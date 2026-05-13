Kokoomuksen Aalto-Setälä: Saimaannorpan suojelua vahvistetaan – hallitus asettaa selkeän minimitason kannan kasvulle

Kopra oppositiolle: "Te rakennatte suomalaisille vuosituhannen pettymystä" 12.5.2026 14:24:53 EEST | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra vastasi tiistaina jyrkin sanoin opposition välikysymykseen hallituksen talouspolitiikasta. Kopra syytti oppositiota ja erityisesti SDP:tä katteettomista lupauksista ja sekavasta politiikasta. Kopran mukaan oppositio kylvää nyt odotuksia, joille ei ole katetta ja rakentaa suomalaisille vuosituhannen pettymystä.