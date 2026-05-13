Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 18.–21.5.2026: istuntokatsaus

13.5.2026 16:25:01 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

Euroopan parlamentin 18.–21. toukokuuta pidettävän täysistunnon yhteydessä myönnetään Euroopan ansioritarikunnan ensimmäiset tunnustukset. Mepit äänestävät lainsäädäntöuudistuksista, jotka suojaisivat EU:n strategisesti tärkeitä aloja aiempaa paremmin riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta. Agendalla ovat myös rikosten uhrien oikeuksien parantaminen ja sukupuolten välisen hoitokuilun kaventaminen.

Euroopan ansioritarikunta: myöntämisseremonia 

Ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan tunnustukset Euroopan yhdentymisen ja arvojen edistämisestä myönnetään tiistaina klo 11.30 CEST.

EU:n vastaus Lähi-idän tilanteeseen 

Tiistaina mepit ja EU:n ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas keskustelevat EU:n vastauksesta Lähi-idän kriiseihin. Toinen keskustelu komission kanssa käsittelee lannoitteita.

Strategisesti tärkeiden alojen suojaaminen riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta 

Parlamentin odotetaan hyväksyvän tiistaina ulkomaisten sijoitusten seurantaan liittyviä, turvallisuusriskejä ehkäiseviä uusia EU-sääntöjä.

Sisämarkkinoiden kehittäminen: ennustettavuutta yrityksille 

Keskiviikon keskustelun aiheena on eurooppalaisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja niiden globaalin kilpailukyvyn kehittäminen.

EU:n varautuminen tekoälymallien kyberturvallisuusriskeihin 

Tiistaiaamun keskustelussa mepit sekä neuvoston ja komission edustajat arvioivat tekoälymallien kehitystä sekä niiden vaikutuksia kyberturvallisuuden kannalta.

Uusia tulonlähteitä EU:n budjettiin 

Keskiviikkona mepit ja komissio keskustelevat uusista omista varoista, joilla voitaisiin rahoittaa EU:n pitkän aikavälin budjettia.

Uudet EU-säännöt rikosten uhrien oikeuksien vahvistamiseksi 

Mepit keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina uusista EU-säännöistä rikosten uhrien tuen parantamiseksi.

Kohti hoivatyötä arvostavaa yhteiskuntaa 

Mepit keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina suosituksista sukupuolten epätasa-arvon poistamiseksi hoiva- ja hoitotyössä.

