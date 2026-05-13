Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Päivitetyt ASP-säännöt vahvistavat mahdollisuuksia omaan asuntoon

13.5.2026 15:52:18 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Asuntosäästäminen helpottuu. Hallitus päivittää kaksi asetusta, jotka koskevat asuntosäästämistä (ASP) ja asuntolainojen valtiontakausta. Muutokset tulevat voimaan 1.6.2026.

– Oman asunnon hankkiminen on tärkeä osa elämän turvaa. Nämä muutokset tekevät järjestelmästä selkeämmän ja paremmin nykypäivän tarpeita vastaavan, sanoo RKP:n kansanedustaja Christoffer Ingo. 

Keskeinen muutos on, että ASP-säästäminen muuttuu jatkuvammaksi. Jatkossa talletukset tehdään kuukausittain 50–1 500 euron suuruisina erinä aiempien neljännesvuosittaisten talletusten sijaan. Samalla vähimmäissäästöaikaa lyhennetään 24 kuukaudesta 20 kuukauteen.

– Haluamme tehdä säännöllisestä säästämisestä helpompaa ja auttaa rakentamaan vakaan pohjan oman asunnon hankinnalle. Tämä tukee erityisesti nuoria ja ensiasunnon ostajia, Ingo sanoo.

ASP-lainojen enimmäislainamäärä korotetaan lisäksi suuressa osassa maata. Jatkossa Suomi jaetaan kahteen alueeseen nykyisen neljän sijaan, mikä nostaa lainakattoa monilla alueilla.

– Asuntojen hinnat ovat kehittyneet eri tavoin eri puolilla maata. Tasoja tarkistamalla varmistamme, että tuki vastaa paremmin todellisuutta, Ingo sanoo.

Lisäksi hallitus onnistui kehysneuvotteluissa alentamaan ASP-lainojen omarahoitusvaadetta lasketaan 10 prosentista 5 prosenttiin. Tämä on tärkeä toimenpide, joka mahdollistaa sen, että yhä useampi voi hakea asuntolainaa.

Hallitus valmistelee samalla laajempia uudistuksia asuntolainajärjestelmään, jotka on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2026.

– Nämä ovat tärkeitä askelia, jotta yhä useampi voi ottaa askeleen kohti omaa asuntoa. Haluamme rakentaa järjestelmän, joka toimii ihmisten arjessa, luo tulevaisuudenuskoa ja parantaa rahoituksen saatavuutta, Ingo sanoo.

Yhteyshenkilöt

Christoffer IngoKansanedustajaRiksdagsledamot

Puh:040 545 5472

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye