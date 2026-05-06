MTK:n Hemmilä: Droonit voivat mullistaa viljelyn tarkkuuden – sääntely ei saa hidastaa käyttöönottoa
19.5.2026 09:29:38 EEST | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Raskailla maatalousdrooneilla voidaan saada suomalaisille maatiloille lisää tehokkuutta, tarkkuutta ja säästöjä viljelyyn sekä vahvistaa satovarmuutta muuttuvissa oloissa. Suomen on tärkeää pysyä mukana nopeasti etenevässä maatalousteknologian kehityksessä. Uusien ratkaisujen käyttöönottoa ei saa hidastaa pitkillä lupaprosesseilla.
MTK ja Mtech Digital Solutions järjestivät Helsingissä 19.5.2026 tilaisuuden, jossa päättäjät, viranomaiset ja alan toimijat keskustelivat maatalousdrooneista ja niiden käytön esteistä Suomessa ja Euroopan unionissa.
Tilaisuudessa käsiteltiin muun muassa sääntelyn pullonkauloja, droonien käyttölupia sekä EU:n suunnitelmia helpottaa uuden maatalousteknologian käyttöönottoa. Keskusteluissa nousi esiin tarve nopeuttaa droonien lupaprosesseja Suomessa ja EU:ssa sekä lisätä drooniosaamista osana alan koulutusta.
– Maatalousteknologia kehittyy maailmalla nyt vauhdilla. Jos Suomi jää odottamaan, myös suomalaiset tilat jäävät jälkeen. Raskailla maatalousdrooneilla voidaan ottaa merkittävä askel kohti täsmällisempää, kustannustehokkaampaa ja kilpailukykyisempää viljelyä, sanoo MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä.
Maatalousdrooneilla voidaan esimerkiksi ruiskuttaa kasvinsuojeluaineita, seurata peltojen kuntoa ja kohdentaa lannoitusta tarkemmin. Näin voidaan säästää aikaa, vähentää kustannuksia, käyttää tuotantopanoksia aiempaa täsmällisemmin ja parantaa satovarmuutta.
MTK pitää tärkeänä erityisesti Traficomin SORA-lupaprosessien sekä kasvinsuojelussa käytettävien valmisteiden lupakäytäntöjen sujuvoittamista.
– Lupaprosessien on oltava nykyistä nopeampia ja sujuvampia uuden teknologian käyttöönotossa. Asian osalta ei pidä viivytellä, sillä kyse on myös suomalaisen maatalouden kilpailukyvystä ja ruokaturvasta, Hemmilä korostaa.
Suomessa on lisättävä drooniosaamista ja kehitettävä alan koulutusta. Drooniosaamisella on merkitystä myös maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden näkökulmasta. Kriisi- ja poikkeusoloissa laaja käytännön osaaminen voi vahvistaa yhteiskunnan toimintakykyä, parantaa tilannekuvaa ja tukea varautumista. Jos teknologia ja osaaminen jäävät muualla kehitettäviksi, Suomi jää helposti jälkeen sekä ruoantuotannon uudistumisessa että laajemmin kriisinkestävyydessä.
------------------
Konkreettisia toimenpiteitä maatalousdroonien käyttöönoton edistämiseksi
- EU:n lupaprosessien nopeuttaminen: Suomi tukee EU:n komission ehdotusta droonien käyttölupien nopeuttamisesta neljästä vuodesta kahteen vuoteen.
- EU:n yksinkertaistamistoimien edistäminen: Elintarvike- ja rehualan yksinkertaistamispaketissa esitettyjen toimien edistäminen.
- Kansallisten lupaprosessien sujuvoittaminen: Traficomin lupaprosessien eli SORA-menettelyn sekä Tukesin kasvinsuojeluaineisiin liittyvien lupien nopeuttaminen.
- Droonikoulutuksen vahvistaminen: Droonikoulutuksen sitominen osaksi maa- ja metsätalousalan koulutusta esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, jotta osaaminen lisääntyy ja kokonaisturvallisuus vahvistuu.
Lisätiedot:
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja, 0400 522 012
Max Schulman, asiantuntija, MTK, 040 825 2112
Mikko Jääskeläinen, Mtech Digital Solutions, 050 385 2044, mikko.jaaskelainen@mtech.fi
Yhden varaan ei voi enää rakentaa – monialaisuus tekee maatilasta kestävän6.5.2026 15:31:45 EEST | Artikkeli
Maatalous on murroksessa. Yhteen tuotantosuuntaan nojaava tila on yhä useammin haavoittuva taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti. Tulevaisuuden menestys syntyy monipuolistamisesta, monialaisuudesta sekä yhteistyöstä ja jatkuvasta uudistumisesta.
Maanomistajan omaisuudensuoja ei toteudu riittävästi – lakiin tarvitaan korjauksia5.5.2026 12:33:05 EEST | Tiedote
MTK kritisoi uutta yhdyskuntakehittämislain lakiluonnosta, joka jättää maanomistajan omaisuudensuojan liian heikoksi. MTK:n mukaan esitys ylläpitää nykytilaa, jossa pakkolunastusta voidaan käyttää liian kevyin perustein ja maanomistajan asema jää turvattomaksi. Lainsäädäntöä on muutettava.
MTK:n Hemmilä: Ruokamarkkinoiden reagoitava nopeasti Iranin sodan synnyttämään kustannuskriisiin28.4.2026 12:51:10 EEST | Tiedote
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) puheenjohtaja Tero Hemmilä vaatii koko ruokaketjussa nopeita toimia Iranin sodan aiheuttaman kustannuskriisin hillitsemiseksi maataloudessa. Hallituksen kehysriihi ei tarjonnut ratkaisuja tilanteeseen, joka heijastuu jo suoraan kotimaiseen ruoantuotantoon. Sen takia markkinoiden on reagoitava.
Jokakeväinen puheenaihe: miksi lantaa levitetään?23.4.2026 12:29:44 EEST | Tiedote
Kevät tuo tullessaan valon, sulavat pellot ja monille myös tutun tuoksun. Lannan haju jakaa mielipiteitä, mutta yleensä se viipyy ilmassa vain hetken. Sitä vastoin vaikutukset ulottuvat pitkälle kasvukauteen ja koko ruoantuotantoon. Peltojen lannoitus onkin yksi kevään olennaisimmista – ja myös positiivisimmista – maatalouden merkeistä.
Kehysriihi ei tuonut ratkaisuja maatalouden kustannuskriisiin, metsäsektori unohtui22.4.2026 22:51:50 EEST | Tiedote
Hallituksen kehysriihi ei löytänyt vastauksia maatalouden akuuttiin kustannuskriisiin. Energiaveron palautukseen kahdeksi vuodeksi tehty 10 miljoonan euron korotus ei korjaa tilannetta, jossa satojen miljoonien eurojen kustannusnousut lannoitteisiin ja polttoaineisiin kasaantuvat nopeasti maatiloille. On pettymys, ettei hallitus vastannut MTK:n esitykseen 100 miljoonan euron kriisituesta.
