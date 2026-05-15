SDP:n Saku Nikkanen: Hallitusohjelmassa luvattiin lisätä poliisien määrää, silti ympäristömme turvattomuuden lisääntyessä poliisin resursseista leikataan
15.5.2026 09:00:00 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Tarve poliisin toiminnalle on kasvava ja turvallisuustilanne on muuttunut, mutta siitä huolimatta hallitus on päättänyt leikata poliisin resurssia. Näin hallitus myös jättää tämän ongelman tulevan hallituksen harteille, toteaa Saku Nikkanen.
Poliisi on keskeinen sisäisen turvallisuuden viranomainen ja ihmisen arjen turvaaja. Heidän on oltava läsnä ihmisten arjessa ja pystyttävä tarjoamaan palveluja kaikilla poliisitoiminnan osa-alueilla asuinpaikasta riippumatta.
-Tosiasiassa tilanne on nyt kuitenkin niin, että hallituksen kehysriihen päätöksillä poliisin resursseja leikataan. Tämän on vaikea nähdä olevan vaikuttamatta poliisin käytännön toimintaan ja poliisien määrän kasvattamisen tavoitteeseen, huomauttaa Nikkanen.
Hallitusohjelman tavoitteena on ollut nostaa poliisien määrä asteittain 8 000 henkilötyövuoteen. Lisäyksiä on ollut tarkoitus kohdentaa operatiiviseen toimintaan erityisesti nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumiseksi. Asukaslukuun suhteutettuna meillä Suomessa on Euroopan alhaisimpiin kuuluva määrä poliiseja.
Kehyskauden lopussa 2030 poliisin resurssivajetta tarpeeseen nähden on kymmeniä miljoonia. Jo pelkkä useaan kertaan asetettu tuottavuussäästö tekee poliisin resursseihin yhteensä 28 miljoonan euron puutteen. Tämä uhkaa heikentää poliisin toimintakykyä siitäkin huolimatta, että poliisien määrää lisätään.
-Poliisitoiminnan arkea ovat myös kasvavat henkilöstökulut ja toiminnassa vaadittavat ICT-menot. Rikoksentorjunnan työvälineiden on oltava huippuluokkaa, kun yhteiskuntamme digitalisoituu ja rikollisuus sen mukana, arvioi Saku Nikkanen.
-Rikollisuus on muutoksessa ja merkittävimpiä haasteita nykyisin ovat tietoverkkorikollisuus, kansainvälinen järjestäytynyt rikollisuus, nuorisorikollisuus ja väkivaltarikollisuus sisältäen lähisuhdeväkivallan. Rikollisuudessa uutena huolestuttavana ilmiönä on alaikäisten rekrytointi mukaan väkivaltarikollisuuteen, kertoo Nikkanen.
-Rikollisuuden ilmiöiden lisäksi poliisin tehtävissä on lisääntynyt merkittävästi ihmisten mielenterveysongelmiin liittyvät tehtävät. Nämä lisäävät uhkia kaduille, toreille ja kansalaisten arkeen. Tämän kaltainen muutos vaatii yhteiskunnalta monialaista huomiota, huomauttaa Nikkanen.
-Meidän on varmistettava poliisille ja muille sisäisen turvallisuuden viranomaisillemme riittävät resurssit toimia yhteiskuntamme kokonaisturvallisuuden ylläpitämiseksi, linjaa Saku Nikkanen.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
SDP:n Suhonen kysyy ministeriltä: Metsureiden työpaikat karkaamassa ulkomaisille – Suomen työ- ja verolainsäädännölle viitataan kintaalla!15.5.2026 09:05:00 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen on jättänyt kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston asianomaisen ministerin vastattavaksi metsäalan työntekijöiden, lähinnä metsureiden, käytön epäselvyyksistä ja edelleen valtiontukien käyttöä rikkoen samalla vero- ja työlainsäädäntöä.
SDP:n Perholehto ja Heinäluoma: Kotirauhaa turvataan helpottamalla puuttumista taloyhtiöiden häiriötilanteisiin14.5.2026 09:04:00 EEST | Tiedote
– Liian monessa taloyhtiössä kotirauhaa rikotaan toistuvasti vakavilla häiriöillä, joihin ei ole ollut riittäviä keinoja puuttua. Asunto-osakeyhtiölain uudistus vahvistaa asukkaiden oikeutta turvalliseen ja häiriöttömään kotiin, toteavat ympäristövaliokunnan sd-ryhmän kansanedustajat Pinja Perholehto ja Eveliina Heinäluoma.
SDP:n Helena Marttila: Hallituksen ryhdyttävä ripeästi toimiin eheytyshoitojen kieltämiseksi Suomessa13.5.2026 17:30:01 EEST | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) vaatii oikeusministeriötä valmistelemaan viipymättä kansallisen lainsäädännön, jolla niin sanotut eheytyshoidot kielletään Suomessa.
SDP:n Perholehto: Liikennevirastojen rahoitus ja työmäärä ovat ristiriidassa13.5.2026 09:16:25 EEST | Tiedote
– Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kehyspäätös on kaksijakoinen: toimintamenoja leikataan, vaikka liikennevirastojen työmäärä lisääntyy. Liikennehallinto asetetaan vahvaan paineeseen tilanteessa, jossa uudet liikennehankkeet pitäisi myös toteuttaa ja kyberturvallisuudesta sekä muista lakisääteisistä tehtävistä huolehtia rajallisilla resursseilla, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta12.5.2026 14:34:23 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 12.5.2026 välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Puhujana kansanedustaja Lauri Lyly. Muutokset puhuessa mahdollisia.
