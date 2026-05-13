OAJ:lta lakkovaroitus kaikkiin ammattikorkeakouluihin

OAJ antoi tänään 13.5.2026 kello 17 lakkovaroituksen kaikkiin ammattikorkeakouluihin valtakunnansovittelija Anu Sajavaaralle ja Sivistalle.

Mikäli sopuun ei aiemmin päästä, seurauksena on vuorokauden mittainen lakko torstaina 28.5.2026. Työnseisaus koskee vain pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä.

Lakkovaroitus annettiin, koska työnantajia edustava Sivista hylkäsi valtakunnansovittelijan työriitaan antaman sovintoehdotuksen tänään 13. toukokuuta. Sekä OAJ että YTN hyväksyivät ehdotuksen.

– Joudumme siirtymään astetta järeämpiin toimenpiteisiin, jotta vauhditamme ratkaisuun pääsemistä ja saisimme uuden työehtosopimuksen. Tilanne on pitkittynyt työnantajan ratkaisu- ja kompromissihaluttomuuden vuoksi. Toivomme sovittelun jatkuvan mahdollisimman pian, jotta pääsisimme ratkaisuun, painottaa OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto.

Sivista kertoi hylänneensä sovintoehdotuksen, koska siinä ei ollut ratkaisua saatavuuslisää koskevaan kysymykseen. OAJ on esittänyt Sivistalle useita ratkaisuvaihtoehtoja, joista Sivista ei ole ollut valmis edes keskustelemaan.

OAJ ei tule hyväksymään opettajien palkanalennuksia jatkossakaan.

– Sivista hakee ratkaisua, jossa palkkoja alennetaan osalta opetushenkilöstöltä. Tämä ei meille käy. Työehtosopimusten tarkoitus ei ole alentaa palkkoja, eikä sille ole mitään perusteluita. Onko tämä todella sitä henkilöstöpolitiikkaa, jota ammattikorkeakoulujen rehtorit ja johto haluavat harjoittaa, Murto kysyy.