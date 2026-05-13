Kokoomuksen Kauma: Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi jatkossa ottaa työtä vastaan ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä
13.5.2026 17:21:36 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Orpon hallitus uudistaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työnteon yhteensovittamista. Uusi joustomalli helpottaa työkyvyttömyyseläkettä saavien mahdollisuuksia tehdä työtä ilman pelkoa siitä, että eläke pienenee tai katkeaa yllättäen.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma pitää uudistusta merkittävänä parannuksena tuhansille suomalaisille.
– Työkyvyttömyyseläkkeellä voi olla ihminen, joka käy edelleen syöpähoitojen jälkitarkastuksissa, kuntoutuu uupumuksesta tai elää pitkäaikaissairauden kanssa. Moni heistä haluaisi tehdä muutaman työvuoron, sijaisuuden tai työskennellä osa-aikaisesti, jos siihen vain annetaan mahdollisuus. Liian moni on kuitenkin joutunut kieltäytymään työstä, koska pelkona on ollut eläkkeen menettäminen. Tämä ei ole ollut järkevää ihmisen eikä yhteiskunnan kannalta, Kauma sanoo.
Uudessa mallissa työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voi ansaita nykyistä joustavammin. Kuukausittainen suojaosa mahdollistaa työnteon ilman, että pienet tulovaihtelut vaikuttavat eläkkeen maksuun.
Lisäksi vuositasolle tulee joustovara, joka antaa mahdollisuuden ottaa vastaan enemmän työtä esimerkiksi kiireisinä kuukausina.
– Työnteon pitää aina kannattaa. Myös silloin, kun työkyky on osittain alentunut. Jokaisella on oikeus osallistua työelämään omien voimavarojensa mukaan, Kauma korostaa.
Kauman mukaan uudistus lisää sekä oikeudenmukaisuutta että talouskasvua.
– Moni osatyökykyinen haluaa tehdä töitä ja olla mukana työelämässä. Yhteiskunnan pitää purkaa turhat esteet tämän tieltä. Työ tuo toimeentulon lisäksi rytmiä arkeen, osallisuuden tunnetta ja kokemuksen siitä, että on tarpeellinen. Me emme saa ylenkatsoa tai hukata yhdenkään suomalaisen halua ja kykyä tehdä työtä, Kauma sanoo.
Valtiovarainministeriön arvion mukaan uudistus lisää työntekoa 300–1000 henkilötyövuodella ja vahvistaa julkista taloutta 9–29 miljoonalla eurolla vuodessa.
Työkyvyttömyyseläkkeen joustomallin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2027 alussa.
Pia Kauma
(Uudenmaan vaalipiiri)
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
