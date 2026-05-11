Presidenttipari kesäksi Naantalin Kultarantaan
13.5.2026 15:12:39 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tasavallan presidentti Alexander Stubb siirtyy yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan perjantaina 5. kesäkuuta 2026. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa.
Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kasvu, joka järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön ja WAM nykytaiteen museon kanssa. Näyttely kuvaa ihmisenä kasvamista, luonnon elinvoimaa sekä ihmisen ja luonnon välistä yhteiseloa. Näyttely avataan virallisesti perjantaina 5. kesäkuuta ja se on avoinna yleisölle 30. elokuuta asti. Näyttelyssä on teoksia viideltä kuvanveistäjältä, joiden luoma kokonaisuus luo vuoropuhelun luonnon ja ihmisten välillä.
Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Presidentin laiturilla perjantai-iltana 5. kesäkuuta kello 18.00.
Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Stubbin isännöimät Kultaranta-keskustelut 11.–12. kesäkuuta. Kultaranta-keskustelujen teemana on tänä vuonna Globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen.
Naantalin musiikkijuhlien puistokonsertti järjestetään Kultarannassa lauantaina 13. kesäkuuta. Konsertissa Ei Kultarantaa rakkaampaa kuullaan klassisen musiikin hittejä, jazzia ja elokuvamusiikkia, joita esittää Musiikkijuhlien jousitaiteilijat ja laulaja Aili Ikonen.
Yleisö voi tutustua Kultarannan puistoon ja veistosnäyttelyyn perjantaisin kello 18–20 toukokuun alusta syyskuun loppuun. Lisäksi Naantalin matkailu järjestää opastettuja kierroksia puistoalueelle. Lisätietoa opastetuista kierroksista ja poikkeuksista aukioloaikoihin löytyy Naantalin matkailun verkkosivuilta.
Naantalissa Luonnonmaan saaressa sijaitseva Kultaranta on ollut Suomen tasavallan presidentin kesävirka-asuntona vuodesta 1920. Kultarannan päärakennuksen, vuonna 1916 valmistuneen graniittilinnan rakennutti maanviljelysneuvos Alfred Kordelin, ja sen on suunnittelut arkkitehti Lars Sonck. Kultarannan huvilatilaan kuuluu laaja puistoalue sekä hyötypuutarha, jossa viljellään kukkia ja vihanneksia. Kultarannan päärakennuksen ja puiston peruskorjaus valmistui lokakuussa 2024.
President Stubb reser till Bukarest11.5.2026 14:04:46 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 34/2026 11.5.2026 Republikens president Alexander Stubb deltar i Bukarest nio-gruppens toppmöte i Bukarest, Rumänien, onsdagen den 13 maj 2026. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och Natos kommande toppmöte i Ankara. Finland deltar i B9-toppmötet som inbjuden gäst. Till mötet har även representanter från de andra nordiska länderna och Förenta staterna bjudits in, samt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och Natos generalsekreterare Mark Rutte. Bukarest nio-gruppen (B9) omfattar Natos östliga medlemsländer Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Gruppen grundades 2015 av Rumäniens president Klaus Johannis och Polens president Andrzej Duda.
Presidentti Stubb Bukarestiin11.5.2026 14:04:46 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 34/2026 11.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Bukarest yhdeksän (B9) -ryhmän huippukokoukseen Bukarestissa, Romaniassa, 13. toukokuuta 2026. Kokouksen teemana on transatlanttinen turvallisuus ja Naton tuleva Ankaran huippukokous. Suomi osallistuu B9-ryhmän huippukokoukseen vierailijan roolissa. Kokoukseen on kutsuttu myös muiden Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen edustajat, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sekä Naton pääsihteeri Mark Rutte. Bukarest yhdeksän -ryhmään kuuluvat Naton itäiset jäsenmaat Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, Romania, Slovakia, Tšekki, Unkari ja Viro. Ryhmän perustivat Romanian presidentti Klaus Iohannis ja Puolan presidentti Andrzej Duda vuonna 2015.
President Stubb to travel to Bucharest11.5.2026 14:04:46 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 34/2026 11 May 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will attend the Bucharest Nine (B9) Summit in Bucharest, Romania, on Wednesday 13 May 2026. The meeting will focus on transatlantic security and NATO’s forthcoming summit in Ankara. Finland will attend the B9 Summit as a guest. Representatives from the other Nordic countries and the United States have also been invited to the summit, as well as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and NATO Secretary General Mark Rutte. The Bucharest Nine format, also referred to as NATO's Eastern Flank, includes Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania and Slovakia. The group was established by President Klaus Iohannis of Romania and President Andrzej Duda of Poland in 2015.
President Stubb på statsbesök till Litauen – fokus på säkerhet och teknik8.5.2026 15:28:38 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 33/2026 8.5.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb avlägger statsbesök i Litauen 14–15 maj 2026. Syftet med besöket är att befästa de bilaterala relationerna mellan Finland och Litauen och att diskutera den övergripande säkerheten, försvarsindustrin samt samarbetet inom teknik. På dagordningen står även Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina och stödet till Ukraina. Besöket inleds torsdagen den 14 maj i Vilnius, där Litauens president Gitanas Nausėda tillsammans med sin maka Diana Nausėdienė tar emot presidentparet vid en officiell välkomstceremoni. Därefter håller presidenterna officiella överläggningar om bland annat de bilaterala relationerna och försvarssamarbetet, Europas säkerhet och försvarsförmåga, regional säkerhet samt aktuella globala frågor. Efter överläggningarna träffar president Stubb Litauens premiärminister Inga Ruginienė vid en arbetslunch. Presidenten kommer också att ha ett möte
Presidentti Stubbin valtiovierailulla Liettuassa esillä turvallisuus ja teknologia8.5.2026 15:28:38 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 33/2026 8.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb tekee yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa valtiovierailun Liettuaan 14.–15. toukokuuta 2026. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Liettuan kahdenvälisten suhteiden syventäminen, kokonaisturvallisuus, puolustusteollisuus ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa ja tuki Ukrainalle. Vierailu käynnistyy torstaina 14. toukokuuta Vilnassa, jossa Liettuan presidentti Gitanas Nausėda ja hänen puolisonsa Diana Nausėdienė ottavat presidenttiparin vastaan valtiovierailuun kuuluvin seremonioin. Seuraavaksi presidentit käyvät viralliset keskustelut, joiden aiheina ovat muun muassa kahdenväliset suhteet ja puolustusyhteistyö, Euroopan turvallisuus ja puolustuskyky, alueellinen turvallisuus sekä ajankohtaiset globaalit kysymykset. Tämän jälkeen presidentti Stubb tapaa Liettuan pääministeri Inga Ruginienėn työlounaalla. Ohjelmassa on myös tapaaminen Liettuan par
