Psykiskt välbefinnande av konst och kultur

Mental Health Art Week, MHAW, ordnas i år redan för tolfte gången tillsammans med MIELI rf:s medlemsorganisationer och många medlemsorganisationer. Temat för år 2026 är “Jag ser dig, jag hör dig” (“Näen sinut, kuulen sinut”) och påminner oss om att var och en av oss har ett behov av och rätt att bli sedda och hörda precis som vi är.

– Konst och kultur löser inte nödvändigtvis våra problem, men de hjälper med att se saker ur ett annat perspektiv och föder kreativt tänkande, som vi behöver för att hitta bestående lösningar både i vårt eget liv och i samhället. Konst- och kulturupplevelser ger vår vardag andlig rikedom - det behöver vi speciell i dessa tider, när vi lever i en värld som står under ständig förändring och som upplevs som allt otryggare, säger MIELI rf:s Melis Ari-Gürhanli som har planerat och koordinerat veckan.

Med och förverkligar programmet för årets MHAW är förutom MIELI rf:s medlemsorganisationer också yrkeshögskolor, städer, proffs inom kultursektorn samt medlemskörer i Finlands musiker- och sångarförbund (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto SULASOL). Evenemangen ger deltagarna en chans att mötas med hjälp av konst och kultur, prova på något nytt och uppleva samhörighet.

– Min vision är en vecka där aktörer inom kulturfältet tillsammans kommunicerar om den stärkande inverkan som konst och kultur har på psyket. Vi vill bjuda med också mänskor som inte vanligtvis deltar i kulturevenmang - till generalrepetitioner, föreställningar, utställningar, diskussioner och till öppna dörrars tillställningar, där gemenskaper som inte är bekanta med varandra kan mötas, säger Arı-Gürhanlı. Hon vill samtidigt bjuda med de städer, bibliotek,teatrar, orkestrar, gallerier, museer, danshus, konsthallar, läroinrättningar och konstkollektiv, som ännu inte är med i Mental Health Art Week.

Mental Health Art Week synd och hörs runt om i Finland. Du hittar det lokala programmet i sin helhet (på finska) här.

Mer information (på finska):

Melis Ari-Gürhanli

Planerare & MHAW-koordinator

melis.ari@mieli.fi | tfn. 040 186 8122