Eveliina Talvitien Helga-romaanista kantaesitys Porin Teatteriin
19.5.2026 12:33:16 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Eveliina Talvitien omapäisistä käsityöläisnaisista kertovan romaanitrilogian avausosa Helga sovitetaan näytelmäksi, joka saa ensi-iltansa Porin Teatterissa syyskuussa 2027. Trilogian toinen osa Matleena julkaistiin tänä keväänä.
Helga (Into Kustannus, 2025) kertoo työlleen omistautuvan ja lahjakkaan maalaisompelijan epätavallisesta ratkaisusta ja sen seurauksista. Sodanjälkeiseen Suomeen sijoittuvaa romaania on kiitetty erityisesti autenttisesta ajankuvastaan. Helgan ja hänen tyttärensä Matleenan tarina jatkuu 1960-luvulta 1980-luvulle trilogian toisessa osassa, joka julkaistiin huhtikuussa.
”Itse tehdyt vaatteet tarjoavat vaikenemisen kulttuurissa kasvaneille hahmoille mahdollisuuden ylisukupolviseen kohtaamiseen. Pukeutumisen kautta on mahdollisuus peilata myös yhteiskuntaluokkien rajoja”, Eveliina Talvitie hahmottelee.
Trilogian päätösosa Karita on työn alla ja ilmestyy samaan aikaan Porin teatterissa 4.9.2027 ensi-iltansa saavan Helgan kanssa. Näytelmän dramatisoinnista ja ohjauksesta vastaa Minna Nurmelin, lavastussuunnittelusta Teemu Loikas ja pukusuunnittelusta Pasi Räbinä. Lippujen myynti alkaa maaliskuussa 2027, jolloin alkavat myös harjoitukset.
”Helgan myötä Eveliina Talvitiestä tulee kolmas porilainen kirjailija, jonka teos saa uuden elämän näyttämötaiteena teatterin ohjelmistossa. Dramatisointi jatkaa teatterin pitkäjänteistä työtä vahvasti paikallisiin tarinoihin ja inhimillisiin teemoihin pohjautuvan ohjelmiston rakentamisessa”, sanoo Porin Teatterin taiteellinen johtaja Christian Lindroos.
”Helga on näyttämösovitusta ajatellen varsinainen herkku. Talvitien tyylin vähäeleisyys ja romaanin tarinan aukkoisuus, jättävät minulle dramatisoijana tilaa”, ohjaaja Minna Nurmelin kertoo. "Vaikka romaanin tarina sijoittuu Satakuntaan ja Poriin, sen sisin on universaali ja kuviteltavissa minne päin maailmaa tahansa."
Talvitie iloitsee mahdollisuudesta päästä osaksi näyttämöversioinnin prosessia. "Ilahduttaa myös olla tiettävästi ensimmäinen porilaistaustainen kirjailijanainen, jonka teoksen dramatisointi nähdään Porin teatterissa”, hän lisää.
Ompelija-trilogiasta ja Helgan näyttämösovituksesta keskustellaan Ylen Kulttuuriykkösessä keskiviikkona 20.5. klo 15.
Eveliina Talvitie on monipuolinen kirjailija ja toimittaja, joka asuu ja työskentelee Tallinnassa, Ateenassa ja Porissa. Hänen tuotantoonsa sisältyy romaaneja, elämäkertoja, tietokirjallisuutta ja lastenkirjoja. Talvitie on palkittu Tietokirjailijapalkinnolla vuonna 2025 tunnustuksena monipuolisesta ja ansiokkaasta tuotannostaan. Hän on saanut myös lastenkirjallisuuden Punni-palkinnon sekä Runeberg Junior -ehdokkuuden yhdessä kuvittaja Jani Ikosen kanssa. Talvitien kaunokirjallisuutta on käännetty viron ja kreikan kielelle.
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
