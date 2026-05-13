Norrback: Uusi luontoarvomarkkina tuo metsänomistajille uusia tuloja – ja vahvistaa luonnonhoitoa

– Tämä on tärkeä uudistus metsänomistajille. Luonnonhoito ei saa olla pelkkä kustannus vaan sen tulee myös tuottaa tuloja, sanoo RKP:n kansanedustaja Anders Norrback.

Käytännössä malli tarkoittaa, että metsiä, kosteikkoja ja muita elinympäristöjä ennallistetaan ja muunnetaan niin sanotuiksi luontoarvohehtaareiksi. Ne voidaan sertifioida ja myydä yrityksille tai muille toimijoille, jotka haluavat kantaa vastuuta ympäristöstä.

– Luomme uuden markkinan, jossa luonnolla on arvo. Se antaa metsänomistajille enemmän mahdollisuuksia hyödyntää maataan samalla kun vahvistamme luonnonhoitoa, Norrback sanoo.

Uudistus avaa mahdollisuuksia yksityisen rahoituksen lisäämiselle luonnonhoidossa ja tarjoaa yrityksille paremmat työkalut vastata kasvaviin vastuullisuusvaatimuksiin.

– Tämä on myös kilpailuetu. Yritysten on pystyttävä osoittamaan konkreettista ympäristövastuuta, ja nyt siihen on toimiva väline, Norrback sanoo.

Samalla lakiesitys korostaa, että luonnolle aiheutuvia haittoja tulee ensisijaisesti välttää ja minimoida.

– On ratkaisevan tärkeää, että järjestelmä on uskottava. Luontoarvomarkkinan tulee johtaa todellisiin parannuksiin, Norrback sanoo.

Esitys sisältää myös tärkeitä täsmennyksiä, jotka vahvistavat arkea maaseudulla. Muun muassa vieraslajien metsästystä koskevia sääntöjä selkeytetään: minkin ja supikoiran metsästys sallitaan selkeästi kaikilla alueilla luonnonsuojelulain mukaisesti.

Lisäksi susi ei enää kuulu tiukkaa lajisuojelua koskevien säännösten soveltamisalaan.

– Tämä on tärkeä viesti. Tarvitsemme petopolitiikkaa, joka on kestävä myös maaseudulla asuville ja toimiville ihmisille, Norrback sanoo.