Keski-Suomen hyvinvointialue vältti aluejakoselvityksen
13.5.2026 15:15:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue ei ole joutumassa aluejakoselvitykseen. Keski-Suomen hyvinvointialueella on arviointiryhmän mukaan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvitä tehtävistään sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden järjestäjänä.
Arviointiryhmä toteaa loppuraportissaan, että koska hyvinvointialueen aluevaltuusto on sitoutunut joulukuussa 2025 hyväksytyn taloussuunnitelman mukaiseen erittäin haasteelliseen tavoitteeseen, arviointiryhmä ei esitä valtiovarainministeriölle hyvinvointialuejakolaissa tarkoitetun aluejakoselvittäjän asettamista. Arviointiryhmä ei esittänyt loppuraportissaan myöskään uusia toimenpide-ehdotuksia tai suosituksia. Arviointiryhmän loppuraportti julkaistiin tänään 13.5.
Loppuraporttiin sisältyvä toimenpideohjelma sisältää arviointiryhmän mukaan riittävästi sellaisia toimia, jotka toteutuessaan mahdollistavat alueella taloussuunnitelman tavoitteiden edellyttämän toiminnallisen ja rakenteellisen muutoksen. Toimenpideohjelmaa on kuitenkin arviointiryhmän näkemyksen mukaan välttämätöntä edelleen täsmentää ja tarkentaa tavanomaisen taloussuunnitteluprosessin osana erityisesti suunnitelmakauden loppuvuosien osalta, jotta taloudellisten tavoitteiden toteutuminen varmistuu.
Arviointiryhmän puheenjohtajan Jaakko Herralan mukaan arviointityötä on tehty yhdessä ja hyvässä hengessä. Arviointimenettely on myös laatuaan ensimmäinen.
– Merkille pantavaa on, että Keski-Suomen hyvinvointialue on kolmesta alueesta ensimmäinen, joka on saanut valmiiksi suunnitelman talouden tasapainottamiseksi vuoden 2030 loppuun mennessä. Toimeenpano on kuitenkin vasta alussa ja vaatii jatkossa monivuotista ja sitoutunutta päätöksentekoa, toimeenpanoa ja toimeenpanon seurantaa. Kiitän hyvinvointialuetta arviointimenettelyyn sitoutumisesta, Herrala kertoo.
Hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorela on tyytyväinen arviointiryhmän työhön ja siihen, että luottamusta valtion suuntaan on saatu palautettua.
– Tämä on määrätyllä tavallaan uudenkin alku. Vaikka saimme myönteisen lopputuleman arviointimenettelystä, niin samalla jo tehdyn työn voidaan katsoa myös edelleen vauhdittuvan. Tarvitsemme uusia innovatiivisia ratkaisuja tuleville vuosille, joiden avulla selviämme seuraavien vuosien tavoitteista. Suunnitelmaa loppuvuosien toimenpiteistä on tarkennettava vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä, Vuorela kertoo.
– Meidän on lähivuosina joka vuosi sopeutettava talouttamme: vuonna 2030 meidän on pärjättävä samalla rahamäärällä kuin tänä vuonna. Se tarkoittaa 170 miljoonan euron sopeuttamistoimenpiteitä kun otamme huomioon yleisen kustannustason ja palkkamenojen kasvun, Vuorela lisää.
– Minulla on kuitenkin täysi usko ja luottamus siihen, että hyvinvointialueemme tässä onnistuu. Nyt palvelut on täysin läpivalaistu ja meillä on hyvin tarkka kuva siitä, missä kohden palvelumme ovat laajempia kuin muualla maassa. Vaikka tulemme sopeuttamaan taloutta niin pidämme huolta siitä, että pystymme turvaamaan toimivat palvelut asukkaille ja pidämme henkilöstön jaksamisesta huolta, Vuorela jatkaa.
Arviointiryhmä toteaa raportissaan, että alueiden rahoitusmallia kehitetään tulevien vuosien aikana ja että koko julkiseen talouteen kohdistuvat merkittävät tasapainotusvaateet vaikuttavat väistämättä myös hyvinvointialueiden rahoitukseen tulevina vuosina.
– Meillä on tärkeä edelleen jatkaa myös edunvalvontaamme sen suhteen, että saamme hyvinvointialueiden rahoituksen oikeudenmukaiseksi ja pysäytettyä hyvinvointialueiden eriytymiskehityksen, Vuorela kertoo.
