Kampanja muistuttaa keskisuomalaisia alle 25-vuotiaita mahdollisuudesta maksuttomaan ehkäisyyn

– Hyvinvointialueellamme alle 25-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset saavat ehkäisyn maksutta. Maksuttoman ehkäisyn tavoitteena on lisätä nuorten tasa-arvoa ja parantaa nuorten seksuaaliterveyttä ja ehkäisyn käyttöä niillä alle 25-vuotiailla, joilla siihen on tarve. Tarkoitus on myös vähentää alle 25-vuotiaiden ei-toivottuja raskauksia, raskauden keskeytyksiä ja sukupuoliteitse tarttuvia tauteja, kertoo palvelupäällikkö Tiina Kelin Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.

Maksuttoman raskauden ehkäisyn valikoimaan kuuluvat ehkäisypillerit, -kapselit, -renkaat, -laastarit ja -kierukat sekä kondomit. Myös jälkiehkäisy on maksutonta. Nuoret voivat tilata ehkäisyvalmisteita digipalveluiden kautta, kun niihin on voimassa oleva resepti.

Kampanja näkyy hyvinvointialueen sosiaalisen median kanavilla sekä toimipisteissä ympäri Keski-Suomen touko-kesäkuun ajan.

Noutoautomaattien käyttöä suositellaan

Jyväskylässä, Jämsässä ja Äänekoskella valmisteet voi tilata noutoautomaattiin. Noutoautomaatit sijaitsevat Kyllön sosiaali- ja terveysasemalla Jyväskylässä sekä Jämsän ja Äänekosken sosiaali- ja terveyskeskusten pääauloissa. Toisen asteen opiskelijat voivat noutaa valmisteita myös Jyväskylän opiskeluterveydenhuollon tiloissa Sepänkadulla olevasta noutoautomaatista.

– Noutoautomaatit ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Toivomme, että noutoautomaattien käyttö yleistyisi, koska niiden käyttö on helppoa ja valmisteet voi noutaa omien aikataulujensa mukaan. Noutoautomaatit vapauttavat myös terveydenhoitajien aikaa muuhun työhön, toteaa palveluvastaava Niina Romo Keski-Suomen hyvinvointialueen neuvola- ja seksuaaliterveyspalveluista.

Noutoautomaatteihin voi tilata myös maksuttomia kondomeja. Valmisteet toimitetaan noutoautomaattiin ja asiakas saa ilmoitusviestin puhelimeensa, kun tilaus on noudettavissa. Lokerikon luukku avautuu viestissä olevalla koodilla tai QR-koodilla. Valmisteet on noudettava viiden vuorokauden kuluessa noutoviestin vastaanottamisesta.

Jos lähellä ei ole noutoautomaattia, voi ehkäisyvalmisteiden noutoajan varata lähimpään neuvolaan Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkoasioinnin kautta www.hyvaks.fi/asioi-verkossa-sivulta. Ehkäisyvalmisteiden tilauslomake pitää olla täytettynä ennen ajanvarauksen tekoa. Se löytyy digipalveluistamme osiosta Lasten, nuorten ja perheiden kiireetön asiointi.

Lisää tietoa verkkosivuillamme osoitteessa https://www.hyvaks.fi/palvelumme/maksuton-ehkaisy-alle-25-vuotiaille.