Kokoomuksen Aalto-Setälä: Saimaannorpan suojelua vahvistetaan – hallitus asettaa selkeän minimitason kannan kasvulle
13.5.2026 14:45:10 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Pauli Aalto-Setälä sanoo hallituksen ottavan merkittävän askeleen saimaannorpan suojelussa. Uusi asetus varmistaa, että erittäin uhanalaisen saimaannorpan kannan on kasvettava riittävän nopeasti myös muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Kannan on kasvettava keskimäärin vähintään neljä prosenttia vuodessa. Jos kasvu jää tämän alle, verkkokalastuksen rajoituksia kiristetään.
– Saimaannorppa on yksi maailman harvinaisimmista hylkeistä, jota esiintyy luonnossa vain Suomessa. Sen suojelu on siis kokonaan meidän vastuullamme, Aalto-Setälä sanoo.
Uudessa asetuksessa saimaannorpan kannan kasvulle asetetaan ensimmäistä kertaa selkeä vähimmäistaso. Kannan on kasvettava keskimäärin vähintään neljä prosenttia vuodessa. Jos kasvu jää tämän alle, verkkokalastuksen rajoituksia kiristetään.
– Nyt suojelulle asetetaan selkeä mittari. Jos norppakannan kasvu hidastuu, toimia tiukennetaan. Tämä tuo saimaannorpan suojeluun ennakoitavuutta ja tietoon perustuvaa vaikuttavuutta, Aalto-Setälä toteaa.
Asetus laajentaa kalastusrajoitusaluetta Saimaan keskeisillä norppa-alueilla. Lisäksi kaikkein vaarallisimpien pyydysten käyttö pysyy edelleen rajoitettuna ympäri vuoden.
Asetus tulee voimaan 15.5. ja on voimassa kevääseen 2031 asti.
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
