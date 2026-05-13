Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

13.5.2026 16:56:58 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa keskisuuresta rakennuspalosta Kyyjärvellä 13.5.2026. Omakotitalon kellaritilojen sähkölaitteisto kärähti teknisen vian vuoksi. Vaikka palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja tai merkittäviä rakennevahinkoja, paikalla työskenteli 6 pelastusyksikköä. 

Tiedote 13.5.2026

Onnettomuustiedote (rakennuspalo, keskisuuri, metsolantie, Kyyjärvi)

Omakotitalon kellaritiloissa vedenlämmityskeräimen sähkölaitteisto kärähti. 

Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja eikä palo päässyt leviämään syttymiskohdasta. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi tiedustelu ja savutuuletus.  Rakennus ei kärsinyt merkittäviä vahinkoja. Palon syttymissyynä tekninen vika. 

Kohteessa paikalla kävi yhteensä pelastustoimen 6 yksikköä. 

Lisätietoja:  päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 13.5.2026 05:14:56 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 13.5.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JOUTSA Pelastuslaitos hälytettiin keskisuurelle rakennuspalolle Joutsaan Kaakontielle klo 4:00. 20m2 aittarakennuksessa alkanut palamaan. Yksi ihminen oli ollut nukkumassa aitassa, kun oli herännyt palovaroittimen ääneen ja havainnut sisällä savua. Henkilö pääsi ulos aitasta vahingoitta. Palo rajoittui aitan sisälle, eikä päässyt leviämään ympäristöön tai muihin rakennuksiin pihapiirissä. Palon syttymissyy on epäselvä. Tehtävälle hälytettiin kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö. Kohteessa toimi viisi yksikköä. Tilanteen varmistaminen kestänee vielä noin tunnin ajan.

