Euroopan parlamentin täysistunto Strasbourgissa 18.–21.5.2026: istuntokatsaus
13.5.2026 16:25:01 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 18.–21. toukokuuta pidettävän täysistunnon yhteydessä myönnetään Euroopan ansioritarikunnan ensimmäiset tunnustukset. Mepit äänestävät lainsäädäntöuudistuksista, jotka suojaisivat EU:n strategisesti tärkeitä aloja aiempaa paremmin riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta. Agendalla ovat myös rikosten uhrien oikeuksien parantaminen ja sukupuolten välisen hoitokuilun kaventaminen.
Euroopan ansioritarikunta: myöntämisseremonia
Ensimmäiset Euroopan ansioritarikunnan tunnustukset Euroopan yhdentymisen ja arvojen edistämisestä myönnetään tiistaina klo 11.30 CEST.
EU:n vastaus Lähi-idän tilanteeseen
Tiistaina mepit ja EU:n ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas keskustelevat EU:n vastauksesta Lähi-idän kriiseihin. Toinen keskustelu komission kanssa käsittelee lannoitteita.
Strategisesti tärkeiden alojen suojaaminen riskialttiilta ulkomaisilta sijoituksilta
Parlamentin odotetaan hyväksyvän tiistaina ulkomaisten sijoitusten seurantaan liittyviä, turvallisuusriskejä ehkäiseviä uusia EU-sääntöjä.
Sisämarkkinoiden kehittäminen: ennustettavuutta yrityksille
Keskiviikon keskustelun aiheena on eurooppalaisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja niiden globaalin kilpailukyvyn kehittäminen.
EU:n varautuminen tekoälymallien kyberturvallisuusriskeihin
Tiistaiaamun keskustelussa mepit sekä neuvoston ja komission edustajat arvioivat tekoälymallien kehitystä sekä niiden vaikutuksia kyberturvallisuuden kannalta.
Uusia tulonlähteitä EU:n budjettiin
Keskiviikkona mepit ja komissio keskustelevat uusista omista varoista, joilla voitaisiin rahoittaa EU:n pitkän aikavälin budjettia.
Uudet EU-säännöt rikosten uhrien oikeuksien vahvistamiseksi
Mepit keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina uusista EU-säännöistä rikosten uhrien tuen parantamiseksi.
Kohti hoivatyötä arvostavaa yhteiskuntaa
Mepit keskustelevat keskiviikkona ja äänestävät torstaina suosituksista sukupuolten epätasa-arvon poistamiseksi hoiva- ja hoitotyössä.
Kutsu: EU-afterit kesätoimittajille keskiviikkona 3.6.202613.5.2026 15:28:01 EEST | Kutsu
Mitä tehdä, jos työpöydälle putoaa EU-aihe? Miten uutisoida EU-asioista ymmärrettävästi ja kiinnostavasti eri kanaviin? Tule oppimaan EU-uutisoinnista Euroopan komission ja Euroopan parlamentin kesätoimittajatilaisuuteen!
Muistutus: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa keskiviikkona 13.5. klo 9–1012.5.2026 09:39:11 EEST | Kutsu
Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen keskiviikkona 13.5. klo 9–10 Suomen aikaa. Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin toukokuun täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.
Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon haku on auki8.5.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti on avannut Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaun. Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman syväluotaavan artikkelinsa kilpailuun. Kilpailun hakuaika päättyy keskiyöllä (CET) 31. heinäkuuta 2026.
Kom med och fira Europadagen den 8 maj i Helsingfors och den 9 maj i Lahtis4.5.2026 13:00:18 EEST | Pressmeddelande
På Europadagen den 9 maj firar vi Europas enighet. I år firar vi med ett jubileumsseminarium i Helsingfors centrumbibliotek Ode den 8 maj och en folkfest den 9 maj på Lahtis torg och flera mindre evenemang runtom i Finland. Enligt en Eurobarometerundersökning anser 92 % av finländarna att EU-länderna bör vara mer eniga när det gäller att ta itu med aktuella globala utmaningar.
