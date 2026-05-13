Maailma kylässä -festivaali tänä viikonloppuna Helsingin keskustassa

– Maailma kylässä -festivaali palaa Helsingin keskustaan, ja kaikki näyttää erinomaiselta uuden alueen suhteen. Festarivierailun suunnittelussa on hyvä katsoa eri tilat sisällä ja ulkona vaikkapa ihan kartasta, ettei mikään osa-alue jää näkemättä. Lähes 90 näytteilleasettajaständiä ja yli 60 ohjelmanumeroa tarjoavat monenlaista kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Koska alue on aiempaa pienempi, festarilla ei ole tänä vuonna ole ruokakojuja. Sen sijaan alueen ympärillä on kymmeniä monenlaisia herkkuja tarjoavia ravintoloita, joihin kannattaa suunnata virkistäytymään festarihumun keskellä, sanoo festivaalin viestintäpäällikkö Nelli Korpi.

Musiikkilavan konserteissa kuullaan ranskalais-kolumbialaista Ëda Diazia, kongolaisen elektronisen musiikin edelläkävijä Kizabaa sekä palestiinalaistaustaista, psykedeelistä desert rockia edustavaa Jamila & The Other Heroesia. Kotimaisista artisteista festivaalilla nähdään Emilia Sisco Sextet, Yona, lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit, Jarmo Saari Republicin Freedom Speeches -konsertti, Aizhan Sultan sekä Vodou Fusion.

Vapaus-teema on esillä laajasti myös Puhelavan 22 ohjelmassa Bio Rexissä. Ohjelmassa pohditaan vapautta esimerkiksi kriisialueiden näkökulmasta, ja mukana on keskusteluja nuorten ja lasten oikeuksista, demokratian tilasta sekä digitaalisesta vapaudesta.

Luckanissa järjestetään aikuisten työpajoja ja lastenohjelmaa, alueella on nuorten oma Peace & Sports, Funky Amigosin terassibileet sekä lähes 90 näytteilleasettajaa Narinkkatorilla, Mauno Koiviston aukiolla ja Bio Rexissä.

Kampin kappelissa on festariviikonlopun aikana tarjolla paneelikeskusteluja, työpajoja, joogaa, musiikkia ja rauhoittumista. Rosebudin Kirjamaailmassa Postitalossa voi seurata kirjallisuuteen painottuvia keskusteluja.

Verkkosivuilta tarkemmat tiedot

Kuuntele festariartisteja

Jaa fiilikset ja seuraa meitä #MaailmaKylässä #Vapaus

Kuvat

Media voi hyödyntää vapaasti festivaalin pressikuvia Flickristä sekä festivaalilta otettavia kuvia.