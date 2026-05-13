Yhteistyösopimus vahvistaa Pohteen ja Oulun yliopiston yhteistyötä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Oulun yliopisto ovat solmineet puitesopimuksen, jonka tavoitteena on edistää ja vahvistaa pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Sopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 13. toukokuuta.

”Sopimus vahvistaa ennestäänkin laajaa ja toimivaa yhteistyötä Pohteen ja Oulun yliopiston välillä. Koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä, eikä se olisi mahdollista ilman vahvaa kumppanuutta. Sopimus luo selkeät rakenteet ja toimintatavat tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kasvattamiselle”, Pohteen tutkimus- kehitys- ja innovaatiojohtaja Teija Kekonen kommentoi.

Sopimuksen keskiössä ovat korkeatasoinen lääketieteen, hammaslääketieteen, terveystieteen ja lääketieteen tekniikan tutkimus, koulutus ja kehittäminen, sekä muiden alojen kuten esimerkiksi psykologian, logopedian ja sosiaalitieteiden tutkimus, koulutus ja kehittäminen.

”Strateginen yhteistyö mahdollistaa laajemmat ja vaikuttavammat tutkimuskokonaisuudet, parantaa edellytyksiä kansalliseen ja kansainväliseen rahoitukseen sekä tukee monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Tavoitteena on aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus ja koulutus”, yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Petteri Alahuhta Oulun yliopistosta summaa.

Strategiset tavoitteet ohjaavat yhteistyötä

Yhteistyölle asetetaan sopimuksessa viisi strategista päätavoitetta, joiden etenemistä seurataan jatkossa organisaatioiden yhteisessä yhteistyöryhmässä. Tavoitteet koskevat esimerkiksi tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvattamista ja sen esteiden purkamista sekä koulutuksen roolien ja vastuiden selkeyttämistä. Lisäksi tavoitteena on tutkimusrahoituksen ja tutkimusten määrän, laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen sekä yhteisten palvelussuhteiden ja asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen.

Näiden tavoitteiden ja nyt allekirjoitetun pääsopimuksen lisäksi organisaatiot ovat tunnistaneet erillisiä asiakokonaisuuksia, joiden käytännöistä, tavoitteista ja vastuista voidaan sopia erillisillä alasopimuksilla. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Kontinkankaan kampuksen tilojen käyttö ja kehittäminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö sekä yhteiset palvelussuhteet ja henkilöstön osallistuminen tutkimus- ja opetustoimintaan. Lisäksi tällaisia kokonaisuuksia ovat koulutus- ja harjoittelutoiminta sekä viestintä.