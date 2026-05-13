Maailma kylässä -festivaali tänä viikonloppuna Helsingin keskustassa

15.5.2026 09:06:57 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote

Perinteikäs festarikauden avaava ilmaistapahtuma, Maailma kylässä, järjestetään tänä viikonloppuna 16.–17.5. Helsingin Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla. Ohjelmassa on musiikkia, puheita ja keskusteluja, työpajoja, lastenohjelmaa ja näytteilleasettajien ständejä. Koko perheen festivaalin teema on Vapaus.

Emilia Sisco esiintyy Maailma kylässä -festivaalilla

– Maailma kylässä -festivaali palaa Helsingin keskustaan, ja kaikki näyttää erinomaiselta uuden alueen suhteen. Festarivierailun suunnittelussa on hyvä katsoa eri tilat sisällä ja ulkona vaikkapa ihan kartasta, ettei mikään osa-alue jää näkemättä. Lähes 90 näytteilleasettajaständiä ja yli 60 ohjelmanumeroa tarjoavat monenlaista kiinnostavaa nähtävää ja koettavaa. Koska alue on aiempaa pienempi, festarilla ei ole tänä vuonna ole ruokakojuja. Sen sijaan alueen ympärillä on kymmeniä monenlaisia herkkuja tarjoavia ravintoloita, joihin kannattaa suunnata virkistäytymään festarihumun keskellä, sanoo festivaalin viestintäpäällikkö Nelli Korpi

Musiikkilavan konserteissa kuullaan ranskalais-kolumbialaista Ëda Diazia, kongolaisen elektronisen musiikin edelläkävijä Kizabaa sekä palestiinalaistaustaista, psykedeelistä desert rockia edustavaa Jamila & The Other Heroesia. Kotimaisista artisteista festivaalilla nähdään Emilia Sisco Sextet, Yona, lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit, Jarmo Saari Republicin Freedom Speeches -konsertti, Aizhan Sultan sekä Vodou Fusion.

Vapaus-teema on esillä laajasti myös Puhelavan 22 ohjelmassa Bio Rexissä. Ohjelmassa pohditaan vapautta esimerkiksi kriisialueiden näkökulmasta, ja mukana on keskusteluja nuorten ja lasten oikeuksista, demokratian tilasta sekä digitaalisesta vapaudesta.

Luckanissa järjestetään aikuisten työpajoja ja lastenohjelmaa, alueella on nuorten oma Peace & Sports, Funky Amigosin terassibileet sekä lähes 90 näytteilleasettajaa Narinkkatorilla, Mauno Koiviston aukiolla ja Bio Rexissä.

Kampin kappelissa on festariviikonlopun aikana tarjolla paneelikeskusteluja, työpajoja, joogaa, musiikkia ja rauhoittumista. Rosebudin Kirjamaailmassa Postitalossa voi seurata kirjallisuuteen painottuvia keskusteluja.

Media voi hyödyntää vapaasti festivaalin pressikuvia Flickristä sekä festivaalilta otettavia kuvia.

Jamila & The Other Heroes esiintyy Maailma kylässä -festivaalilla
Maailma kylässä on vuodesta 1995 alkaen järjestetty kestävän kehityksen festivaali, joka käy keskustelua ajankohtaisista globaaleista aiheista ja herättelee ihmisiä toimimaan kestävämmän maailman puolesta. Kansainvälinen ilmaistapahtuma järjestetään 16.–17.5.2026 Helsingin keskustassa, Lasipalatsikorttelissa ja Narinkkatorilla teemalla Vapaus. Festivaalin arvot ovat monimuotoisuus, innostavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Kirkon Ulkomaanapu ja Maailman Kuvalehti.

