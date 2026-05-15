Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäälliköt on nimitetty
15.5.2026 11:42:07 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen neljän osaston päälliköiden valinnat on tehty. Elinkeinot ja osaaminen -osaston päälliköksi on nimetty Okku Kalliokoski, liikenneosaston päälliköksi Tuovi Päiviö, maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosaston päälliköksi Timo Pukkila ja vesitalousosaston päälliköksi Olli Madekivi. Nimetyt osastopäälliköt aloittavat tehtävissään 1.6.2026.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen ylijohtaja Ilkka Horelli on nimittänyt osastopäälliköt Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen neljälle osastolle ajalle 1.6.2026 - 31.5.2031. Osastopäälliköiden tehtävien haku oli avoinna 12.1.-27.1.2026. Osastopäälliköiden tehtävänä on johtaa Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen osastojen toimintaa ja vastata ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon virastojen kanssa sovittujen tulostavoitteiden saavuttamisesta.
Lounais-Suomen elinvoimakeskus on aloittanut toimintansa 1.1.2026 ja hoitaa monipuolisesti elinkeinoihin, osaamiseen, liikenteeseen, maaseutuun, kalatalouteen, ympäristöön ja vesitalouteen liittyviä tehtäviä. Viraston toiminta-alueena on Satakunta ja Varsinais-Suomi, mutta joidenkin tehtäväkokonaisuuksien osalta toiminta-alueet ovat laajempia tai valtakunnallisia. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksessa työskentelee n. 320 asiantuntijaa.
Okku Kalliokoski elinkeinot ja osaaminen -osaston päälliköksi
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston osastopäälliköksi on nimitetty OTM, KTM Okku Kalliokoski. Osastopäällikön tehtävään haki 22 henkilöä.
Okku Kalliokoski on toiminut vuoden 2026 alusta lähtien Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen elinkeinot ja osaaminen -osaston väliaikaisena osastopäällikkönä. Ennen aluehallinnon uudistusta hän työskenteli viimeiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen elinkeinot -vastuualueen johtajana.
"Olen todella innoissani saadessani jatkaa osastopäällikkönä ja viedä työtä eteenpäin yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa. Arvostan suuresti asiantuntijoidemme kokemusta ja osaamista työssä, jolla vahvistamme koko Lounais-Suomen elinvoimaa”, toteaa Okku Kalliokoski.
Elinkeinot ja osaaminen -osastolla rakennetaan alueiden kehitystä ja elinvoimaa edistämällä yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa kokonaisvaltaisesti. Osaston tehtäviin kuuluu mm. yritystoiminnan kestävän kasvun ja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan edistäminen, yritysten kansainvälistymisen ja kilpailukyvyn tukeminen, puhtaan siirtymän energiahankkeiden tukeminen, alueellisen työllisyyden ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen ja työperusteisen maahanmuuton ja kotoutumisen tukemiseen liittyvät tehtävät.
Tuovi Päiviö liikenneosaston päälliköksi
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston osastopäälliköksi on nimitetty DI Tuovi Päiviö. Osastopäällikön tehtävään haki 8 henkilöä.
Tuovi Päiviö on toiminut vuoden 2026 alusta lähtien Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston väliaikaisena osastopäällikkönä. Ennen aluehallinnon uudistusta hän työskenteli viimeiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenteen vastuualueen johtajana.
"Ratkottavia kysymyksiä riittää, kun väyläverkon korjausvelka kasvaa, asiakkaiden tarpeet ja odotukset ovat korkeat, muuttunut ilmasto tuo uusia haasteita ja muuttaa vanhoja. Yhteisiä kysymyksiä ratkotaan liikenneosaston osaavan henkilöstön kanssa ja myös yhteistyö laajemmin elinvoimakeskuksessa ja muiden elinvoimakeskusten kanssa on erittäin keskeistä", Tuovi Päiviö kertoo.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston vastuulle kuuluvat maanteiden kunnossapito sekä tiehankkeiden suunnittelu ja toteutus läntisen Suomen hankinta-alueella, joka ulottuu Varsinais-Suomesta Pohjanmaalle. Osaston vastuulla on myös liikenneturvallisuuden parantaminen ja kestävien kulkumuotojen edistäminen sekä osallistuminen alueelliseen liikennejärjestelmätyöhön. Lisäksi osaston tehtäviin kuuluu tiedon selvittäminen ja ylläpito maanteiden toimenpide- ja parannustarpeista, lupien ja yksityistieavustusten myöntäminen sekä saaristoliikenteen järjestäminen ja hoitourakoiden kilpailutus valtakunnallisesti.
