Reiska Laineen 80-vuotisjuhla soi Lokkilavalla ja Porin Teatterissa muistellaan Severi Pyysaloa
15.5.2026 10:00:00 EEST | Pori Jazz Festival Oy | Tiedote
Pori Jazz juhlistaa keskiviikkona 15.7. kahden merkittävän suomalaisen jazzmuusikon elämäntyötä. Rumpali Reiska Laine täyttää 11.7.2026 80 vuotta ja keskiviikon alkuillassa Kirjurinluodon Lokkilavalla päästään ainutlaatuiselle musiikkimatkalle Reiskan tätä konserttia varten kokoaman sekstetin kanssa. Myöhemmin samana iltana Porin Teatterissa muistellaan huhtikuussa edesmennyttä muusikko Severi Pyysaloa jamien merkeissä. Molempiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
Reiska Laine on ainutlaatuinen osa festivaalin historiaa – hän on esiintynyt jokaisella Pori Jazz -festivaalilla sen perustamisesta lähtien ja kertoo kokevansa, että Pori Jazz on syvällä hänen muusikon identiteetissään. Lokkilavan juhlakonsertissa Laineen kanssa esiintyvät saksofonistit Eero Koivistoinen ja Jari Perkiömäki, trumpetisti Jukka Eskola, pianisti Olli Ahvenlahti sekä basisti Kaisa Mäensivu.
Konsertin ohjelmistossa kunnioitetaan myös muiden jazzmusiikin merkittävien nimien tasavuosia. John Coltranen ja Miles Davisin syntymästä on tänä vuonna kulunut 100 vuotta ja Eero Koivistoinen täytti 80 vuotta alkuvuodesta. Niinpä illan ohjelmisto koostuukin heidän musiikistaan. Reiska Laineen juhlakonsertti toteutetaan yhteistyössä Pori Jazz 66 ry:n kanssa.
Pori Jazz kunnioittaa Severi Pyysalon mittavaa elämäntyötä muistojameissa Porin Teatterin pienellä näyttämöllä. Pyysalo oli suomalaisen jazzin omintakeinen ääni, jonka musiikki kosketti kuulijoita yli neljän vuosikymmenen ajan. Hän oli tinkimätön taiteilija ja uudistaja, jonka musiikissa yhdistyivät virtuositeetti, herkkyys ja syvä taiteellinen omistautuminen. Vibrafoni soi hänen käsissään lämpimästi, kirkkaasti ja ainutlaatuisella energialla. Ilta tarjoaa mahdollisuuden muistella taiteilijaa, jonka vaikutus kuuluu vahvasti suomalaisen jazzin tarinassa.
Reiska Laineen 80-vuotisjuhlakonsertti Lokkilavalla 15.7. klo 18
Severi Pyysalon muistojamit Porin Teatterin pienellä näyttämöllä 15.7. klo 21
Reiska LainePuh:0400 427 118reiska.rumpali.laine@gmail.com
Sanna GrönmarktuottajaPori Jazz Festival OyPuh:0443637066sanna.gronmark@porijazz.fi
Pori Jazz -festivaalia on vuodesta 1966 lähtien järjestänyt Pori Jazz 66 ry, joka on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö. Yhdistyksen tavoitteena on tukea jazzmusiikin harrastuksen edistämistä ja leviämistä. Merkittävä osa festivaalin ohjelmasta on pääsymaksutonta.
