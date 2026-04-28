Kysely: Suomalaiset laittavat entistä enemmän rahaa mökkiremontteihin, helatorstai on lähtölaukaus
14.5.2026 08:40:00 EEST | Stark Suomi Oy | Tiedote
Suomalaisten kuluttamisesta ja tileillä makaavista rahoista puhutaan paljon, mutta niiden käyttökohde saattaakin olla kodin ulkopuolella, Stark Suomen teettämä kyselytutkimus kertoo. Vuosittain tehtävässä kyselytutkimuksessa mökkiremonttien budjetit ovat jo kolmatta vuotta kasvussa. Omatoimisesti suomalaiset remontoivat ja rakentavat mökeillään erityisesti sisäpintoja, grillejä ja terasseja.
5 000–10 000 euron mökkiremonttibudjeteista kertovien määrä on kasvanut 12 prosenttiyksikköä viime vuoden 24 prosentista. Nyt reilu kolmannes (36 %) mökkiremontoijista kertoo tämän budjetikseen. Myös tätä kalliimpien remonttien tekeminen tai teettäminen mökillä on kasvanut viime vuodesta.
Jos kotona tehdään tällä hetkellä eniten pieniä, alle viiden tuhannen euron remontteja, niin vapaa-ajan asunnolla tämän kokoluokan remonttien määrä on laskenut jo vuodesta 2024. Silloin mökkiremontteihin ilmoitti laittavansa tämän verran rahaa 56 prosenttia vastaajista, viime vuonnakin hieman yli puolet (51 %) ja nyt maksimissaan viiden tonnin remontteja mökillä tekee neljäsosa vastaajista.
”Mökkiremonttibudjetin ja kodin remonttibudjetin ero on mielenkiintoinen. Suomalaiset ovat mökkikansaa, se on selvä, kun tätä tulkitsee. Oma kesänviettopaikka halutaan pitää kunnossa ja siihen ollaan valmiita satsaamaan, kuten tutkimuksestakin selviää. Tosin mökkiremonteissa kysymys voi olla siitäkin, että mökin korjausvelkaa on ehtinyt jo kertyä, ja nyt on tullut kunnostuksen aika”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi pohtii.
Helatorstai on remonttikauden lähtölaukaus
Vaikka tänä vuonna kevät on ollut aikainen, niin vuosittain helatorstai on lähtölaukaus monelle suomalaiselle kesän remontteihin
“Helatorstai ja sen yhteydessä monen hyödyntämä pitkän viikonlopun mahdollisuus on hetki, kun ennen kesää tehtäviä remontteja toteutetaan tai pistetään alkuun”, Päiväniemi toteaa.
Kyselyn mukaan suomalaisten mökeillä eniten remonttia kaipaavat keittiöt, terassit ja saunat, jotka kaikki saivat tasaisesti ääniä kyselyyn vastaajilta.
”Kaikki kolme ovat sellaisia paikkoja, joissa mökillä vietetään paljon aikaa, joten tämä kolmen kärki ei yllätä. Mökkikeittiöihin halutaan nyt toimivuutta ja terasseista on tullut toinen olohuone. Niihin rakennetaan lasituksia, pergoloita, lämmityksiä ja valaistusta tätä ajatellen”, Päiväniemi kertoo.
Omatoimisesti suomalaiset remontoivat ja rakentavat mökeillään erityisesti sisäpintoja, grillejä ja terasseja. Ulkokatot nousivat ehdottomasti ykköseksi, kun kyselyyn osallistuneilta kysyttiin remontteja, jotka teetetään ammattilaisella. Mökin tai vapaa-ajan asunnon omistajista 60 prosenttia ilmoitti teettävänsä tämän työn ulkopuolisella. Kolme muuta ammattilaisilla yleisimmin teetettävää kohdetta ovat kylpyhuone, eristeet ja keittiö.
“Ylipäätänsä suomalaiset ovat mökillä hiukan omatoimisempia remontoijia kuin kotona, siitä meillä on tietoa useamman vuoden ajalta tutkimuksistamme”, Päiväniemi toteaa.
Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Paneelissa tammikuussa 2026. Siinä selvitettiin tuhannelta 18–76-vuotiaalta suomalaiselta remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia sekä mielipiteitä remonttitöistä. Otanta on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.
