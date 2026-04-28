Kysely: Suomalaiset laittavat entistä enemmän rahaa mökkiremontteihin, helatorstai on lähtölaukaus

5 000–10 000 euron mökkiremonttibudjeteista kertovien määrä on kasvanut 12 prosenttiyksikköä viime vuoden 24 prosentista. Nyt reilu kolmannes (36 %) mökkiremontoijista kertoo tämän budjetikseen. Myös tätä kalliimpien remonttien tekeminen tai teettäminen mökillä on kasvanut viime vuodesta.

Jos kotona tehdään tällä hetkellä eniten pieniä, alle viiden tuhannen euron remontteja, niin vapaa-ajan asunnolla tämän kokoluokan remonttien määrä on laskenut jo vuodesta 2024. Silloin mökkiremontteihin ilmoitti laittavansa tämän verran rahaa 56 prosenttia vastaajista, viime vuonnakin hieman yli puolet (51 %) ja nyt maksimissaan viiden tonnin remontteja mökillä tekee neljäsosa vastaajista.

”Mökkiremonttibudjetin ja kodin remonttibudjetin ero on mielenkiintoinen. Suomalaiset ovat mökkikansaa, se on selvä, kun tätä tulkitsee. Oma kesänviettopaikka halutaan pitää kunnossa ja siihen ollaan valmiita satsaamaan, kuten tutkimuksestakin selviää. Tosin mökkiremonteissa kysymys voi olla siitäkin, että mökin korjausvelkaa on ehtinyt jo kertyä, ja nyt on tullut kunnostuksen aika”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi pohtii.

Helatorstai on remonttikauden lähtölaukaus

Vaikka tänä vuonna kevät on ollut aikainen, niin vuosittain helatorstai on lähtölaukaus monelle suomalaiselle kesän remontteihin

“Helatorstai ja sen yhteydessä monen hyödyntämä pitkän viikonlopun mahdollisuus on hetki, kun ennen kesää tehtäviä remontteja toteutetaan tai pistetään alkuun”, Päiväniemi toteaa.

Kyselyn mukaan suomalaisten mökeillä eniten remonttia kaipaavat keittiöt, terassit ja saunat, jotka kaikki saivat tasaisesti ääniä kyselyyn vastaajilta.

”Kaikki kolme ovat sellaisia paikkoja, joissa mökillä vietetään paljon aikaa, joten tämä kolmen kärki ei yllätä. Mökkikeittiöihin halutaan nyt toimivuutta ja terasseista on tullut toinen olohuone. Niihin rakennetaan lasituksia, pergoloita, lämmityksiä ja valaistusta tätä ajatellen”, Päiväniemi kertoo.

Omatoimisesti suomalaiset remontoivat ja rakentavat mökeillään erityisesti sisäpintoja, grillejä ja terasseja. Ulkokatot nousivat ehdottomasti ykköseksi, kun kyselyyn osallistuneilta kysyttiin remontteja, jotka teetetään ammattilaisella. Mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajista 60 prosenttia ilmoitti teettävänsä tämän työn ulkopuolisella. Kolme muuta ammattilaisilla yleisimmin teetettävää kohdetta ovat kylpyhuone, eristeet ja keittiö.

“Ylipäätänsä suomalaiset ovat mökillä hiukan omatoimisempia remontoijia kuin kotona, siitä meillä on tietoa useamman vuoden ajalta tutkimuksistamme”, Päiväniemi toteaa.

Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