Timo Pukkila maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosaston päälliköksi
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosaston osastopäälliköksi on nimitetty KTM Timo Pukkila. Osastopäällikön tehtävään haki 10 henkilöä.
Timo Pukkila on toiminut vuoden 2026 alusta lähtien Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosaston väliaikaisena osastopäällikkönä. Ennen aluehallinnon uudistusta hän työskenteli viimeiseksi Satakunnan ELY-keskuksen vs. ylijohtajana ja maaseutuyksikön päällikkönä.
”Maaseutu-, kalatalous- ja ympäristötehtävät muodostavat todella laajan ja samalla erittäin kiinnostavan kokonaisuuden. Tehtävissämme onnistumisella on merkittävät vaikutukset elinvoiman kestävään kehittymiseen sekä lounaisessa Suomessa että laajemmallakin toimialueella. Lähden kehittämään suurella mielenkiinnolla uuden osaston toimintaa yhdessä taitavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa", Timo Pukkila kertoo.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosasto vastaa maaseudun, kalatalouden ja ympäristön laajoista tehtävistä. Maaseutuyksikkö hoitaa valvontoja sekä tukien rahoitusta ja maksatusta, ja sille on keskitetty valtakunnallisesti ravinnekiertotukien sekä Etelä-Suomessa kasvihuone- ja varastointitukien myöntäminen. Kalatalousyksikkö vastaa EU:n kalastuspolitiikan valvonnasta, elinkeinokalatalouden EU-rahoituksesta ja kalastuslain mukaisista tehtävistä. Ympäristöyksikkö edistää luonnon monimuotoisuutta ja maisemansuojelua, toteuttaa erilaisia ympäristöohjelmia ja -hankkeita sekä toimii valtakunnallisesti merenhoidon toimeenpano- ja tukiviranomaisena.
Olli Madekivi vesitalousosaston päälliköksi
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosaston osastopäälliköksi on nimitetty DI Olli Madekivi. Osastopäällikön tehtävään haki 10 henkilöä.
Olli Madekivi on toiminut vuoden 2026 alusta lähtien Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosaston väliaikaisena osastopäällikkönä. Ennen aluehallinnon uudistusta hän työskenteli viimeiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajana ja ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtajana.
"On mukavaa päästä jatkamaan vesitehtävien parissa, joista aikoinaan aloitin virkauran valtiolla. Vesien käyttöön ja hoitoon muuttuvissa olosuhteissa liittyy paljon mielenkiintoisia haasteita, joiden ratkaisemisessa riittää tekemistä tulevina vuosina läntisessä ja koko Suomessa", Madekivi toteaa.
Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosasto vastaa vesitalouden tehtävistä läntisen Suomen alueella eli Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla. Osaston tehtäviin kuuluu yleisen edun valvonta vesitalousasioissa, tulva- ja kuivuusriskien hallinta sekä operatiivinen tulvantorjunta, maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistäminen sekä valtion vesitalousluvista huolehtiminen. Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen vesitalousosastolle on myös keskitetty valtakunnallisesti valtion vesistörakenteiden kunnossapitoon liittyvät tehtävät ja hydrologisen seurantatiedon tuottaminen.
Ilkka HorelliylijohtajaLounais-Suomen elinvoimakeskusPuh:040 488 0633ilkka.horelli@elinvoimakeskus.fi
Okku KalliokoskiosastopäällikköLounais-Suomen elinvoimakeskus, elinkeinot- ja osaaminen -osastoPuh:0295 023 053okku.kalliokoski@elinvoimakeskus.fi
Tuovi PäiviöosastopäällikköLounais-Suomen elinvoimakeskus, liikenneosastoPuh:0295 021 054tuovi.paivio@elinvoimakeskus.fi
Olli MadekiviosastopäällikköLounais-Suomen elinvoimakeskus, vesitalousosastoPuh:0295 022 899olli.madekivi@elinvoimakeskus.fi
Timo PukkilaosastopäällikköLounais-Suomen elinvoimakeskus, maaseutu-, kalatalous- ja ympäristöosastoPuh:0295 022 115timo.pukkila@elinvoimakeskus.fi
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
