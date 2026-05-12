DNA helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten työympäristöjen hallintaa
13.5.2026 15:19:53 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA tuo markkinoille pk-yrityksille suunnatun DNA Älykäs toimisto -palvelun, joka tarjoaa modernin työympäristön Google Workspace -alustalla. Palvelu kattaa käyttöönoton, hallinnan, tietoturvan ja ylläpidon kokonaisuutena asiakkaan valitseman palvelupaketin mukaisesti.
Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat tietoturvauhat ovat yleistyneet ja kehittyneet entistä uskottavammiksi. Yksittäinen tietoturvaratkaisu ei enää riitä, vaan liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää kokonaisvaltaista, ajantasaista ja hallittua työympäristöä. DNA Älykäs toimisto vähentää IT-hallinnan kuormaa, parantaa tietoturvaa ja varmistaa työympäristön häiriöttömän toiminnan. Lisäksi palvelun tekoälyominaisuudet lisäävät tuottavuutta organisaatiossa.
“Tarjoamme pienille ja keskisuurille yrityksille hallitun ja tietoturvaa tukevan modernin työympäristön avaimet käteen -palveluna. Asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa luottaen siihen, että heidän työympäristönsä on aina ajan tasalla ja tietoturva kunnossa. Lisäksi palvelu skaalautuu joustavasti yrityksen kasvun ja muuttuvien tarpeiden mukaan, kertoo DNA:lla kyberturvallisuudesta ja digitaalisista alustoista vastaava johtaja Kaapro Kanto.
Asiakas voi valita DNA Älykäs toimisto -palvelusta itselleen sopivan palvelupaketin. Lite-palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joilla on tarve luotettavalle perusylläpidolle. Palvelu kattaa muun muassa työympäristön perustason hallinnan ja ylläpidon, käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan, perusmonitoroinnin ja hälytykset sekä säännöllisen raportoinnin. Pro-palvelu soveltuu puolestaan niille organisaatioille, jotka tarvitsevat korkeampaa tietoturvaa sekä ennakoitavaa ja jatkuvaa työympäristön hallintaa. Pro-palveluun kuuluu muun muassa laajemmat asiantuntija- ja kehityspalvelut, joita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.
“Tarjoamme PK-yrityksille kaikki digitaalisen työarjen palvelut viestinnästä tekoälypohjaisiin asiakaspalveluratkaisuihin, tietoturvaan ja nyt myös älykkääseen työympäristöön saakka. Työympäristön hallinnan ja tietoturvan ei tarvitse olla monimutkaista, vaan palveluna tuotettu kokonaisuus vapauttaa yritysten aikaa ja tuo sujuvuutta arkeen”, summaa Kanto.
“Google Workspacen missiona on yhdistää ihmiset merkityksellisellä tavalla, jotta he voivat luoda, kehittää ja tehdä yhteistyötä asioiden edistämiseksi”, sanoo Google Cloudin Suomen maajohtaja Markus Hongisto. “Yhteistyössä DNA:n kanssa tarjoamme suomalaisille yrityksille paremmat resurssit sekä tekoälypohjaista tukea tehokkuuden kasvattamiseen, vaikuttavampien yhteyksien luomiseen sekä yritysten agenttipohjaisen työympäristömuutoksen vauhdittamiseen.”
Lisätietoja medialle:
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