Arviointiryhmän mukaan ministeriöiden on perusteltua seurata erityisen tarkasti alueen toiminnan ja talouden tilannetta sekä taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman toteuttamisessa mahdollisesti ilmeneviä poikkeamia ja ryhtyä tarvittaessa lainsäädännön mahdollistamiin toimiin. Valtiovarainministeriö voi hyvinvointialuelain mukaisesti käynnistää uuden arviointimenettelyn tai asettaa aluejakoselvityksen. Seurattavana on muun muassa se, miten alueen tavoitteet palvelurakenteen ja palveluverkon sekä palveluiden peittävyyden ja kustannustason laskun osalta toteutuvat ja erikoissairaanhoidon auditoinnin tulokset viedään käytäntöön.
Aluehallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto painottaa sitä, että Keski-Suomen hyvinvointialue säilyy itsenäisenä ja päätöksenteko on omissa käsissä.
– Vaikka talouden sopeuttaminen on vaatinut myös kipeitä päätöksiä, olemme olleet laajasti sitoutuneita toiminnan ja talouden yhteensovittamiseen. Jatkossakin joudumme tarkastelemaan palveluita ja esimerkiksi niiden vaikuttavuutta. On hyvä muistaa, että kustannusvaikuttavuus, terve talous ja palveluiden turvaaminen kulkevat käsi kädessä, Ylälehto kertoo.
Hyvinvointialueen aluehallituksen on tarkoitus käsitellä toimenpideohjelmaa 26.5. ja aluevaltuuston on tarkoitus päättää toimenpideohjelmasta 9.6.
Liitetiedostot:
- Arviointiryhmän loppuraportti
- Liite 1: Arviointiryhmän asettamispäätös
- Liite 2: Arviointiryhmän asiantuntijajäsenet
- Liite 3: Talouden sopeuttamisen toimenpideohjelma
- Valokuva. Kuvassa vasemmalta: Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, valtiovarainministeriö, Kirsi Kaikko, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö, Kati Kallimo, sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Jani Ylälehto, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Lasse Leppä, konsernipalveluiden toimialajohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Hanna Nevala, erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö, Tiina Snellman, strategia- ja ohjausyksikön johtaja, sisäministeriö.
Pöydän ääressä: Jaakko Herrala, arviointiryhmän puheenjohtaja, Piia Vuorela, hyvinvointialuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue
Kuvaaja: Sanna-Riikka Koponen
Yhteyshenkilöt
Jaakko Herralaarviointiryhmän puheenjohtajaPuh:045 125 2222
Piia VuorelahyvinvointialuejohtajaPuh:050 442 0455piia.vuorela@hyvaks.fi
Minna-Marja Jokinenhallintoneuvos
Valtionvarainministeriö
Jani Ylälehtoaluehallituksen puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:0400 922 636jani.ylalehto@hyvaks.fi
Kati Kallimososiaali- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Lasse LeppäToimialajohtaja, konsernipalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvolan verkkoajanvaraus laajenee 18.5.
Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluiden verkkoajanvaraus laajenee maanantaina 18.5.2026 äitiysneuvolaan, lastenneuvolan lisäkäyntiaikoihin ja kaikkiin seksuaaliterveyspalveluita tarjoaviin yksiköihin.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.5.2026
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JOUTSA Pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Joutsaan Kaakontielle klo 4:00. 20m2 aittarakennuksessa alkanut palamaan. Yksi ihminen oli ollut nukkumassa aitassa, kun oli herännyt palovaroittimen ääneen ja havainnut sisällä savua. Henkilö pääsi ulos aitasta vahingoitta. Palo rajoittui aitan sisälle, eikä päässyt leviämään ympäristöön tai muihin rakennuksiin pihapiirissä. Palon syttymissyy on epäselvä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö. Kohteessa toimi viisi yksikköä. Tilanteen varmistaminen kestänee vielä noin tunnin ajan.
Jämsään tulevan sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelma eteni aluehallituksessa 12.5.2026
Keski-Suomen hyvinvointialue on rakentamassa uuden sosiaali- ja terveyskeskuksen Jämsään. Aluehallitus hyväksyi tänään 12.5. kokouksessaan sosiaali- ja terveyskeskuksen hankesuunnitelman.
Keski-Suomen hyvinvointialue kannustaa e-laskun käyttöön - laskujen toimitustavat laajenevat 12.5.2026
Keski-Suomen hyvinvointialueen laskujen sanomanvälitysoperaattori muuttuu toukokuun 2026 aikana. Muutos tuo asiakkaille uusia mahdollisuuksia vastaanottaa laskuja sähköisesti.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 12.5.2026
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 12.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Tilanne Kankitiellä on päättynyt. Luhtitalon pyykkituvassa pyykinpesukone vikaantunut ja savuttanut. Palo ei päässyt leviämään koneesta, ja se saatiin sammumaan. Pyykkitupa tuuletettiin savusta. Henkilövahinkoja tai suurempia omaisuusvahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitoksella paikalla oli seitsemän yksikköä, sekä poliisin ja ensihoidon yksiköitä.
