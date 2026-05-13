SDP:n Helena Marttila: Hallituksen ryhdyttävä ripeästi toimiin eheytyshoitojen kieltämiseksi Suomessa
13.5.2026 17:30:01 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Helena Marttila (sd.) vaatii oikeusministeriötä valmistelemaan viipymättä kansallisen lainsäädännön, jolla niin sanotut eheytyshoidot kielletään Suomessa.
Euroopan komissio ilmoitti keskiviikkona (13.5.), ettei se aio esittää eheytyshoitojen kieltoa EU-tasolla, vaan suosittelee jäsenmaita säätämään kiellon kansallisessa lainsäädännössään. Komission mukaan sillä ei ole toimivaltaa säätää kiellosta koko unionin tasolla.
Marttilan mukaan komission linja tekee kansallisista toimista entistä kiireellisempiä.
– EU:n ratkaisu on selkeä viesti: vastuu on nyt jäsenmailla. Suomen ei pidä viivytellä, vaan meidän on ryhdyttävä lainsäädäntötoimiin välittömästi, Marttila sanoo.
Eheytyshoidoilla tarkoitetaan uskomushoitoja, joilla pyritään muuttamaan seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten identiteettiä. Useat asiantuntija- ja ihmisoikeustahot ovat pitäneet eheytyshoitoja haitallisina ja vahingollisina.
Marttila painottaa, että kyse on ennen kaikkea ihmisoikeuksista ja yksilön koskemattomuudesta.
– Eheytyshoidot loukkaavat ihmisarvoa ja aiheuttavat vakavaa psyykkistä haittaa. Niille ei ole paikkaa suomalaisessa yhteiskunnassa, Marttila toteaa.
Tähän mennessä kahdeksan EU-maata – Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Kypros, Malta ja Portugali – ovat jo kieltäneet eheytyshoidot. EU-kansalaisaloite kiellon puolesta keräsi yli miljoona allekirjoitusta.
Marttila katsoo, että Suomi on jäämässä asiassa jälkeen.
– Monet Euroopan maat ovat jo toimineet. Suomen tulee olla ihmisoikeuksien edelläkävijä, ei perässä kulkija, hän sanoo.
Marttila vaatii oikeusministeriä käynnistämään lainvalmistelun viipymättä ja muistuttaa, että myös eduskunnan enemmistö on tällä kaudella puoltanut eheytyshoitojen kieltoa sitä koskevan kansalaisaloitteen myötä.
– Oikeusministerin on nyt kannettava vastuunsa ja tuotava eduskuntaan esitys, joka kieltää eheytyshoidot yksiselitteisesti. Viivyttelylle ei ole perusteita, Marttila linjaa.
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaKansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n Perholehto: Liikennevirastojen rahoitus ja työmäärä ovat ristiriidassa13.5.2026 09:16:25 EEST | Tiedote
– Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kehyspäätös on kaksijakoinen: toimintamenoja leikataan, vaikka liikennevirastojen työmäärä lisääntyy. Liikennehallinto asetetaan vahvaan paineeseen tilanteessa, jossa uudet liikennehankkeet pitäisi myös toteuttaa ja kyberturvallisuudesta sekä muista lakisääteisistä tehtävistä huolehtia rajallisilla resursseilla, toteaa liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen, kansanedustaja Pinja Perholehto (sd.).
SDP:n ryhmäpuhe välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta12.5.2026 14:34:23 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe 12.5.2026 välikysymyskeskustelussa hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta. Puhujana kansanedustaja Lauri Lyly. Muutokset puhuessa mahdollisia.
SDP:n välikysymyspuheenvuoro välikysymykseen hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta12.5.2026 14:13:36 EEST | Tiedote
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, välikysymyksen 1. allekirjoittaja Tytti Tuppurainen Muutokset puhuttaessa mahdollisia. Arvoisa puhemies, Jokainen hallitus valitsee itse tavoitteensa. Kun suomalaiset viime eduskuntavaalien alla kuuntelivat silloisten oppositiopuolueiden, kokoomuksen ja perussuomalaisten vaalipuheita, ihmisille luvattiin seuraavaa: Nyt piti olla aika talouden käänteelle. Nyt piti lopettaa tuhlailu ja velaksi eläminen. Nyt piti luoda maahan kasvua ja suomalaisiin yrityksiin 100 00 uutta työpaikkaa. Kokoomuksen johdolla piti alkaa uusi uljas kasvun aikakausi. Vaalien jälkeen hallituksen muodostaja, nykyinen pääministeri Orpo vakuutti keväällä 2023, että velkaantuminen taitetaan. Ja vieläpä niin, että keneltäkään ei tulla vaatimaan mahdottomia. Hallituskautta on nyt takana kolme vuotta, eikä hallitus ole onnistunut yhdessäkään sen talouspolitiikan lupauksista. Lupaus työpaikoista ei toteudu. Lupaus velkaantumisen taittamisesta ei toteudu. Lupaus kasvusta ja hyvinvoinnista jä
SDP:n Kumpula-Natri: SDP:n Miapetra Kumpula-Natri: Suomella on edelleen kotiuttamatta lähes 30 % EU:n elpymistuen rahoista. Miksi hallitus viivyttelee?11.5.2026 16:54:19 EEST | Tiedote
Tähän mennessä Suomelle on myönnetty 71 prosenttia kokonaissummasta, joka Suomelle on allokoitu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä. Kuitenkin vielä lähes 30 prosenttia on myöntämättä. — Hallituksen vastuulla on Suomi, mutta vältteleekö se vastuutaan Espanjan pohdiskelulla? kysyy Miapetra Kumpula-Natri.
SDP:n Asell huolissaan liikenteen rahoituksesta – vain korjausvelka kasvaa!11.5.2026 13:27:35 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Marko Asell ihmettelee, ettei pääministeri Petteri Orpon hallitus toimi hallitusohjelmansa mukaan liikenteen verotuksessa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme