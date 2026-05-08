Metsästysammunnan ABC -koulutuksia entistä enemmän ympäri Suomen – ilmoittaudu nyt

Suomen Metsästäjäliitto panostaa entistä vahvemmin metsästyksen turvallisuuteen. Metsästysammunnan ABC -koulutusten tavoitteena on varmistaa, että jokaisella metsästäjällä on riittävät valmiudet turvalliseen ja eettiseen riistalaukaukseen. ABC-koulutusten kausi on juuri nyt kuumimmillaan, ja monilla paikkakunnilla kurssit täyttyvät nopeasti – siksi ilmoittautuminen kannattaa tehdä heti.

Mikä on Metsästysammunnan ABC?

Metsästysammunnan ABC on Suomen Metsästäjäliiton kehittämä vapaaehtoinen ampumakoulutus, jonka tarkoituksena on opettaa metsästysammunnan ja turvallisen aseenkäsittelyn perusteet heti oikein. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen myötä Metsästysammunnan ABC -koulutuksia kehitetään ja lisätään kautta maan, jotta yhä useampi metsästäjä pääsee harjoittelemaan ohjatusti ampumaradalla.

Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi haulikko- ja kivääriammunnan perusteita ampumaradalla. Painopiste on turvallisuudessa ja aseen hallinnassa, jolla tähdätään eettiseen riistalaukaukseen. Koulutus madaltaa kynnystä tulla ampumaradalle ja antaa osallistujille valmiudet jatkaa omaehtoista harjoittelua turvallisesti.

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Metsästysammunnan ABC -koulutukset on suunnattu erityisesti metsästyskorttia juuri suorittaville, uusille tai vain vähän ampuneille metsästäjille. Koulutuksiin voivat osallistua kaikenikäiset ja alle 18-vuotiaat huoltajan suostumuksella. Koulutukseen voi osallistua myös ilman omaa asetta tai aselupaa, mukaan tarvitset vain kuulosuojaimet ja ampujanlasit.

Kaikille yhteistä on tarve varmistaa, että riistalaukaukset ovat turvallisia ja hallittuja – ja siihen ABC tarjoaa matalan kynnyksen mahdollisuuden juuri nyt, ennen varsinaisen metsästyskauden alkua.



Osa kursseista on suunnattu nuorille ja naisille.

Uudistuva koulutusmalli tuo joustavuutta

Metsästysammunnan ABC -koulutusta uudistetaan vastaamaan entistä paremmin nykyisiä tarpeita. Perinteinen kuuden tunnin ratakoulutus uudistuu joustavammaksi malliksi, jossa ampumaradalla toteutettavat haulikko- ja kivääriosuudet ovat kumpikin kahden tunnin mittaisia. Näitä tukee itsenäisesti suoritettava verkkokoulutus, jonka avulla teoriaan voi perehtyä etukäteen ajasta ja paikasta riippumatta.

Uutta mallia pilotoidaan parhaillaan ja verkkokoulutus saadaan käyttöön vielä tämän ratakauden aikana. Toistaiseksi valtaosa koulutuksista järjestetään vielä vanhan mallin mukaisesti. Uudistuksen tavoitteena on tehdä koulutuksesta tehokkaampi, helpommin järjestettävä ja paremmin erilaisille ampumaradoille sopiva. Se mahdollistaa useampia koulutuksia ja lisää osallistumismahdollisuuksia eri puolilla Suomea.

Lisää kouluttajia – lisää turvallisia laukauksia

Hankkeen aikana Metsästäjäliitto on kouluttanut jo lähes 250 uutta Metsästysammunnan ABC -kouluttajaa eri puolille Suomea. Kouluttajamäärän merkittävä kasvu mahdollistaa koulutusten lisäämisen ja parantaa alueellista kattavuutta.

Tavoitteena on, että mahdollisimman moni metsästäjä ehtii mukaan koulutukseen jo kuluvan kesän aikana – ja siksi vapaita koulutuspaikkoja kannattaa tarkkailla ja varata ajoissa.

Rekisteri uudistuu – huomioi ilmoittautumisessa!

Suomen Metsästäjäliiton tapahtuma- ja jäsenrekisteri on uudistumassa. Rekisterin vaihdoksen aikana 15.5.–1.6.2026 Metsästysammunnan ABC -koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu väliaikaisen ilmoittautumissivun kautta (linkit aktivoituvat 15.5.2026 kello 12.15.

Katso lisää Metsästysammunnan ABC -koulutuksista:

Katso lisää jäsenrekisterimme uudistuksesta:

