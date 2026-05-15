SDP:n Suhonen kysyy ministeriltä: Metsureiden työpaikat karkaamassa ulkomaisille – Suomen työ- ja verolainsäädännölle viitataan kintaalla!

– On tullut ilmi tapauksia, jotka ovat täysin vastoin Suomen työlainsäädännön minimiehtoja. Lisäksi on selvää, että metsiä hoidetaan täysin harmaan talouden puolella. Tämä rapauttaa kilpailun metsätöiden työmarkkinoilla ja väärin tekevät syövät reilujen työntekijöiden ja työnantajien leipää, sanoo eduskunnan työelämä- tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.

– Lisäksi kuten tiedetään, metsänomistajia tuetaan verovaroista metsähoitoon Kemera-, Metka- ja Helmi-ohjelmien kautta tänäkin vuonna lähes 60 miljoonalla eurolla. Onko oikein, että ulkomaalaiset syövät suomalaisten metsureiden leivän ja jättävät veronsa hoitamatta epäreilulla kilpailulla ja polkuhinnoilla? Viimeksi huhtikuussa Tornator ilmoitti irtisanovansa kaikki metsurit, jatkaa myös eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Suhonen.

– Haluan kirjallisella kysymyksellä selvittää, miksi metsäalan tukia ei voida takaisinperiä kuten muitakin väärin perustein tai epärehellisesti maksettuja metsänhoidon korvauksia. Maan hallitus on edistänyt kovin ottein paikallista sopimista, mutta ei kai sen tarkoituksena ollut sivuuttaa kotimaista ammattitaitoa ja heikentää työehtoja alle Suomen työlainsäädännön minimin sekä kannustaa veronkiertoon, ihmettelee Savo-Karjalan vaalipiirin Suhonen.