Hyvinvointialueen lautakunnat kokoustavat 20.5.2026

Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteiden muutokset pääosin teknisiä

Ikääntyneiden asumispalveluiden myöntämisperusteisiin esitetään muutoksia, jotka ovat pääosin teknisiä ja joiden tavoitteena on selkeyttää myöntämisperusteiden tulkintaa ja asiakkaiden ohjautuvuutta oikeaan palveluun. Laitoshoidon myöntämiseen liittyvät kohdat esitetään poistettavaksi, koska hyvinvointialueella ei enää lain mukaisesti järjestetä ikääntyneiden laitoshoitoa kesäkuun jälkeen. Lisättäväksi esitetään kohta kuntouttavasta arviointijaksosta, joka korvaa aiemmat kohdat palvelutarpeen arviointijaksosta sekä tehostetun toimintakykyä vahvistavasta lyhytaikaisjaksosta. Asumispalveluiden arviointikriteereitä esitetään tarkennettavaksi poistamalla osin toimintakykyä puutteellisesti kuvaavia mittareita RAI-mittaristosta. Yhteisöllisen asumisen osalta myöntämisperusteisiin esitetään tarkennettavaksi palvelun yleiskuvausta, jotta siinä ei ole ristiriitoja palvelukuvauksen kanssa. Lisäksi yhteisöllisen asumisen osalta myöntämisperusteisiin on esitetty tarkennuksia turvapalveluun ja yöaikaiseen hoitoon. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy esitetyt muutokset.

Perheoikeudellisten palveluiden toimipaikan muutos

Jämsän perheoikeudellisten palveluiden toimipisteestä esitetään luovuttavaksi 1.7.2026. Jämsän alueen asiakkaiden perheoikeudellisia asioita hoidettaisiin jatkossa pääosin Jyväskylän toimipisteeltä käsin ja lähivastaanotto Jämsässä toteutuisi yhtenä päivänä viikossa. Etäneuvotteluaikoja lisätään tarpeen mukaan ja digitaaliset palvelut ovat käytössä viitenä päivänä viikossa. Nykyisen tarpeen mukaiset paikan päällä asioinnit on mahdollista toteuttaa yhtenä lähipäivänä viikossa. Muutoksella on vähäiset vaikutukset palveluihin asukkaan näkökulmasta. Perheoikeudellisten palvelujen asiakkaat ovat työikäisiä ja useimmille digitaaliset palvelukanavat ja etävastaanotot tuovat joustavuutta tapaamisiin. Palvelun toimintamallimuutoksella tavoitellaan kustannussäästöjä. Perheoikeudellisia palveluita on tarjottu Jämsän alueelle kolmena päivänä viikossa, lisäksi palveluja on tarjottu Jyväskylästä käsin etänä sekä liikkuvana palveluna. Lautakunta antaa arvionsa perheoikeudellisten palvelujen toimipaikan muutoksesta.

Perheoikeudellisia palveluja ovat adoptioneuvonta, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusasiat, lapsen elatussopimusasiat, puolison elatussopimusasiat, valvotut tapaamiset, vanhemmuuden selvittäminen sekä perheasioiden sovittelu.

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan listalla asioina ovat myös yksilöasiainjaoston toimintavuosi 2025 sekä sosiaali- ja potilas-asiavastaavan selvitys 2025, hyvinvointialueen neljännesvuosikatsaus 1–3/2026, valtuustoaloitteet ikääntyvää väestöä koskevan suunnitelman kehittämisestä ja jälkihuollon nuorten toimeentulon turvaamisesta, hoidon jatkuvuusmallin valtionavustushaku sekä hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokousaikataulu syyskaudella 2026.

Molempien lautakuntien listalla on Keski-Suomen hyvinvointialueen neljännesvuosikatsauksen 1–3/2026 raportti. Lisäksi turvallisuuslautakunta tarkastelee kokouksessaan vuoden 2025 ja tammi–helmikuun 2026 omavalvontaohjelman raporttia.

Kokousten esityslistat:



Lautakuntien kokouksien esityslistat löytyvät liitteineen lautakunnat-verkkosivulta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvaks.fi-verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.