Lisätietoja
Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800
Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi
Tietoja julkaisijasta
STARK - reilusti rakentajan asialla
Olemme jokaisen rakentajan reilu ja luotettava kumppani, joka tekee työtään intohimolla ja tinkimättömällä ammattiylpeydellä. Meitä starklaisia on noin 1 000 ympäri Suomen, ja valtakunnallinen 27 myymälän verkostomme, jakelukeskuksemme sekä verkkokauppamme palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta. Stark on osa Pohjois-Euroopan suurinta rakennustarvikeyritystä STARK Groupia.
Verkkokauppa: www.stark-suomi.fi/
Yhtiösivut: yritys.stark-suomi.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Stark Suomi Oy
Kysely: Suomalaisten remonttibudjeteissa selvä lasku vain vuodessa – tässä on nyt yleisin maksimisumma28.4.2026 08:45:00 EEST | Tiedote
Kotitalousvähennyksen pienentäminen vähensi suomalaisten remontointihalukkuutta todistaa Stark Suomen teettämä Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -tutkimus. Tuore päätös korottaa kotitalousvähennystä vaikuttaa oikealta, sillä 55 prosenttia vastaajista oli samaa mieltä väitteen kanssa: Jos kotitalousvähennys olisi nykyistä suurempi, tekisin tai teettäisin enemmän remontteja ja rakennusprojekteja. Viime vuonna näin vastasi 42 prosenttia.
Olympiakomitean hyvinvointihaaste innosti Starkin henkilöstön liikkeelle ja kannustamaan26.3.2026 12:04:35 EET | Tiedote
Suomen Olympiajoukkueen pääyhteistyökumppani Stark toteutti 2.2.– 1.3.2026 olympiateemaisen hyvinvointihaasteen, joka innosti henkilöstöä liikkumaan, kokeilemaan uusia harrastuksia ja ennen kaikkea kannustamaan toinen toisiaan. Haaste ajoittui juuri Milano-Cortinan talviolympialaisten ajalle. Olympialaishengessä toteutettu haaste innosti yhteisöllisyyteen ja lajikirjo kasvoi vaikuttavaksi, sillä osallistujat kokeilivat peräti 220 eri liikunta- ja harrastuslajia. Kisan aktiivisin joukkue STARK Lohja iloitsi voitosta ja Starkin 1000 euron palkintostipendi haluttiin lahjoittaa paikallisten vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusten tukemiseen Hope Lohjan kautta.
Tulos julki rakennusalalta – 3 000 ammattilaista kertoo, miltä tulevaisuus nyt näyttää18.3.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Rakennusalan ammattilaiset ovat alan yleiseen keskusteluun peilaten ehkä hieman yllättäen asteen optimistisia tulevan suhteen. Stark Suomi teetti rakennusalan ammattilaisille kyselyn selvittääkseen heidän näkemyksiään alan tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi lähes 3 000 alan ammattilaista. Vaikka suurin osa ei ole vielä havainnut merkkejä muutoksesta, niin vastaajista kuitenkin 40,5 prosenttia kertoo näkevänsä jo merkkejä käänteestä parempaan suuntaan. Valtaosa uskoo tilanteen kohenevan seuraavan vuoden aikana.
Pienillä parannuksilla suuri ero – näin teet kodistasi energiatehokkaamman kovilla pakkasilla4.2.2026 08:40:00 EET | Tiedote
Suomessa on meneillään harvinaisen kireä pakkasjakso ja pörssisähkö huitelee pilvissä. Stark Suomen vastuullisuusjohtaja Anne Koskinen listaa 5 helposti toteutettavaa kohennusta, joilla kodin energiantehokkuutta voi lähteä parantamaan.
Pian on viimeinen hetki pistää töpinäksi, jos meinaa löylytellä jouluna huolletussa saunassa – asiantuntija antaa vinkit huoltoon17.12.2025 08:40:00 EET | Tiedote
Joulun lähestyessä on hyvä uhrata muutama ajatus saunan kunnossapitoon, sillä huolletussa löylyhuoneessa saunominen on tunnelmallisen lisäksi turvallista. Saunan säännölliseen huoltoon kuuluu puuosien käsittely sekä kiuaskivien tarkistus ja vaihto. Puuosien suojaaminen on hoidettava kuntoon viimeistään pari päivää ennen suunniteltua joulusaunaa. Huoltotoimenpiteet sujuvat sukkelasti asiantuntijan vinkeillä myös joulutohinan keskellä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme