Metsästysammunnan ABC -koulutuksia entistä enemmän ympäri Suomen – ilmoittaudu nyt
15.5.2026 09:30:17 EEST | Suomen Metsästäjäliitto ry | Uutinen
Turvallisiin riistalauksiin tähtääviä Metsästysammunnan ABC -koulutuksia järjestetään tänä kesänä entistä tiuhemmin ympäri Suomen. Pelkästään kuukauden sisällä on tarjolla noin 250 koulutuspaikkaa eri puolilla maata. Tänä vuonna kokeillaan myös verkko-oppimisympäristöä ja uutta, entistä joustavampaa koulutusmallia.
Suomen Metsästäjäliitto panostaa entistä vahvemmin metsästyksen turvallisuuteen. Metsästysammunnan ABC -koulutusten tavoitteena on varmistaa, että jokaisella metsästäjällä on riittävät valmiudet turvalliseen ja eettiseen riistalaukaukseen. ABC-koulutusten kausi on juuri nyt kuumimmillaan, ja monilla paikkakunnilla kurssit täyttyvät nopeasti – siksi ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti.
Mikä on Metsästysammunnan ABC?
Metsästysammunnan ABC on Suomen Metsästäjäliiton kehittämä vapaaehtoinen ampumakoulutus, jonka tarkoituksena on opettaa metsästysammunnan ja turvallisen aseenkäsittelyn perusteet heti oikein. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen myötä Metsästysammunnan ABC -koulutuksia kehitetään ja lisätään kautta maan, jotta yhä useampi metsästäjä pääsee harjoittelemaan ohjatusti ampumaradalla.
Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi haulikko- ja kivääriammunnan perusteita ampumaradalla. Painopiste on turvallisuudessa ja aseen hallinnassa, jolla tähdätään eettiseen riistalaukaukseen. Koulutus madaltaa kynnystä tulla ampumaradalle ja antaa osallistujille valmiudet jatkaa omaehtoista harjoittelua turvallisesti.
Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Metsästysammunnan ABC -koulutukset on suunnattu erityisesti metsästyskorttia juuri suorittaville, uusille tai vain vähän ampuneille metsästäjille. Koulutuksiin voivat osallistua kaikenikäiset ja alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella. Koulutukseen voi osallistua myös ilman omaa asetta tai aselupaa, mukaan tarvitset vain kuulosuojaimet ja ampujanlasit.
Kaikille yhteistä on tarve varmistaa, että riistalaukaukset ovat turvallisia ja hallittuja – ja siihen ABC tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden juuri nyt, ennen varsinaisen metsästyskauden alkua.
Osa kursseista on suunnattu nuorille ja naisille.
Uudistuva koulutusmalli tuo joustavuutta
Metsästysammunnan ABC -koulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin nykyisiä tarpeita. Perinteinen kuuden tunnin ratakoulutus uudistuu joustavammaksi malliksi, jossa ampumaradalla toteutettavat haulikko- ja kivääriosuudet ovat kumpikin kahden tunnin mittaisia. Näitä tukee itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus, jonka avulla teoriaan voi perehtyä etukäteen ajasta ja paikasta riippumatta.
Uutta mallia pilotoidaan parhaillaan ja verkkokoulutus saadaan käyttöön vielä tämän ratakauden aikana. Toistaiseksi valtaosa koulutuksista järjestetään vielä vanhan mallin mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on tehdä koulutuksesta tehokkaampi, helpommin järjestettävä ja paremmin erilaisille ampumaradoille sopiva. Se mahdollistaa useampia koulutuksia ja lisää osallistumismahdollisuuksia eri puolilla Suomea.
Lisää kouluttajia – lisää turvallisia laukauksia
Hankkeen aikana Metsästäjäliitto on kouluttanut jo lähes 250 uutta Metsästysammunnan ABC -kouluttajaa eri puolille Suomea. Kouluttajamäärän merkittävä kasvu mahdollistaa koulutusten lisäämisen ja parantaa alueellista kattavuutta.
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni metsästäjä ehtii mukaan koulutukseen jo kuluvan kesän aikana – ja siksi vapaita koulutuspaikkoja kannattaa tarkkailla ja varata ajoissa.
Rekisteri uudistuu – huomioi ilmoittautumisessa!
