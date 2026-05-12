DNA helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten työympäristöjen hallintaa

Pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvat tietoturvauhat ovat yleistyneet ja kehittyneet entistä uskottavammiksi. Yksittäinen tietoturvaratkaisu ei enää riitä, vaan liiketoiminnan jatkuvuus edellyttää kokonaisvaltaista, ajantasaista ja hallittua työympäristöä. DNA Älykäs toimisto vähentää IT-hallinnan kuormaa, parantaa tietoturvaa ja varmistaa työympäristön häiriöttömän toiminnan. Lisäksi palvelun tekoälyominaisuudet lisäävät tuottavuutta organisaatiossa.

“Tarjoamme pienille ja keskisuurille yrityksille hallitun ja tietoturvaa tukevan modernin työympäristön avaimet käteen -palveluna. Asiakkaamme voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa luottaen siihen, että heidän työympäristönsä on aina ajan tasalla ja tietoturva kunnossa. Lisäksi palvelu skaalautuu joustavasti yrityksen kasvun ja muuttuvien tarpeiden mukaan, kertoo DNA:lla kyberturvallisuudesta ja digitaalisista alustoista vastaava johtaja Kaapro Kanto.

Asiakas voi valita DNA Älykäs toimisto -palvelusta itselleen sopivan palvelupaketin. Lite-palvelu on tarkoitettu organisaatioille, joilla on tarve luotettavalle perusylläpidolle. Palvelu kattaa muun muassa työympäristön perustason hallinnan ja ylläpidon, käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan, perusmonitoroinnin ja hälytykset sekä säännöllisen raportoinnin. Pro-palvelu soveltuu puolestaan niille organisaatioille, jotka tarvitsevat korkeampaa tietoturvaa sekä ennakoitavaa ja jatkuvaa työympäristön hallintaa. Pro-palveluun kuuluu muun muassa laajemmat asiantuntija- ja kehityspalvelut, joita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

“Tarjoamme PK-yrityksille kaikki digitaalisen työarjen palvelut viestinnästä tekoälypohjaisiin asiakaspalveluratkaisuihin, tietoturvaan ja nyt myös älykkääseen työympäristöön saakka. Työympäristön hallinnan ja tietoturvan ei tarvitse olla monimutkaista, vaan palveluna tuotettu kokonaisuus vapauttaa yritysten aikaa ja tuo sujuvuutta arkeen”, summaa Kanto.

“Google Workspacen missiona on yhdistää ihmiset merkityksellisellä tavalla, jotta he voivat luoda, kehittää ja tehdä yhteistyötä asioiden edistämiseksi”, sanoo Google Cloudin Suomen maajohtaja Markus Hongisto. “Yhteistyössä DNA:n kanssa tarjoamme suomalaisille yrityksille paremmat resurssit sekä tekoälypohjaista tukea tehokkuuden kasvattamiseen, vaikuttavampien yhteyksien luomiseen sekä yritysten agenttipohjaisen työympäristömuutoksen vauhdittamiseen.”

