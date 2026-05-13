Yhteistyösopimus vahvistaa Pohteen ja Oulun yliopiston yhteistyötä
13.5.2026 14:21:18 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa alueen tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja sen myötä edistää Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ja Oulun yliopisto ovat solmineet puitesopimuksen, jonka tavoitteena on edistää ja vahvistaa pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Sopimus allekirjoitettiin keskiviikkona 13. toukokuuta.
”Sopimus vahvistaa ennestäänkin laajaa ja toimivaa yhteistyötä Pohteen ja Oulun yliopiston välillä. Koulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen toteuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä, eikä se olisi mahdollista ilman vahvaa kumppanuutta. Sopimus luo selkeät rakenteet ja toimintatavat tutkimuksen, koulutuksen ja innovaatiotoiminnan kasvattamiselle”, Pohteen tutkimus- kehitys- ja innovaatiojohtaja Teija Kekonen kommentoi.
Sopimuksen keskiössä ovat korkeatasoinen lääketieteen, hammaslääketieteen, terveystieteen ja lääketieteen tekniikan tutkimus, koulutus ja kehittäminen, sekä muiden alojen kuten esimerkiksi psykologian, logopedian ja sosiaalitieteiden tutkimus, koulutus ja kehittäminen.
”Strateginen yhteistyö mahdollistaa laajemmat ja vaikuttavammat tutkimuskokonaisuudet, parantaa edellytyksiä kansalliseen ja kansainväliseen rahoitukseen sekä tukee monialaista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Tavoitteena on aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus ja koulutus”, yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Petteri Alahuhta Oulun yliopistosta summaa.
Strategiset tavoitteet ohjaavat yhteistyötä
Yhteistyölle asetetaan sopimuksessa viisi strategista päätavoitetta, joiden etenemistä seurataan jatkossa organisaatioiden yhteisessä yhteistyöryhmässä. Tavoitteet koskevat esimerkiksi tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kasvattamista ja sen esteiden purkamista sekä koulutuksen roolien ja vastuiden selkeyttämistä. Lisäksi tavoitteena on tutkimusrahoituksen ja tutkimusten määrän, laadun ja vaikuttavuuden vahvistaminen sekä yhteisten palvelussuhteiden ja asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen.
Näiden tavoitteiden ja nyt allekirjoitetun pääsopimuksen lisäksi organisaatiot ovat tunnistaneet erillisiä asiakokonaisuuksia, joiden käytännöistä, tavoitteista ja vastuista voidaan sopia erillisillä alasopimuksilla. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi Kontinkankaan kampuksen tilojen käyttö ja kehittäminen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta ja yritysyhteistyö sekä yhteiset palvelussuhteet ja henkilöstön osallistuminen tutkimus- ja opetustoimintaan. Lisäksi tällaisia kokonaisuuksia ovat koulutus- ja harjoittelutoiminta sekä viestintä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Teija KekonenTutkimus-, kehitys- ja innovaatiojohtajaPuh:040 538 8262teija.kekonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Muutoksia Vaalan sosiaali- ja terveysaseman palveluissa sisäilmaongelmien vuoksi13.5.2026 13:13:02 EEST | Tiedote
Vaalan sosiaali- ja terveysaseman sisäilmaongelmien vuoksi Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde järjestää palveluja uudelleen Vaalassa.
Hammashoidon ajanvarausasiat hoituvat helposti verkossa13.5.2026 12:42:27 EEST | Tiedote
Suurin osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen hammashoitoloista käyttää hammashoidon verkkoajanvarausta. Siellä asiakas voi tarkastella, siirtää ja perua joitakin omia hammashoitoaikojaan. Uuden ajan hammashoitoon voi myös varata verkossa, jos asiakas on saanut ensin ajanvarauskutsun tekstiviestillä.
Pohde on onnistunut kiireettömän erikoissairaanhoidon jonojen purkamisessa12.5.2026 14:07:59 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 12.5.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Kiireetöntä hoitoa yli kuusi kuukautta odottavien jono on saatu purettua lähes täysin. Määräaikaan huhtikuun loppuun mennessä hoitoa yli kuusi kuukautta odottaneita oli 46 eli 0,5 prosenttia jonottaneista. Psykiatriseen erikoissairaanhoitoon pääsivät kolmen kuukauden määräajassa kaikki alle 23-vuotiaat hoitoa jonottaneet.
Pohteen verkkosivut kääntyvät nyt kuudelle kielelle7.5.2026 11:39:47 EEST | Tiedote
Pohde.fi verkkosivut palvelevat nyt entistä paremmin asiakkaita, joiden äidinkieli ei ole suomi. Verkkosivuilla on otettu käyttöön tekoälypohjainen käännöstoiminto, jonka avulla sisältöjä voi lukea useilla kielillä. Painikkeet, joiden avulla tekstiä voi kuunnella tai kääntää, löytyvät jokaisen sivun yläosasta. Lisäksi käännöstoiminto löytyy valikosta, tietokoneella se näkyy sivun oikeassa yläkulmassa.
Sairaan hyvää taidetta tarjoaa kattauksen Pohteen taidekokoelmiin7.5.2026 11:13:10 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde avaa harvinaisen taidenäyttelyn Pikigalleriassa Oulussa kesäkuussa. Sairaan hyvää taidetta, jota terveet ja suuri yleisö eivät ole nähneet, on koottu Oulun yliopistollisen sairaalan ja muista hyvinvointialueen tiloista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme