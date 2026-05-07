Reiska Laineen 80-vuotisjuhla soi Lokkilavalla ja Porin Teatterissa muistellaan Severi Pyysaloa

Reiska Laine on ainutlaatuinen osa festivaalin historiaa – hän on esiintynyt jokaisella Pori Jazz -festivaalilla sen perustamisesta lähtien ja kertoo kokevansa, että Pori Jazz on syvällä hänen muusikon identiteetissään. Lokkilavan juhlakonsertissa Laineen kanssa esiintyvät saksofonistit Eero Koivistoinen ja Jari Perkiömäki, trumpetisti Jukka Eskola, pianisti Olli Ahvenlahti sekä basisti Kaisa Mäensivu.

Konsertin ohjelmistossa kunnioitetaan myös muiden jazzmusiikin merkittävien nimien tasavuosia. John Coltranen ja Miles Davisin syntymästä on tänä vuonna kulunut 100 vuotta ja Eero Koivistoinen täytti 80 vuotta alkuvuodesta. Niinpä illan ohjelmisto koostuukin heidän musiikistaan. Reiska Laineen juhlakonsertti toteutetaan yhteistyössä Pori Jazz 66 ry:n kanssa.

Pori Jazz kunnioittaa Severi Pyysalon mittavaa elämäntyötä muistojameissa Porin Teatterin pienellä näyttämöllä. Pyysalo oli suomalaisen jazzin omintakeinen ääni, jonka musiikki kosketti kuulijoita yli neljän vuosikymmenen ajan. Hän oli tinkimätön taiteilija ja uudistaja, jonka musiikissa yhdistyivät virtuositeetti, herkkyys ja syvä taiteellinen omistautuminen. Vibrafoni soi hänen käsissään lämpimästi, kirkkaasti ja ainutlaatuisella energialla. Ilta tarjoaa mahdollisuuden muistella taiteilijaa, jonka vaikutus kuuluu vahvasti suomalaisen jazzin tarinassa.



Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti Lokkilavalla 15.7. klo 18

Severi Pyysalon muistojamit Porin Teatterin pienellä näyttämöllä 15.7. klo 21