Suomen Metsästäjäliiton tapahtuma- ja jäsenrekisteri on uudistumassa. Rekisterin vaihdoksen aikana 15.5.–1.6.2026 Metsästysammunnan ABC -koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu väliaikaisen ilmoittautumissivun kautta (linkit aktivoituvat 15.5.2026 kello 12.15.
Katso ajankohtaiset koulutukset ja ilmoittaudu heti: https://metsastajaliitto.fi/metsastysammunnanabc
Katso lisää Metsästysammunnan ABC -koulutuksista:
https://metsastajaliitto.fi/abc
Katso lisää jäsenrekisterimme uudistuksesta:
https://metsastajaliitto.fi/uutiset/jasenrekisteri-uudistuu-tervetuloa-jahti-ja-omajahti
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jussi PartanenMetsästysampumapäällikköMetsästäjäliittoPuh:040 845 1572jussi.partanen@metsastajaliitto.fi
Tapio PalmunenHankekoordinaattori, Metsästysammunnan ABC -hankeMetsästäjäliittoPuh:0405633100tapio.palmunen@metsastajaliitto.fi
Kuvat
Suomen Metsästäjäliitto on valtakunnallinen metsästäjien etujärjestö, jonka jäseninä on noin 145 000 metsästäjää ja 2 700 metsästysseuraa. Tehtävämme on edistää metsästystä, luontoelämyksiä ja luonnonvarojen kestävää käyttöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Metsästäjäliitto ry
Metsästäjäliitto: suojametsästys on kustannustehokas tapa ehkäistä hanhi‑ ja merimetsovahinkoja8.5.2026 11:23:57 EEST | Uutinen
Metsästäjäliitto tukee lausunnossaan hallituksen esitystä, jolla valkoposkihanhen ja merimetson kannan sääntelyä uudistetaan vahinkoperusteisen suojametsästyksen suuntaan. Nykyinen poikkeuslupajärjestelmä ei mahdollista riittävän tehokasta reagointia.
Metsästäjäliitto kiirehtii karhun kiintiömetsästyksen valmistelua28.4.2026 15:32:07 EEST | Uutinen
Metsästäjäliitto ilmaisee huolensa karhunmetsästyksen valmistelujen hitaudesta. Eduskunta on edellyttänyt kiintiömetsästyksen säädösten valmistelua, mutta käytännön toimia asian eteen ei ole nähtävissä. Liiton mukaan karhun kiintiömetsästys tulee laajentaa poronhoitoalueelta koko maahan, mihin eduskunnan joulukuussa hyväksymä laki suurpetojen kiintiömetsästyksestä antaa mahdollisuuden.
Nuorisotyöstä kiitosta – Metsästäjäliiton vuoden metsästysseura on LaMas Raumalta27.4.2026 12:09:29 EEST | Uutinen
Metsästäjäliiton kevätliittokokous valitsi vuoden metsästysseuraksi Lapin metsästyshoito- ja ampumaseuran Satakunnan piiristä. Seura sai eritoten kiitosta ansiokkaasta nuorisotyöstä: jäsenistöstä neljännes on alle 35-vuotiaita. Kokouksessa käsiteltiin myös muun muassa Jahti-lehden tulevaisuutta ja liiton toimintakertomusta.
Supersuosittu hirvilive muistuttaa metsästyksen todellisesta luonteesta - luvassa "Slow Huntingia”17.4.2026 16:53:34 EEST | Uutinen
Ruotsin television (SVT) vuodesta toiseen miljoonayleisöjä keräävä luontolive Den stora älgvandringen (Suuri hirvivaellus) käynnistyy jälleen Yle Areenassa lauantaina 18.4. Ruotsin Metsästäjäliitto on lanseerannut tv-ilmiön kunniaksi Hälgvandringen-haasteen, joka kannustaa pohtimaan omaa luontosuhdetta. Suomen Metsästäjäliitto vastaa huutoon Erähaasteella 2026.
OKM avustaa Metsästäjäliiton nuorisotyötä – nuoret toivovat käytännönläheisiä koulutuksia9.3.2026 15:18:35 EET | Uutinen
Metsästäjäliitossa laaditaan parhaillaan nuorisotoiminnan ja -viestinnän strategiaa vuosille 2026–2030. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi maaliskuun alussa Metsästäjäliitolle nuorisotyön ja -toiminnan kehittämiseen 115 600 euron yleisavustuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme