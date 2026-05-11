Presidenttipari kesäksi Naantalin Kultarantaan

Tasavallan presidentin kanslia

Tiedote 35/2026

13.5.2026

Tasavallan presidentti Alexander Stubb siirtyy yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan perjantaina 5. kesäkuuta 2026. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa.

Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kasvu, joka järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön ja WAM nykytaiteen museon kanssa. Näyttely kuvaa ihmisenä kasvamista, luonnon elinvoimaa sekä ihmisen ja luonnon välistä yhteiseloa. Näyttely avataan virallisesti perjantaina 5. kesäkuuta ja se on avoinna yleisölle 30. elokuuta asti. Näyttelyssä on teoksia viideltä kuvanveistäjältä, joiden luoma kokonaisuus luo vuoropuhelun luonnon ja ihmisten välillä.

Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Presidentin laiturilla perjantai-iltana 5. kesäkuuta kello 18.00.

Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11.–12. kesäkuuta. Kultaranta-keskustelujen teemana on tänä vuonna Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.

Naantalin musiikkijuhlien puistokonsertti järjestetään Kultarannassa lauantaina 13. kesäkuuta. Konsertissa Ei Kultarantaa rakkaampaa kuullaan klassisen musiikin hittejä, jazzia ja elokuvamusiikkia, joita esittää Musiikkijuhlien jousitaiteilijat ja laulaja Aili Ikonen.

Yleisö voi tutustua Kultarannan puistoon ja veistosnäyttelyyn perjantaisin kello 18–20 toukokuun alusta syyskuun loppuun. Lisäksi Naantalin matkailu järjestää opastettuja kierroksia puistoalueelle. Lisätietoa opastetuista kierroksista ja poikkeuksista aukioloaikoihin löytyy Naantalin matkailun verkkosivuilta.

Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920. Kultarannan päärakennuksen, vuonna 1916 valmistuneen graniittilinnan rakennutti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin, ja sen on suunnittelut arkkitehti Lars Sonck. Kultarannan huvilatilaan kuuluu laaja puistoalue sekä hyötypuutarha, jossa viljellään kukkia ja vihanneksia. Kultarannan päärakennuksen ja puiston peruskorjaus valmistui lokakuussa 2024.