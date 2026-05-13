Maailma kylässä -festivaali tänä viikonloppuna Helsingin keskustassa
15.5.2026 09:06:57 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote
Perinteikäs festarikauden avaava ilmaistapahtuma, Maailma kylässä, järjestetään tänä viikonloppuna 16.–17.5. Helsingin Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla. Ohjelmassa on musiikkia, puheita ja keskusteluja, työpajoja, lastenohjelmaa ja näytteilleasettajien ständejä. Koko perheen festivaalin teema on Vapaus.
– Maailma kylässä -festivaali palaa Helsingin keskustaan, ja kaikki näyttää erinomaiselta uuden alueen suhteen. Festarivierailun suunnittelussa on hyvä katsoa eri tilat sisällä ja ulkona vaikkapa ihan kartasta, ettei mikään osa-alue jää näkemättä. Lähes 90 näytteilleasettajaständiä ja yli 60 ohjelmanumeroa tarjoavat monenlaista kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Koska alue on aiempaa pienempi, festarilla ei ole tänä vuonna ole ruokakojuja. Sen sijaan alueen ympärillä on kymmeniä monenlaisia herkkuja tarjoavia ravintoloita, joihin kannattaa suunnata virkistäytymään festarihumun keskellä, sanoo festivaalin viestintäpäällikkö Nelli Korpi.
Musiikkilavan konserteissa kuullaan ranskalais-kolumbialaista Ëda Diazia, kongolaisen elektronisen musiikin edelläkävijä Kizabaa sekä palestiinalaistaustaista, psykedeelistä desert rockia edustavaa Jamila & The Other Heroesia. Kotimaisista artisteista festivaalilla nähdään Emilia Sisco Sextet, Yona, lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit, Jarmo Saari Republicin Freedom Speeches -konsertti, Aizhan Sultan sekä Vodou Fusion.
Vapaus-teema on esillä laajasti myös Puhelavan 22 ohjelmassa Bio Rexissä. Ohjelmassa pohditaan vapautta esimerkiksi kriisialueiden näkökulmasta, ja mukana on keskusteluja nuorten ja lasten oikeuksista, demokratian tilasta sekä digitaalisesta vapaudesta.
Luckanissa järjestetään aikuisten työpajoja ja lastenohjelmaa, alueella on nuorten oma Peace & Sports, Funky Amigosin terassibileet sekä lähes 90 näytteilleasettajaa Narinkkatorilla, Mauno Koiviston aukiolla ja Bio Rexissä.
Kampin kappelissa on festariviikonlopun aikana tarjolla paneelikeskusteluja, työpajoja, joogaa, musiikkia ja rauhoittumista. Rosebudin Kirjamaailmassa Postitalossa voi seurata kirjallisuuteen painottuvia keskusteluja.
Media voi hyödyntää vapaasti festivaalin pressikuvia Flickristä sekä festivaalilta otettavia kuvia.
Nelli KorpiviestintäpäällikköMaailma kylässä -festivaali / Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ryPuh:+358 50 317 6698nelli.korpi@fingo.fi
Maailma kylässä on vuodesta 1995 alkaen järjestetty kestävän kehityksen festivaali, joka käy keskustelua ajankohtaisista globaaleista aiheista ja herättelee ihmisiä toimimaan kestävämmän maailman puolesta. Kansainvälinen ilmaistapahtuma järjestetään 16.–17.5.2026 Helsingin keskustassa, Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla teemalla Vapaus. Festivaalin arvot ovat monimuotoisuus, innostavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Kirkon Ulkomaanapu ja Maailman Kuvalehti.
Miksi kaipaamme vahvoja johtajia, kysyy tuore Maailman Kuvalehti13.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Maailman Kuvalehden kevään numeron teemana on vapaus. Kysymme, onko demokratialla vielä toivoa – haluammeko vapautta vai vahvoja johtajia? Henkilökuvassa työnsä takia vankeuteen tuomittu iranilainen muotisuunnittelija Farnaz Abdoli, joka vierailee myös Maailma kylässä -festivaaleilla 16.5.
Maailma on siirtymässä uuteen energiajärjestykseen – Suomen kannattaa olla muutoksen etujoukoissa8.5.2026 12:53:49 EEST | Tiedote
Kolumbian Santa Martan ensimmäinen kansainvälinen konferenssi fossiilista irtaantumiseksi lähetti vahvan poliittisen signaalin: fossiilienergiateollisuuden aikakauden loppu on alkanut. Siirtymään mukautuminen edellyttää vihreitä investointeja, fossiilitukien alasajoa ja tukea kehittyvien maiden siirtymälle.
Världen i byn flyttar till Helsingfors centrum – fokus på frihet, motstånd och kultur5.5.2026 12:46:24 EEST | Tiedote
I år flyttar Världen i byn till Helsingfors centrum, där festivalen ordnas i Glaspalatskvarteret och på Narinkens torg i Helsingfors centrum, den 16–17 maj. Den avgiftsfria festivalen samlar publik kring temat frihet, med ett brett program av musik, samtal, workshoppar, barnprogram och över 90 organisationer som presenterar sitt arbete för en mer hållbar värld.
Uudistuva Maailma kylässä -festivaali ensi viikolla Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla5.5.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Kestävän kehityksen ilmaisfestivaali, Maailma kylässä, järjestetään Helsingin Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla lauantaina 16.5. kello 11–21 sekä sunnuntaina 17.5. kello 11–19. Ohjelmassa on musiikkia, puheita ja keskusteluja, työpajoja, lastenohjelmaa ja näytteilleasettajien ständejä. Koko perheen festivaalin teema on Vapaus.
