Psykiskt välbefinnande av konst och kultur
13.5.2026 15:48:53 EEST | MIELI Suomen Mielenterveys ry | Tiedote
18-24.5.2026 firas nationella Mental Health Art Week (MHAW) på över 40 orter runt om i Finland. Veckan bjuder på lågtröskelevenemang inom konst och kultur, som stärker det psykiska välbefinnandet och känslan av delaktighet.
Mental Health Art Week, MHAW, ordnas i år redan för tolfte gången tillsammans med MIELI rf:s medlemsorganisationer och många medlemsorganisationer. Temat för år 2026 är “Jag ser dig, jag hör dig” (“Näen sinut, kuulen sinut”) och påminner oss om att var och en av oss har ett behov av och rätt att bli sedda och hörda precis som vi är.
– Konst och kultur löser inte nödvändigtvis våra problem, men de hjälper med att se saker ur ett annat perspektiv och föder kreativt tänkande, som vi behöver för att hitta bestående lösningar både i vårt eget liv och i samhället. Konst- och kulturupplevelser ger vår vardag andlig rikedom - det behöver vi speciell i dessa tider, när vi lever i en värld som står under ständig förändring och som upplevs som allt otryggare, säger MIELI rf:s Melis Ari-Gürhanli som har planerat och koordinerat veckan.
Med och förverkligar programmet för årets MHAW är förutom MIELI rf:s medlemsorganisationer också yrkeshögskolor, städer, proffs inom kultursektorn samt medlemskörer i Finlands musiker- och sångarförbund (Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto SULASOL). Evenemangen ger deltagarna en chans att mötas med hjälp av konst och kultur, prova på något nytt och uppleva samhörighet.
– Min vision är en vecka där aktörer inom kulturfältet tillsammans kommunicerar om den stärkande inverkan som konst och kultur har på psyket. Vi vill bjuda med också mänskor som inte vanligtvis deltar i kulturevenmang - till generalrepetitioner, föreställningar, utställningar, diskussioner och till öppna dörrars tillställningar, där gemenskaper som inte är bekanta med varandra kan mötas, säger Arı-Gürhanlı. Hon vill samtidigt bjuda med de städer, bibliotek,teatrar, orkestrar, gallerier, museer, danshus, konsthallar, läroinrättningar och konstkollektiv, som ännu inte är med i Mental Health Art Week.
Mental Health Art Week synd och hörs runt om i Finland. Du hittar det lokala programmet i sin helhet (på finska) här.
Man kan följa med veckan också på Mental Health Art Week:s Facebooksidor och i sociala medier under taggarna
#MHAW2026 #hyväämieltäkulttuurista #näenjakuulensinut
Mer information om veckan (på finska):
www.mieli.fi/mhaw
Mer information (på finska):
Melis Ari-Gürhanli
Planerare & MHAW-koordinator
melis.ari@mieli.fi | tfn. 040 186 8122
MIELI rf erbjudet tjänster och hjälp med låg tröskel i svåra livssituationer per telefon, ansikte mot ansikte och på nätet. MIELI rf:s kristelefon har jour på svenska må-fre under vissa klockslag (se mieli.fi) och på finska 24 timmar i dygnet under årets alla dagar.
Kostnadsfria krismottagningar finns på 30 orter runt om i Finland. MIELI rf gör också främjande arbete för psykisk hälsa, så att allt fler ska kunna stärka sin egen och sina närståendes psykiska hälsa.
En stark psykisk hälsa skyddar i svåra livssituationer och hjälper en att klara sig igenom kriser.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MIELI Suomen Mielenterveys ry
Mielen hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista12.5.2026 13:33:41 EEST | Tiedote
Valtakunnallista Mental Health Art Weekiä (MHAW) vietetään 18.–24.5.2026 yli 40 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tapahtumaviikko tarjoaa matalan kynnyksen taide- ja kulttuuritapahtumia, jotka vahvistavat mielen hyvinvointia ja osallisuuden kokemusta.
MIELI ry:n liittokokous: Hallituksen päätökset heikentävät hyvinvointia, luottamusta ja vapaaehtoisuuteen nojaavia turvaverkkoja27.4.2026 09:18:28 EEST | Tiedote
MIELI ry:n liittokokous on syvästi huolissaan hallituksen päätöksistä, joilla heikennetään heikommassa asemassa olevien toimeentuloa ja turvaverkkoa sekä vähennetään ihmisten mahdollisuuksia auttaa toisiaan vapaaehtoisina. Tällä on suora vaikutus myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen.
De som söker krishjälp har allt svårare problem1.4.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
De som söker hjälp av MIELI RF:s krisarbete har allt allvarligare och mer mångfacetterade problem. Arbetslöshet, ekonomiska problem och utmaningar med att klara vardagen hopar sig och upplevs belastande. Tillsammans med relationsbekymmer är dessa de vanligaste faktorerna som orsakar ångest.
Kriisiapua hakevien ongelmat entistä vaikeampia1.4.2026 00:00:00 EEST | Tiedote
MIELI ry:n kriisityöstä apua hakevien ongelmat ovat yhä vakavampia ja monisyisempiä. Työttömyys, talousvaikeudet ja arjessa selviytymisen haasteet kasaantuvat ja kuormittavat. Ne ovat yhdessä ihmissuhdehuolien kanssa tavallisimpia tekijöitä ahdistavan olon taustalla.
Ännu ett rekordår för MIELI Kristelefon: mer än 111 000 besvarade samtal21.1.2026 00:01:00 EET | Pressmeddelande
Allt fler som ringer MIELI Kristelefon söker hjälp för självdestruktivitet. För dem som ringer ger samtalen hopp, konkreta lösningar och en känsla av att bli hörd.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme