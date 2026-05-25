Maailman kuuluisimpiin kuuluva napolilaispizza tulee Suomeen – Fizza tuo L’Antica Pizzeria Da Michelen pizzat automaatteihin
25.5.2026 09:14:27 EEST | Fizza Oy | Uutinen
Fizza tuo Suomeen palan aitoa Napolia: maailman tunnetuimpiin pizzerioihin kuuluva L’Antica Pizzeria Da Michelen pizzoja on nyt saatavilla yksinoikeudella Fizzan pizza-automaateista ympäri Suomen. Ensimmäistä kertaa Pohjoismaihin saapuva legendaarinen napolilaispizza yhdistää yli 150-vuotisen pizzaperinteen moderniin automaatioteknologiaan – ilman lentomatkaa Italiaan.
Suomessa voi pian maistaa yhtä maailman tunnetuimmista napolilaispizzoista ilman lentomatkaa Italiaan. Pizza-automaattiketju Fizza tuo legendaarisen napolilaisen pizzerian L’Antica Pizzeria Da Michele pizzat Suomeen. Pizzaa on nyt saatavilla Fizzan pizza-automaateista ympäri Suomen.
Napolissa vuodesta 1870 toiminutta L’Antica Pizzeria Da Micheleä pidetään pizzaharrastajien mielestä yhtenä maailman parhaista pizzerioista. Se onkin vuonna 2025 listattu ensimmäiseksi 50 Top Pizza listauksessa maailman parhaaksi artesaanipizzaketjuksi.* Ravintolan klassinen napolilaispizza on kerännyt kulttimaineen ruokamatkailijoiden keskuudessa, ja sen eteen jonotetaan usein pitkiäkin aikoja Napolin keskustassa. Napolissa tämä pizzeria myy tuhansia pizzoja päivittäin ja on nyt ensimäistä kertaa saatavilla täällä Pohjoismaissa.
Monille ravintola tuli tutuksi elokuvasta Eat Pray Love, jossa näyttelijä Julia Roberts matkustaa Napoliin syömään juuri Da Michelen pizzaa. Elokuvakohtauksesta tuli yksi maailman tunnetuimmista pizzakohtauksista**.
“Napolilainen pizza on yksi maailman arvostetuimmista ruokakulttuurin tuotteista. Olemme todella ylpeitä, että voimme tuoda tämän legendaarisen pizzan suomalaisille helposti saataville, ilman lentomatkaa Napoliin”, sanoo Fizzan perustaja, toimitusjohtaja Alexandre Benjamin.
Fizzan pizza-automaatit paistavat tuoreen pizzan asiakkaan silmien edessä muutamassa minuutissa. Tavoitteena on yhdistää perinteinen napolilainen pizzaresepti moderniin automaatioteknologiaan, joka mahdollistaa pizzan saatavuuden ympäri vuorokauden.
“Da Michelen pizza on pizzamaailman legenda. Pizzaharrastajat ovat matkustaneet Napoliin vain kokeillakseen sitä. Nyt sama pizza on saatavilla yksinoikeudella Fizzan automaatista ympäri Suomea”, Fizzalta kerrotaan.
Ensimmäiset L’Antica Pizzeria Da Michelen pizzat ovat nyt saatavilla Fizzan automaateista Suomessa. Pizzoja on saatavilla rajoitetun ajan.
Alexandre Benjamin
Fizza Oy
Puh:+358 50 477 2147
alexandre@fizza.net
Bettina Hernberg
Fizza Oy
Puh:+358 50 556 5347
bettina@fizza.net
