Ville Similä: Kani nimeltä Paisti (Otava) ja Anna Soudakova: Haikara levittää siipensä (Atena).  

Äänestäminen tapahtuu 1.6.2026 mennessä Webropol-lomakkeella, joka löytyy myös Eeva Joenpelto -palkinnon verkkosivuilta. Halukkaiden äänestäjien kesken arvotaan Lohja-aiheinen palkinto. 

Palkinnot jaetaan Lohjan kirjallisuusseminaarissa

Lohjan kirjallisuusseminaari järjestetään la 6.6.2026 klo 10.15 alkaen Lohjan Laurentius-salissa osoitteessa Kirkkokatu 6.  

Kirjallisuusseminaarissa esitellään vuoden 2026 Eeva Joenpelto -palkinnon ehdokasteokset. Vuoden 2026 Eeva Joenpelto -palkinnon saaja sekä yleisön suosikki julkistetaan tilaisuuden päätteeksi. Tilaisuus striimataan ja livelähetys on katsottavissa Lohjan kaupunginkirjaston Youtube-kanavalla.  

Lohjan kirjallisuusseminaariin on vapaa pääsy, mutta sinne tulee ilmoittautua 1.6.2026 mennessä. Ilmoittautumislinkin löytyy myös Eeva Joenpelto -palkinnon verkkosivuilta.  

Avainsanat

lohjan kaupunkieeva joenpeltoeeva joenpelto -palkintokirjallisuuspalkintokirjallisuusyleisöäänestyskulttuuri

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye